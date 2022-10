EE Smart Home Security: ¿Qué es y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La red de telefonía móvil EE ha anunciado una asociación con Verisure que le permite entrar en el mercado de la seguridad doméstica.

Disponible sólo para los clientes de EE - por ahora - la primera fase de la asociación ve a las dos organizaciones colaborar para ofrecer un paquete de alarma doméstica monitorizada 24/7 bajo un servicio llamado "EE Smart Home Security, powered by Verisure".

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre EE Smart Home Security, powered by Verisure, incluyendo qué es, qué paquetes están disponibles y cómo funciona.

¿Qué es EE Smart Home Security, powered by Verisure?

La idea de la colaboración entre EE y Verisure (la empresa propietaria de Arlo) es hacer que la seguridad doméstica sea más accesible para los hogares del Reino Unido.

Normalmente, los sistemas de seguridad doméstica son costosos de instalar y tienen un coste mensual continuo, lo que los pone fuera del alcance de algunos. Existen, por supuesto, las opciones de bricolaje de empresas como Arlo, Ring y Google Nest, en las que uno mismo instala las cámaras de seguridad y las supervisa, pero se trata de un concepto ligeramente diferente al de un sistema de alarma supervisado.

El director general de marketing de consumo de EE, Christian Thrane, dijo a Pocket-lint: "Queremos entrar en el mercado y hacer que sea transparente y accesible para que cualquiera pueda obtener una solución de primera calidad sin el coste inicial. Esa es, por supuesto, la diferencia con lo que ofrecen los operadores establecidos, como ADT, y ese extremo del mercado".

"Pero es una solución que no es de bricolaje. Hay un profesional que viene, lo instala, lo vincula a su seguro para que pueda obtener una mejor oferta de seguro, lo supervisa adecuadamente y actúa en caso de que ocurra algo. [Esto es muy diferente a tener una cámara que te permite ver lo que ocurre. En este caso, puedes estar fuera y ahora tienes a alguien profesional mirándolo y llamando a los servicios de emergencia en caso de que sea necesario".

¿Cómo funciona el sistema EE Smart Home Security, powered by Verisure?

El sistema EE Smart Home Security, powered by Verisure se ofrece en dos paquetes -más abajo-, y en ambos se instala un sistema de alarma por parte de un ingeniero de seguridad de Verisure, tras lo cual es supervisado las 24 horas del día por la Central Receptora de Alarmas de Verisure. Puedes hablar con la Central de Alarmas en cualquier momento utilizando la función SOS, pero también hay una supervisión profesional, con un tiempo de respuesta objetivo de 60 segundos.

No necesitas ninguna puerta o ventana especial para poder tener el sistema EE Smart Home Security, powered by Verisure y no tienes que instalar el equipo tú mismo.

Según Christian Thrane, director general de marketing de consumo de EE: "La solución de Verisure vería si alguien está rompiendo o manipulando tus ventanas y tu puerta y podría ver si alguien entra en tu casa y tomaría fotos y se pondría en contacto contigo, así como con los servicios de emergencia".

Thrane nos explicó que el sistema es una "solución de monitorización", por lo que se paga por "la vigilancia constante de la vivienda". Por ejemplo, si salta la alarma, se tomarán imágenes fijas. Se pondrán en contacto con usted y la persona que esté al otro lado del teléfono le dirá lo que ve. Puede que entonces se dé cuenta de que es su perro, por ejemplo, y la alarma se desactivará una vez que haya confirmado que no hay ninguna amenaza. Por supuesto, si hay una amenaza, se llamará a la policía.

El hardware tiene una garantía de por vida y lo alquilas durante tu contrato. Si ocurre algo o hay una avería, Verisure vendrá a sustituirlo.

¿Qué paquetes están disponibles en el marco de EE Smart Home Security, powered by Verisure?

Hay dos paquetes disponibles inicialmente para el servicio EE Smart Home Security, powered by Verisure, uno para pisos y apartamentos y otro para casas.

Ambos tienen una cuota inicial de 50 libras, seguida de un contrato de 24 meses, cuyo coste puedes añadir a tu factura de móvil si lo deseas.

Ambos paquetes -Esencial para Pisos y Esencial para Casas- vienen con una alarma monitorizada las 24 horas del día por la Central Receptora de Alarmas Verisure, un botón SOS, la aplicación My Verisure, un kit inalámbrico y señales de seguridad disuasorias.

El paquete Essentials for Flats también viene con dos sensores de choque -diseñados para detectar al intruso antes de que entre en la casa-, dos StarKeys para controlar la alarma, una cámara detectora para tomar vídeos e imágenes para verificar al intruso, una unidad central con conectividad 4G y Wi-Fi y un VoicePad con una sirena de 105 OB y un teclado para controlar la alarma y la conectividad de voz directa con la Central Receptora de Alarmas de Verisure.

El paquete Essentials for Houses ofrece lo mismo que el paquete Essentials for Flats, pero en lugar de dos sensores de choque, obtiene seis.

El paquete Essentials for Flats cuesta 25 libras al mes, mientras que el paquete Essentials for Houses cuesta 30 libras al mes.

También hay complementos opcionales disponibles para el paquete Esencial para casas, con el kit suministrado por Arlo. Puedes añadir un timbre inteligente por 7€ al mes, un timbre de vídeo inteligente y cámaras inteligentes por 18€ al mes o un timbre de vídeo inteligente, cámaras inteligentes y monitores de detección de humo por 25€ al mes.

¿Es necesario ser cliente de EE?

Sí, inicialmente los paquetes de EE Smart Home Security, powered by Verisure sólo están disponibles para los clientes de telefonía móvil de EE.

El director general de marketing de consumo de EE, Christian Thrane, dijo a Pocket-lint que la compañía tiene planes para ampliar esta oferta en el futuro: "Al principio tendrás que ser cliente de EE para beneficiarte de estas ofertas. Para empezar, tendrás que ser cliente de EE móvil, pero tenemos la ambición de ampliarlo claramente".

Los paquetes se añadirán a su contrato mensual. Thrane no pudo decir si los paquetes de seguridad doméstica inteligente podrían eventualmente estar incluidos en los contratos telefónicos de la red, pero por ahora, están disponibles los dos paquetes que mencionamos anteriormente, que serían un coste adicional a un contrato móvil actual.

¿Cuándo está disponible el sistema EE Smart Home Security, powered by Verisure?

El sistema EE Smart Home Security, powered by Verisure ya está disponible a través de la página web de EE.

Cuando se les preguntó, la compañía esperaba que hubiera un corto plazo de tiempo para instalar el sistema, sugiriendo días en lugar de semanas o meses, dependiendo de su popularidad.

Escrito por Britta O'Boyle.