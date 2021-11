Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Arlo ha introducido una cámara de seguridad Arlo Go de segunda generación en los EE. UU. Que funciona tanto con LTE como con Wi-Fi. Incluso tiene GPS.

Si vive en un área sin Wi-Fi pero aún tiene acceso a conectividad celular, la cámara Arlo Go 2 LTE / Wi-Fi de $ 250 puede ser adecuada para usted. Puede colocarse en un granero, un cobertizo o en algún otro lugar remoto. Cuenta con resistencia a la intemperie, grabación de video Full HD de 1080p y una batería recargable e intercambiable.

Arlo afirma que las baterías de la cámara durarán hasta tres meses si usa LTE y hasta ocho meses si usa Wi-Fi, pero eso depende de la frecuencia con la que se activa la cámara, por supuesto. Otras características nuevas de Arlo Go 2 incluyen GPS para que pueda encontrarlo si lo pierde, un foco para eventos nocturnos y audio mejorado que le permite tener conversaciones en tiempo real. Arlo Go de primera generación ofrece un sistema de pulsar para hablar.

Tenga en cuenta que Arlo Go costó $ 400 cuando se lanzó, no era compatible con Wi-Fi y solo grababa en 720p.

Arlo

El único inconveniente de Arlo Go 2 es que necesita una suscripción a Arlo Secure si desea acceder fácilmente a las imágenes grabadas guardadas en la nube o utilizar la detección de personas, animales y vehículos de la cámara. Hay una prueba gratuita de tres meses, pero la versión básica del servicio cuesta $ 3 al mes por una cámara. El Go 2 puede grabar en una tarjeta microSD, pero eso significa que tendrás que sacarlo cada vez que quieras ver tu metraje. No, gracias.

Por último, para esa conexión LTE, necesitará un plan celular de Verizon. Eso comienza en $ 5 al mes por agregar la cámara a un plan de datos compartidos y sube a $ 20 al mes por datos ilimitados. Arlo promete hacer que Arlo Go 2 esté disponible a través de más operadores en algún momento de 2022.

Las cámaras Arlo son compatibles con los dispositivos Alexa y Google Assistant y también funcionan con IFTTT.

