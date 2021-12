¿Qué es Alexa Together y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon está presentando un servicio de suscripción premium de Alexa Together que se expande en su Alexa Care Hub existente. Por una tarifa, Alexa Together facilita el uso de los altavoces Alexa y Echo para ayudar y controlar a los seres queridos mayores o aquellos que necesitan un cuidador.

Amazon describe a Alexa Together como una nueva forma de "brindar apoyo a sus seres queridos, manteniéndolos juntos incluso cuando están separados". Es un servicio de suscripción que cuesta una tarifa mensual. Pero, por ese precio, tiene acceso a seis funciones para el cuidador:

Respuesta urgente 24 horas al día, 7 días a la semana: acceso 24 horas al día, 7 días a la semana a agentes capacitados que pueden ayudar a su ser querido a obtener asistencia.

horas al día, 7 días a la semana: acceso 24 horas al día, 7 días a la semana a agentes capacitados que pueden ayudar a su ser querido a obtener asistencia. Respuesta de detección de caídas: si su ser querido se cae, Alexa puede llamar a Respuesta urgente y notificar a los contactos de emergencia.

si su ser querido se cae, Alexa puede llamar a Respuesta urgente y notificar a los contactos de emergencia. Asistencia remota: establezca recordatorios en el eco de un ser querido, administre listas de compras, vincule servicios de música y más.

establezca recordatorios en el eco de un ser querido, administre listas de compras, vincule servicios de música y más. Feed de actividad: vea instantáneas de las interacciones de Alexa y el hogar inteligente de su ser querido.

vea instantáneas de las interacciones de Alexa y el hogar inteligente de su ser querido. Alertas personalizadas: reciba alertas diarias cuando su ser querido use Alexa por primera vez o si no la usa en un momento determinado.

reciba alertas diarias cuando su ser querido use Alexa por primera vez o si no la usa en un momento determinado. Círculo de apoyo: personas adicionales pueden apoyar a su ser querido.

Las características más interesantes son Respuesta urgente y Respuesta de detección de caídas. La Respuesta Urgente es esencialmente un acceso manos libres 24 horas al día, 7 días a la semana, a una línea de ayuda de emergencia profesional. Permite a un usuario decirle a un altavoz Echo: "Alexa, pide ayuda". Luego se conectarán con un agente, que puede solicitar la policía o el departamento de bomberos. Alexa también enviará una notificación al cuidador.

Fall Detection Response requiere hardware de terceros de Assistive Technology Services (ATS) y Vayyar. SkyAngelCare de ATS es un colgante de detección de caídas que se comunica a través de Wi-Fi con Alexa, mientras que Vayyar Care es un dispositivo montado en la pared que utiliza sensores y ondas de radio para detectar caídas. Ambos dispositivos permiten que Alexa pregunte a un usuario si desea llamar a Respuesta Urgente, en lugar de esperar a que el usuario solicite ayuda.

Más allá del costo inicial del dispositivo y el costo de la suscripción mensual de Alexa Together, no hay tarifas para usar SkyAngelCare y Vayyar Care.

La función Remote Assist también es notable, ya que permite que un cuidador acceda a la cuenta de Alexa de una persona, con su permiso, para configurar funciones de forma remota, como configurar recordatorios, agregar contactos, crear listas de compras y vincular servicios de música y video.

El feed de actividades y las alertas personalizadas de Alexa Care Hub ahora también forman parte de Alexa Together. Permiten al cuidador saber si su ser querido está levantado y moviéndose, proporcionando una alerta en la aplicación Alexa una vez que la persona interactúa por primera vez con Alexa. Alexa Together también funciona con otros dispositivos domésticos inteligentes compatibles con Alexa para registrar la actividad, incluidas luces inteligentes, termostatos, sensores de movimiento, etc.

Finalmente, la posibilidad de agregar varios cuidadores (hasta 10), a través del Círculo de apoyo. Esta función llegará a principios de 2022.

Alexa Together cuesta $ 19,99 al mes (o $ 199 al año). Amplía el servicio gratuito Alexa Care Hub, proporcionando un servicio de supervisión profesional y otras funciones útiles. Hay una prueba gratuita de seis meses, pero todos los clientes existentes de Alexa Care Hub obtienen un año gratis de Alexa Together.

No. Alexa Together amplía el servicio gratuito Alexa Care Hub.

Si bien Alexa Care Hub le permite controlar de forma remota a un ser querido y recibir alertas cuando usan por primera vez los dispositivos Alexa o Echo, Alexa Together agrega un servicio de monitoreo profesional a la mezcla. Puede llamar a los servicios de emergencia de su ser querido y ofrece detección de caídas a través de hardware de terceros.

Para comenzar, necesita una suscripción a Alexa Together, un dispositivo Echo y una conexión Wi-Fi, y cuentas de Amazon.com para usted y su ser querido. Deben iniciar sesión en su cuenta de Amazon y necesitarán un número de teléfono móvil para recibir un código de verificación durante el proceso de configuración.

Después de comprar Alexa Together , puede comenzar el proceso de configuración. Su ser querido recibirá un correo electrónico para confirmar la configuración. Una vez que ambos estén conectados a través de Alexa Together, pueden comenzar a usar todas las funciones.

Si usted es la persona que brinda apoyo a un ser querido, solo necesita descargar la aplicación Alexa en su teléfono. Para una mejor experiencia, Amazon recomienda que la persona que brinda soporte también tenga un dispositivo Echo para usar funciones como Alexa Calling o Drop In , o para habilitar el chat de video.

Necesitas más ayuda? Descarga aquí la Guía de configuración de Alexa Together de Amazon.

Todos los dispositivos Echo más recientes de Amazon son compatibles con Alexa Together, aunque probablemente sea mejor un modelo con cámara para que pueda entrar o chatear por video con sus seres queridos. Amazon ofrece una prueba gratuita de seis meses de Alexa Together como paquete con el nuevo Echo Show 8,que puede comprar aquí.

Consulte también: ¿Qué dispositivo Echo es mejor para usted?

En el lanzamiento, Alexa Together está disponible en los EE. UU.

Amazon tiene una página completa de preguntas frecuentes para Alexa Together aquí.