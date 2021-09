Amazon presenta Astro, un robot doméstico sobre ruedas habilitado para Alexa

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Finalizando su lista de nuevos anuncios, Amazon reveló un robot durante su evento de hardware de septiembre de 2021 . Amazon cree que, en cinco a diez años, cada hogar tendrá un robot. Con eso en mente, dio a conocer Astro.

Amazon ha descrito a Astro como un "nuevo tipo de robot doméstico que integra Alexa, hardware avanzado, software, visión por computadora e inteligencia artificial". Incluso equipó a Astro con lo que llama una "persona única", que incluye una tonelada de sonidos, ojos en la pantalla y ruedas para moverse.

Astro recuerda un poco a WALL-E, pero está construido sobre Fire OS y Linux, lo que la convierte en una tableta Fire sobre ruedas.

Astro cuenta con una cámara de periscopio, que puede usar para ver a través de sus propios "ojos". Imagina que estás fuera de casa y quieres comprobar si dejaste la estufa encendida o la tenaza encendida en el baño. Con una aplicación incluida, puede hacer precisamente eso, y puede enviar a Astro para verificar "habitaciones, cosas, personas e incluso mascotas específicas", dijo Amazon. La cámara también está en un poste retráctil, por lo que se puede usar para ver cosas altas y bajas.

También puede combinar Astro con el programa Ring Protect Pro de Amazon para desbloquear la mejor experiencia de monitoreo del hogar.

"Cuando estás fuera, puedes usarlo para patrullar tu casa de manera proactiva, investigar la actividad y enviarte notificaciones cuando detecte algo inusual", según Amazon. También tendrá la opción de guardar cualquier video de su hogar y posibles instancias en su cuenta de Ring.

También hay otros casos de uso para Astro. Amazon mencionó que podría llamar a su padre que posee un Astro, y lo buscará para realizar la llamada. De hecho, si está haciendo una videollamada, Astro se moverá con usted por la casa. Otro truco interesante, si está usando Astro para monitorear a un padre o pariente anciano, es que puede configurar una rutina que le envíe un mensaje cuando su amado se levante y esté deambulando por la casa.

Si le preocupa la privacidad, siempre puede establecer zonas fuera de límites para designar áreas a las que no desea que Astro vaya. Incluso tiene una función de "no molestar". Astro también cuenta con procesadores de inteligencia artificial para permitir la computación en el borde para muchas tareas. Eso significa que, en teoría, muchos de sus datos e información se procesarán localmente en Astro y no se enviarán a la nube, donde podrían ser pirateados y accedidos por terceros.

Finalmente, Astro puede hacer cosas típicas como cualquier dispositivo Echo habilitado para Alexa. Ofrece Alexa, por lo que puede usarlo para acceder a música, noticias, podcasts y temporizadores. Ah, y tiene un área de compartimentos. Es capaz de transportar 4,4 libras (2 kg) de carga. También hay un puerto USB-C de 15 vatios que puede usar para cargar su teléfono.

Si esto le interesa, Astro tendrá un precio de lanzamiento de $ 999,99, que incluye una prueba de seis meses de Ring Protect Pro. Está disponible solo por invitación, y Amazon dijo que su precio subirá a $ 1,449.99 una vez que tenga un lanzamiento más amplio.

