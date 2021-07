Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon ha colaborado con un diseñador de moda para lanzar una nueva versión de su altavoz más pequeño, el Echo Dot.

Técnicamente, el nuevo Echo Dot es parte de la plataforma de financiación colectiva Build It de la empresa. Básicamente, encargó a Diane von Furstenberg que desarrollara una sorprendente gama de Echo Dots, y si suficientes personas los preordenan en 30 días, saldrán a la venta. Llamada serie Echo Dot x Diane von Furstenberg, los Echo Dots de esta gama vienen en tres patrones: Midnight Kiss , Ikat y Twigs . Todos cuestan $ 59.99 cada uno, que es $ 10 más que un Echo Dot normal de cuarta generación . Pero es el mismo precio que el Kids Edition Dots con temas de panda y tigre.

Para aquellos que no lo saben, Diane von Furstenberg, o DVF, es quizás la más famosa por sus vestidos cruzados. A menudo se dice que inventó el vestido en los años 70.

Amazon

Debemos tener en cuenta que Amazon ha introducido algunos productos Build It hasta la fecha, incluida una báscula de nutrición, un reloj de cuco y una impresora de notas adhesivas. De esos tres, solo el último de ellos alcanzó su objetivo a tiempo. La impresora Smart Sticky Note se enviará entre julio y septiembre de 2021. Y, si no la ordenó por adelantado durante la campaña inicial Build It, no puede comprarla ahora, curiosamente.

Amazon no ha dicho cuántas unidades de DVF Echo Dots deben venderse para que realmente se construyan, pero la fecha límite es el 13 de agosto de 2021. Se le cobrará si los productos se envían.

Para obtener más información sobre Build It, consulte nuestra guía: