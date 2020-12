Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Aquellos que planeen sintonizar el mensaje del Día de Navidad de la Reina podrán hacerlo desde sus parlantes inteligentes Amazon Alexa por primera vez este año.

Si bien los propietarios de altavoces inteligentes técnicamente han podido escuchar el mensaje anual de Su Majestad a través de sus dispositivos antes, simplemente pidiéndole a Alexa (o, de hecho, al Asistente de Google) que se cambie a una estación de radio después del evento, las cosas se han simplificado para 2020.

Los usuarios ahora pueden simplemente decir, "Alexa, reproduce el mensaje del Día de Navidad de la Reina".

Prácticamente, para aquellos que escuchan en todo el mundo, la función tampoco se reservará para dispositivos en el Reino Unido. Siempre que su idioma de Alexa esté configurado en inglés, por lo tanto, las versiones británica, estadounidense, australiana, india o canadiense, podrá escuchar.

El Crown no es exactamente nuevo en la tecnología, pero llegar tarde a la fiesta tampoco es exactamente sorprendente, ya que no es necesario que se arriesgue. Con más y más dispositivos llenando nuestros hogares, nos da a aquellos de nosotros que no estamos cerca de un televisor (o no podemos encontrar el control remoto debajo de la montaña de cajas de chocolate) y otra forma de experimentar el mensaje.

Como decimos, aquellos con un altavoz con el Asistente de Google simplemente tendrán que pedirle al asistente que reproduzca BBC Radio 4 a tiempo con el mensaje de Navidad de las 15:00 GMT.

Escrito por Conor Allison.