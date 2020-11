Ahora Echo Dot with Clock tiene su precio reducido en Amazon Reino Unido

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon UK está descontando su Echo Dot with Clock, sí, el nuevo modelo esférico. Ahora tiene un precio de £ 38.99, en lugar de £ 59.99 . Por lo tanto, cuesta £ 10 más en todos los ámbitos que el Echo Dot estándar, tal como era antes de la venta.

El Dot de cuarta generación es un gran altavoz independiente para música en estos días, mientras que es más fácil de configurar que nunca con la ayuda de la aplicación Alexa. Dot with Clock presenta todas las capacidades de Alexa, mientras que también está la pantalla del reloj LED clave que también puede mostrar el volumen o la temperatura actual cuando le pregunta a Alexa por el clima.

squirrel_widget_2683193

También es compatible con los principales servicios de música como Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer, además de la radio de TuneIn y BBC Sounds.

En nuestra revisión de Echo Dot with Clock dijimos "si buscas un altavoz inteligente para un escritorio o mesita de noche, el Dot with Clock es una obviedad, pero obtén el Dot estándar si no necesitas el reloj, de curso."

Si desea el Echo Dot estándar, también está disponible en un trato bastante bueno en este momento.

squirrel_widget_2683192

Escrito por Dan Grabham.