Evento Alexa y Echo de Amazon en septiembre: que esperar

(Pocket-lint) - Amazon llevará a cabo un evento de lanzamiento de Dispositivos y servicios este jueves 24 de septiembre.

Si bien hemos estado en Seattle para el evento durante los últimos tres años, esta vez las cosas serán un poco diferentes y, naturalmente, tomará la forma de una presentación en línea que comienza a las 10 a.m. PDT, 1 p.m. EDT, 6 p.m. BST, 7 p.m. CEST y 22.30 h IST.

Sin embargo, no estará disponible públicamente, por lo que tendrá que estar atento a Pocket-lint para conocer las últimas noticias de la presentación.

Como antes, Amazon ha dicho que este evento está relacionado con “dispositivos y servicios”, lo que significa que no solo obtendremos nuevo hardware. El año pasado se anunció que podía eliminar sus grabaciones de Alexa cuando quisiera. Además, ofreció una vista previa de una variedad de voces de celebridades para Alexa.

En términos de hardware el año pasado, Amazon renovó el Echo estándar, hizo una vista previa de Echo Studio y lanzó el Echo Dot con Clock más el complemento Echo Flex .

Amazon también reveló un anillo inteligente (Echo Loop), lentes inteligentes (Echo Frames) y un Smart Oven para combinar con su microondas ya lanzado y esta vez sin duda tendremos otras ideas lanzadas a la pared con la esperanza de que algunos de ellos se pegarán (estábamos pensando en el reloj de pared Echo , pero en realidad el nuestro es un as). ¿Qué pasa con el Echo Glow ? No, tampoco hemos visto uno.

Además, estaban Echo Buds, el primer esfuerzo de Amazon en verdaderos auriculares inalámbricos. Finalmente, hubo nuevos enrutadores Eero y cámaras Ring de las sub-marcas de Amazon.

Este año no esperamos que se lancen tantos dispositivos, pero ya lo hemos dicho antes ... Sin embargo, debido a la situación global actual, es posible que Amazon no sea tan experimental en términos de la línea esta vez, pero ya veremos.

El altavoz Echo básico tuvo una nueva vida el año pasado, mientras que el Echo Studio, más caro, se lanzó antes de su eventual debut en noviembre.

Pero el Echo Plus ahora parece haber llegado al final de su vida útil (no es de extrañar ya que el Echo de tercera generación tiene las mismas capacidades de audio) y, por lo tanto, seguramente hay espacio para un Echo Plus renovado entre el Echo básico y el Studio, alrededor de $ 130. / £ 130 marca.

Además, ¿podría haber un reemplazo para el desaparecido Amazon Tap , el Echo portátil que nunca llegó a Europa? Hemos visto otros dispositivos Echo portátiles de otros proveedores como UE y Pure además de Sonos Move, pero ¿podría Amazon anunciar el suyo?

Es justo decir que la primera versión de Alexa Buds no fue tan buena como podría haber sido. Presumían de resistencia al agua y reducción de ruido mejorada por Bose, pero eran pegajosos mientras que el sonido necesitaba mejorar.

Espere una versión de segunda generación, o una versión Pro, tal vez, para competir con los AirPods Pro de Apple y muchos otros rivales.

Desde que debutó el Echo Show de 10 pulgadas hace dos años, hemos tenido dos dispositivos mucho mejor diseñados que debutaron en forma de Echo Show 5 y Echo Show 8 , este último en este evento el año pasado.

Así que espere que se estrene un Echo Show más grande que no solo suena bien sino que también se ve bien. También debería haber una pantalla de mayor resolución, aunque lo único que haría que Echo Show fuera exponencialmente más útil es YouTube nativo y la compatibilidad con más servicios de videollamadas que solo Skype ...

El año pasado, los anuncios de Fire TV tuvieron lugar en la feria IFA de Berlín. Pero como ese programa se ha reducido este año por razones obvias, corresponde a este evento. Espere más anuncios de televisores que tienen Alexa incorporada en la pantalla. Eso significará más televisores con el sistema operativo Fire TV , así como un nuevo Fire TV Streaming Stick de nivel de entrada .

También podríamos obtener un Fire TV Cube mejorado. El dispositivo de segunda generación se presentó el año pasado y era muy prometedor para controlar decodificadores, televisores y barras de sonido con Alexa, pero fue difícil de configurar como descubrimos en nuestra revisión (las reseñas de los usuarios no son bonitas). lectura, tampoco).

Google usó el último par de eventos de E / S de Google (antes del inexistente en 2020) para mostrar realmente la dirección y el poder del Asistente de Google; las llamadas con Duplex son un súper ejemplo.

¿Podríamos también echar un vistazo a dónde nos puede llevar Alexa en el futuro ? Si bien Alexa Skills and Routines aseguran que el asistente sea capaz de mucho más, Alexa tiene una pequeña desventaja frente a Siri o Google Assistant, ya que no está en millones de teléfonos de forma predeterminada.

Amazon ahora tiene varios accesorios para el hogar inteligente, incluido un enchufe inteligente, mientras que en los EE. UU. Hay Alexa Guard, un servicio en el que su Echo escucha si hay problemas. ¿Podríamos conseguir una mejor gestión de todas estas cosas, además de otros rellenos de huecos de bajo coste como las alarmas de puertas o ventanas?

También nos preguntamos si Amazon intentará ingresar al mercado de los termostatos inteligentes, por fin, para llevar la lucha a Google Nest (y Hive).

Y, por supuesto, Amazon también es propietario de Ring y Blink, que hacen timbres y cámaras. Pero no obtendremos nuevos productos de ellos, ya que tanto Ring como Blink han anunciado nuevos productos recientemente.

Sin embargo, el esfuerzo de Amazon en el hogar inteligente se siente un poco fragmentado en la actualidad, aparte del excelente ecosistema Ring.

También podría haber más información sobre una implementación más amplia de los carros de entrega autónomos de Amazon Scout o más información sobre la implementación de Amazon Fresh .

Escrito por Dan Grabham.