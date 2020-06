Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Amazon ha actualizado Alexa para que pueda utilizar la función de llamada " Drop In " para comunicarse a través de todos sus dispositivos Amazon Echo a la vez.

Según Amazon , puede usar cualquier dispositivo Amazon Echo compatible, como un Echo, Echo Show o Echo Plus, para comunicarse simultáneamente con otros a través de todos los dispositivos Echo en su hogar. Anteriormente, los mensajes Drop In solo podían enviarse desde un dispositivo habilitado para Alexa a otro. Por ejemplo, un usuario en la cocina podría "dejarse caer" en un segundo dispositivo en la sala de estar.

La función Drop In de Amazon también funcionó con sus contactos de Alexa, por lo que podría enviar un mensaje "Drop In" desde el Echo en su habitación al Echo Show de su abuela en su casa. Cuando alguien recibe un Drop In, el indicador luminoso del dispositivo Echo receptor parpadea en verde y usted se conecta automáticamente al contacto. Ahora, debido a que esta característica funciona en múltiples dispositivos Echo, es útil para grupos.

Para iniciar una conversación grupal de Drop In, pídele a Alexa que "Caiga en todas partes".

Imagine preguntarle a su familia algo como "¿Qué quieren todos para cenar?", Con su mensaje enviado a los Echos en cada habitación de su hogar, permitiendo que cualquiera en esas habitaciones responda fácilmente. Técnicamente, Amazon también ofrece una función de transmisión , que tiene una funcionalidad similar, ya que puede grabar un mensaje y transmitirlo a través de sus dispositivos un momento después.

Amazon dijo que los usuarios en los EE. UU. Ahora también pueden configurar recordatorios para jugar en todos sus dispositivos Alexa. En la aplicación Amazon Alexa, elija "Todos los dispositivos" al crear un recordatorio o habilite la función para todos los recordatorios yendo a Configuración> Recordatorios y optando por "Anunciar en todos los dispositivos".

