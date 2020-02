Alexa siempre escucha: cómo eliminar tus grabaciones de voz de Alexa

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Alexa siempre está escuchando. Escuchando esa palabra desencadenante o cualquier cosa que suene remotamente parecida, para que pueda cobrar vida y servir una acción o respuesta.

¿Pero sabías que todas esas interacciones de voz son grabadas y guardadas por Alexa ? ¿Sabía que puede encontrar un catálogo completo de las cosas que le ha dicho a su Amazon Echo en su cuenta?

Amazon dice que Alexa guarda grabaciones para mejorar la experiencia, para mejorar la precisión de los resultados. Presumiblemente usa estas grabaciones para aprender sobre cómo hablas y el tipo de cosas que pides, y advierte que si las eliminas podría degradar la experiencia de Alexa.

Alexa solo graba cuando ve la luz azul, pero eso también puede significar que graba cosas que no tiene la intención de hacerlo.

Afortunadamente, eliminar estas grabaciones de voz es fácil si no quieres que Alexa se quede con ellas por cualquier razón. Puede acceder a sus datos, y reproducir grabaciones, desde la aplicación Alexa. Eso es todo lo correcto que Alexa ha escuchado, así como otros disparadores marcados como "Texto no disponible", que es donde la voz no estaba destinada a Alexa, sino que se grabó de todos modos.

Aquí le mostramos cómo encontrar y eliminar datos de voz:

Abre la aplicación Alexa. Abra el menú en el lado izquierdo y toque Configuración en la parte inferior de la lista. Toca Cuenta de Alexa (o Configuración de la cuenta). Una vez que se haya abierto, toque Historial. Esto abre el historial de solicitudes de Alexa, incluidas todas las grabaciones que puede reproducir. Si desea eliminar una grabación en particular, puede encontrarla y eliminarla. También puede seleccionar por rango de fechas, incluido todo el historial, y luego eliminar esas grabaciones.

Si el método anterior no le permite purgarlo todo de una vez, hay otra manera fácil de hacerlo.