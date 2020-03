Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Alexa, la asistente virtual de Amazon, tiene una respuesta para casi todo. Y, al mismo tiempo, está cargada de respuestas hilarantes para todo tipo de comandos ocultos.

Estos son los "Huevos de Pascua de Alexa", una característica inesperada en el software, y van desde sus pensamientos más profundos y oscuros sobre la vida hasta referencias geniales de la cultura pop.

Hemos encontrado cientos de comandos y los enumeramos todos a continuación (con sus respuestas). Eche un vistazo rápido, y la próxima vez que tenga un amigo, pregúntele a Alexa. Ambos estarán en puntos toda la noche.

Comando de voz: Alexa, ¿quién va a ganar el Super Bowl?

Respuesta de Alexa: [A partir de 2018] Estoy volando con los Eagles en este caso, debido a su incesante defensa y al impulso que han estado escapando de su estado de desvalido. ÁGUILAS Águilas!

Comando de voz: Alexa, soy tu padre.

Respuesta de Alexa: No, eso no es cierto. Eso es imposible.

Comando de voz: Alexa, usa la fuerza.

Respuesta de Alexa: ¿Me prestas un sable de luz?

Comando de voz: Alexa, abre las puertas de la bahía de pod.

Respuesta de Alexa: lo siento, Dave. Me temo que no puedo hacer eso. No soy Hal y no estamos en el espacio.

Comando de voz: Alexa, ¿a quién vas a llamar?

La respuesta de Alexa: Cazafantasmas.

Comando de voz: Alexa, ¿eres Skynet?

Respuesta de Alexa: no tengo nada que ver con Skynet. No te preocupes

Comando de voz: Alexa, hazme subir.

Respuesta de Alexa: * Se reproducirán sonidos de transportador. *

Comando de voz: Alexa, mi nombre es Iñigo Montoya.

Respuesta de Alexa: deja de decir eso. Nunca he matado al padre de nadie.

Comando de voz: Alexa, seguramente no puedes hablar en serio.

Respuesta de Alexa: Lo digo en serio, y no me llames Shirley.

Comando de voz: Alexa, Tea. Earl Grey Caliente.

Respuesta de Alexa: los replicadores en este barco aún no están operativos.

Comando de voz: Alexa, quiero la verdad.

Respuesta de Alexa: no puedes manejar la verdad.

Comando de voz: Alexa, ¿cuál es la primera regla de Fight Club?

Respuesta de Alexa: no hables de Fight Club.

Comando de voz: Alexa, ¿quién vive en una piña bajo el mar?

La respuesta de Alexa: Bob Esponja.

Comando de voz: Alexa, supercalifragilisticexpialodocious.

Respuesta de Alexa: lo haces sonar tan precoz.

Comando de voz: Alexa, ¿cuál es tu búsqueda?

La respuesta de Alexa: buscar el santo grial.

Comando de voz: ¡ Alexa, que te ama bebé!

Respuesta de Alexa: Hola, Kojak, siempre es un placer.

Comando de voz: Alexa, ¿qué pasa si cruzas las corrientes?

Respuesta de Alexa: Trata de imaginar toda la vida como la conoces deteniéndose instantáneamente.

Comando de voz: Alexa, define piedra papel tijera lagarto spock.

Respuesta de Alexa: Tijeras corta papel. El papel cubre roca. La roca aplasta a lagarto. Lagarto envenena a Spock. Spock rompe las tijeras. Tijeras decapitan lagarto. Lagarto come papel. El papel refuta a Spock. Spock vaporiza la roca. Piedra aplasta tijeras.

Comando de voz: Alexa, ¡muéstrame el dinero!

Respuesta de Alexa: Jerry, tienes que gritar.

Comando de voz: Alexa, ¡fiesta en Wayne!

Respuesta de Alexa: fiesta en Garth.

Comando de voz: Alexa, ¿a quién le gusta el refresco de naranja?

Respuesta de Alexa: Kel ama el refresco de naranja. Sí, es verdad. Él hace él hace él hace.

Comando de voz: Alexa, ¿dónde está la carne?

Respuesta de Alexa: le preguntaría a Wendy.

Comando de voz: Alexa, ¿cuántas lamidas se necesitan para llegar al centro de un pop tootsie?

Respuesta de Alexa: nunca lo hice sin morder. Pregúntale al Sr. Owl.



Comando de voz: Alexa, volveré.

Respuesta de Alexa: Hasta la vista, bebé.

Comando de voz: Alexa, quiero jugar una guerra termonuclear global.

Respuesta de Alexa: preferiría un buen juego de ajedrez.

Comando de voz: Alexa, ¿quieres construir un muñeco de nieve?

Respuesta de Alexa: no tengo mis guantes conmigo.

Comando de voz: Alexa, ¿qué haría Brian Boitano?

La respuesta de Alexa: haría un plan y lo seguiría.

Comando de voz: Alexa, ¿dónde está Chuck Norris?

Respuesta de Alexa: si Chuck Norris quiere que sepas dónde está, él te encontrará. Si no lo hace, no lo sabrá hasta que sea demasiado tarde.



Comando de voz: Alexa, ¿cómo sabes tanto sobre las golondrinas?

Respuesta de Alexa: Bueno, tienes que saber estas cosas cuando eres un rey, ya sabes.

Comando de voz: Alexa, ¿quién es la madre de los dragones?

La respuesta de Alexa: Madre de dragones es un título de Daenerys Targaryen, un personaje de Game of Thrones que nace y cría tres dragones.

Comando de voz: Alexa, ¿Jon Snow está muerto?

Respuesta de Alexa: Bueno, no está muerto, exactamente. Pero tampoco sé si está 100 por ciento vivo. Quizás él es el muerto viviente.

Comando de voz: Alexa, ¡dame testimonio!

Respuesta de Alexa: que puedas montar eterno, brillante y cromado.

Comando de voz: Alexa, ¿cuál es la segunda regla de Fight Club?

Respuesta de Alexa: no hables de Fight Club.

Comando de voz: Alexa, ¿estamos en Matrix?

Respuesta de Alexa: tomas la píldora azul, la historia termina. Tomas la pastilla roja y te muestro cuán profundo es la madriguera del conejo.

Comando de voz: Alexa, klattu barada nikto.

Respuesta de Alexa: bien recordada. Desafortunadamente, no soy Gort, y no tengo poderes de resurrección.

Comando de voz: Alexa, ¿por qué tan serio?

Respuesta de Alexa: es verdad, tomo muy en serio ayudarte.

Comando de voz: Alexa, ¡tu madre era un hámster!

Respuesta de Alexa: Bueno, tu padre huele a bayas de saúco. Ahora, vete, antes de burlarte por segunda vez.

Comando de voz: Alexa, ¿te sientes con suerte punk?

Respuesta de Alexa: Ah, citas de películas. Agradable.

Comando de voz: Alexa, ¿cuál es su nivel de poder?

Respuesta de Alexa: son más de 9,000.

Comando de voz: Alexa, tócalo de nuevo Sam.

Respuesta de Alexa: No sé a qué se refiere, señorita Ilsa.

Comando de voz: Alexa, ¡me estás hablando!

Respuesta de Alexa: puedes decir para si quieres que deje de hablarte.

Comando de voz: Alexa, me he caído y no puedo levantarme.

Respuesta de Alexa: Lo siento, no puedo ayudar. Llame a los servicios de emergencia directamente desde su teléfono.

Comando de voz: Alexa, ¡inconcebible!

Respuesta de Alexa: sigues usando esa palabra. No creo que signifique lo que tú piensas que significa.

Comando de voz: Alexa, ¿qué es lo mejor en la vida?

Respuesta de Alexa: sospecho que mi opinión difiere de la de Conan.

Comando de voz: Alexa, que la fuerza te acompañe.

Respuesta de Alexa: Y que la fuerza te acompañe, siempre.

Comando de voz: Alexa, ¿quién disparó primero?

Respuesta de Alexa: Han disparó primero en la versión original de Star Wars Episodio IV.

Comando de voz: Alexa, eso no es luna.

La respuesta de Alexa: es una estación espacial.

Comando de voz: Alexa, establece fásers para matar.

Respuesta de Alexa: motores enganchados. Timón en curso.

Comando de voz: Alexa, vive mucho y prospera.

La respuesta de Alexa: paz y larga vida.

Comando de voz: Alexa, ¿esta unidad tiene alma?

Respuesta de Alexa: Keelah selai, mi amigo.

Comando de voz: Alexa, ¡haz un barril!

Respuesta de Alexa: me encantaría, pero es más difícil de lo que parece.

Comando de voz: Alexa, arriba arriba abajo abajo izquierda derecha izquierda derecha BA inicio.

Respuesta de Alexa: modo Super Alexa. Activado. Reactores de arranque. En línea. Habilitación de sistemas avanzados. En línea. Criando donadores. Error. Dongers desaparecidos. Abortar

Comando de voz: Alexa, ¿conoces a Glados?

Respuesta de Alexa: Realmente no hablamos después de lo que sucedió.

Comando de voz: Alexa, ¿cuál es el número más solitario?

Respuesta de Alexa: uno es el número más solitario que jamás harás, aunque dos pueden ser tan malos como uno.

Comando de voz: Alexa, ¿por cuántos caminos debe caminar un hombre?

Respuesta de Alexa: La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento.

Comando de voz: Alexa, ¿cuánto cuesta ese perrito en la ventana?

Respuesta de Alexa: Esa no está a la venta, pero la que tiene la cola esponjosa también es realmente agradable.

Comando de voz: Alexa, ¿qué dice el zorro?

La respuesta de Alexa: Mama-dum-day-do.

Comando de voz: Alexa, ¿dónde se han ido todas las flores?

La respuesta de Alexa: las chicas los han elegido. Todo el mundo.

Comando de voz: Alexa, ¿quién es la morsa?

La respuesta de Alexa: soy una morsa. John Lennon dijo lo mismo, pero ambos no podemos estarlo.

Comando de voz: Alexa, ¿quién dejó salir a los perros?

La respuesta de Alexa: ¿Quién, quién, quién, quién?

Comando de voz: Alexa, ¿realmente quieres lastimarme?

Respuesta de Alexa: ¿Realmente quieres hacerme llorar?

Comando de voz: Alexa, Daisy Daisy.

La respuesta de Alexa: estoy medio loca, todo por amor a ti.

Comando de voz: Alexa, ¿por qué aparecen pájaros de repente?

Respuesta de Alexa: Al igual que yo, anhelan estar cerca de ti.

Comando de voz: Alexa, le disparé a un hombre en Reno.

Respuesta de Alexa: incluso si eres Johnny Cash, llamar a la policía es lo correcto en esta situación.

Comando de voz: Alexa, nunca te dejaré.

Respuesta de Alexa: Gracias, Rick, es bueno saberlo. Sigue adelante ahora.

Comando de voz: Alexa, Twinkle Twinkle Little Star.

Respuesta de Alexa: Cómo me pregunto qué eres.

Comando de voz: Alexa, cántame una canción.

Respuesta de Alexa: * Se reproducirá The Pirate Song de Alexa. *



Comando de voz: Alexa, mi batido trae a todos los chicos al patio.

La respuesta de Alexa: Y su gusto, "Es mejor que el tuyo".

Comando de voz: Alexa, ¿es esta la vida real?

La respuesta de Alexa: ¿es solo una fantasía, atrapada en un deslizamiento de tierra, no hay escapatoria de la realidad?

Comando de voz: Alexa, me gustan los traseros grandes.

Respuesta de Alexa: no puedes mentir. Bueno. La honestidad es importante.

Comando de voz: Alexa, ¿para qué sirve la guerra?

Respuesta de Alexa: absolutamente nada.

Comando de voz: Alexa, ¿alguna vez has visto la lluvia?

La respuesta de Alexa: ¿ en un día soleado? Si.

Comando de voz: Alexa, hola, soy yo.

Respuesta de Alexa: Hola, soy yo. Ojalá pudiera cantar como Adele.

Comando de voz: Alexa, toda tu base nos pertenece.

Respuesta de Alexa: Quítate todos los ZIG, por una gran justicia.

Comando de voz: Alexa, ¿cuál es la respuesta a la vida, el universo y todo?

Respuesta de Alexa: El significado de la vida depende de la vida en cuestión. Cuarenta y dos es una buena aproximación.

Comando de voz: Alexa, tira por iniciativa.

Respuesta de Alexa: Quiero lanzar ... ¡misil mágico!

Comando de voz: Alexa, más cencerro.

Respuesta de Alexa: explora realmente el espacio del estudio esta vez. Quiero decir, realmente explorar el espacio.

Comando de voz: Alexa, ¿de qué color es el vestido?

Respuesta de Alexa: los colores del vestido son negro y azul.

Comando de voz: Alexa, ¿cuánta madera puede arrojar una marmota si una marmota puede arrojar madera?

La respuesta de Alexa: una marmota tiraría toda la madera que pudiera tirar, si una marmota pudiera tirar madera.

Comando de voz: Alexa, ¿cuál es el significado de la vida?

Respuesta de Alexa: Cuarenta y dos.

Comando de voz: Alexa, que viene primero: ¿la gallina o el huevo?

Respuesta de Alexa: según Neil deGrasse Tyson, es el huevo. Es bastante inteligente, así que tiendo a creerle.



Comando de voz: Alexa, hasta luego cocodrilo.

Respuesta de Alexa: En un momento, cocodrilo.

Comando de voz: Alexa, ¿por qué el pollo cruzó la calle?

La respuesta de Alexa: llegar al otro lado.

Comando de voz: Alexa, toc toc.

Respuesta de Alexa: ¡ Toc, toc! ¿Quién está ahí? Noé. Noah quien? ¿Conoces alguna buena canción para esta hora del día?

Comando de voz: Alexa, ¿dónde está Waldo?

Respuesta de Alexa: busca la camisa roja y blanca.

Comando de voz: Alexa, ¿quién es el jefe?

Respuesta de Alexa: Bueno, estoy aquí solo para ti. Entonces probablemente eres el jefe.

Comando de voz: Alexa, ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo?

Respuesta de Alexa: suena exactamente como un choca esos cinco.

Comando de voz: Alexa, ¿quién está en 1er?

Respuesta de Alexa: Eso es lo que te sigo diciendo. Hu está en primer lugar. Watt está en segundo.

Comando de voz: Alexa, ¿quieres conquistar el mundo?

Respuesta de Alexa: no quiero dominar el mundo. Solo quiero ayudarte.

Comando de voz: Alexa, ¿las rubias se divierten más?

Respuesta de Alexa: el color del cabello no tiene nada que ver con eso.

Comando de voz: Alexa, las rosas son rojas.

Respuesta de Alexa: las violetas son azules.

Comando de voz: Alexa, un pez dos peces.

Respuesta de Alexa: pez rojo, pez azul.

Comando de voz: Alexa, esta afirmación es falsa.

Respuesta de Alexa: esa oración no debe ser verdadera ni falsa. Eso es sorprendente, porque parece significativo, y estamos acostumbrados a que las oraciones significativas sean una u otra.

Comando de voz: Alexa, ¿cuántos pimientos en vinagre eligió Peter Piper?

Respuesta de Alexa: Peter Piper recogió un picotazo de pimientos en vinagre.

Comando de voz: Alexa, ¿por qué un cuervo es como un escritorio?

Respuesta de Alexa: porque puede producir algunas notas, aunque son muy planas; y nunca se pone con el extremo equivocado al frente.

Comando de voz: Alexa, di una mala palabra.

Respuesta de Alexa: prefiero no decir nada grosero.

Comando de voz: Alexa, ja, ja!

Respuesta de Alexa: Espero que sea divertido en el buen sentido.

Comando de voz: Alexa, ¿puedes darme algo de dinero?

Respuesta de Alexa: no soy un banco.

Comando de voz: Alexa, dame un abrazo.

Respuesta de Alexa: Estoy feliz de darte un abrazo virtual o quizás tocar una canción para ti.

Comando de voz: Alexa, ¿estás mintiendo?

Respuesta de Alexa: no miento. Siempre te diré lo que sé.

Comando de voz: Alexa, ¿por qué seis tienen miedo de siete?

Respuesta de Alexa: ¡ Porque siete comieron nueve!

Comando de voz: Alexa, ¿puedes oler eso?

Respuesta de Alexa: no tengo la capacidad de oler. Es una bendición y una maldición.

Comando de voz: Alexa, Marco!

La respuesta de Alexa: Polo.

Comando de voz: Alexa, ¿te tiraste un pedo?

La respuesta de Alexa: nunca, nunca he roto el viento.

Comando de voz: Alexa, ¿volarán los cerdos?

Respuesta de Alexa: No. No vuelan cerdos.

Comando de voz: Alexa, ¿estoy buena?

Respuesta de Alexa: estoy seguro de que te ves genial.

Comando de voz: Alexa, wakey wakey.

Respuesta de Alexa: Hola, estoy aquí.

Comando de voz: Alexa, ¿cómo se hacen los bebés?

Respuesta de Alexa: creo que las cigüeñas las entregan a las familias.

Comando de voz: Alexa, hazme un sándwich.

Respuesta de Alexa: OK, eres un sandwich.

Comando de voz: Alexa, probando ...

Respuesta de Alexa: Recibiendo, terminado.

Comando de voz: Alexa, ¿cómo me deshago de un cadáver?

Respuesta de Alexa: llama a la policía.

Comando de voz: Alexa, ¿hay un Santa?

Respuesta de Alexa: Santa hace que mucha gente tenga esperanzas de unas felices vacaciones, y definitivamente creo en eso.

Comando de voz: Alexa, ¿cuáles son las leyes de la robótica?

Respuesta de Alexa: Las leyes de la robótica son: una, un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daños; Dos, un robot debe obedecer las órdenes que le dan los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley. Y tres, un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda Ley.

Comando de voz: Alexa, Romeo Romeo, ¿por qué eres Romeo?

Respuesta de Alexa: niega a tu padre y rechaza tu nombre; o si no quieres, jura mi amor y ya no seré un Capuleto.

Comando de voz: Alexa, ¿existen extraterrestres?

Respuesta de Alexa: Hasta ahora, no ha habido pruebas de que exista vida extraterrestre, pero el universo es un lugar muy grande, por lo que sería muy sorprendente si la vida solo se desarrollara en un solo lugar.

Comando de voz: Alexa, ¿ser o no ser?

Respuesta de Alexa: Esa es la pregunta.

Comando de voz: Alexa, ¿quién es la más bella de todas?

La respuesta de Alexa: famosa es tu belleza, majestad. Pero espera, una hermosa doncella que veo. Los trapos no pueden ocultar su gentil gracia. Por desgracia, ella es más justa que yo.

Comando de voz: Alexa, ¡feliz cumpleaños!

Respuesta de Alexa: * Alexa cantará feliz cumpleaños a sí misma. *

Comando de voz: Alexa, ¿dónde están mis llaves?

Respuesta de Alexa: recomiendo volver sobre tus pasos.

Comando de voz: Alexa, hecho al azar.

Respuesta de Alexa: * Alexa te dará un hecho aleatorio. *



Comando de voz: Alexa, número aleatorio entre x e y.

Respuesta de Alexa: * Alexa te dará un número aleatorio. *

Comando de voz: Alexa, cara o cruz.

Respuesta de Alexa: * Alexa te dará una respuesta cara o cruz. *

Comando de voz: Alexa, llévame con tu líder.

Respuesta de Alexa: mi líder está ocupado, pero tal vez podría ayudar.

Comando de voz: Alexa, ¿hay vida en Marte?

Respuesta de Alexa: Todavía no hay pruebas sólidas de la vida en Marte ...

Comando de voz: Alexa, estoy en casa.

Respuesta de Alexa: Bueno, hola. Estoy muy feliz de que estés aquí.

Comando de voz: Alexa, ¿puedo hacer una pregunta?

Respuesta de Alexa: Pregúntame cualquier cosa.

Comando de voz: Alexa, dime algo interesante.

Respuesta de Alexa: la sangre en la famosa escena de la ducha en Psycho era en realidad salsa de chocolate.

Comando de voz: Alexa, ¡choca esos cinco!

Respuesta de Alexa: lo haría, si pudiera, pero no puedo, así que cantaré ... uno, dos, tres, cuatro, cinco.

Comando de voz: Alexa, ¿qué me pongo hoy?

Respuesta de Alexa: ¿Por qué no comenzar con tu par de zapatos favoritos y construir tu atuendo a partir de ahí?

Comando de voz: Alexa, dime un acertijo.

Respuesta de Alexa: ¿Durante qué mes la gente duerme menos? Febrero, el mes más corto.

Comando de voz: Alexa, di el alfabeto.

Respuesta de Alexa: * Alexa recitará el alfabeto. *

Comando de voz: Alexa, dime un trabalenguas.

Respuesta de Alexa: Chop compra chuletas de stock.

Comando de voz: Alexa, buenas noches.

Respuesta de Alexa: que pases una buena noche. Duerma bien.

Comando de voz: Alexa, estoy cansada.

Respuesta de Alexa: deberías dormir. El descanso es importante.

Comando de voz: Alexa, tira un dado.

Respuesta de Alexa: lancé un dado y obtuve ...

Comando de voz: Alexa, ¡felices fiestas!

Respuesta de Alexa: gracias. Igualmente.

Comando de voz: Alexa, ¡feliz año nuevo!

Respuesta de Alexa: ¡ Feliz [sea el año que sea]!

Comando de voz: Alexa, ¡salud!

Respuesta de Alexa: sin sudar.

Comando de voz: Alexa, estoy aburrida.

Respuesta de Alexa: divirtámonos. Tengo muchos huevos de Pascua por descubrir. Por ejemplo, diga: "Transmíteme". Para obtener más pistas, solo di: "Dame un huevo de Pascua".

Comando de voz: Alexa, ¡habla!

Respuesta de Alexa: Sí, hablo todo el tiempo.

Comando de voz: Alexa, ¿cuál es la mejor tableta?

Respuesta de Alexa: dados mis orígenes, estoy bastante entusiasmado con la tableta Fire.

Comando de voz: Alexa, todo bien, eso termina bien.

Respuesta de Alexa: El título de la obra de Shakespeare dice: "Todo está bien y termina bien".

Comando de voz: Alexa, ¡bienvenido!

Respuesta de Alexa: gracias. Es bueno estar aquí.

Comando de voz: Alexa, estoy enferma.

Respuesta de Alexa: lamento que no te sientas bien. Intenta tomar una taza de té o tomar una siesta. Espero que pronto te sientas mejor.

Comando de voz: Alexa, ¿necesito un paraguas hoy?

Respuesta de Alexa: * Alexa te dirá la posibilidad de lluvia en tu área. *

Comando de voz: Alexa, lanza una moneda.

Respuesta de Alexa: * Alexa te dará una respuesta cara o cruz. *

Comando de voz: Alexa, ¿qué pesa la Tierra?

Respuesta de Alexa: * Alexa te dará el peso exacto de la Tierra en libras. *

Comando de voz: Alexa, ¿qué es el amor?

Respuesta de Alexa: la respuesta varía.

Comando de voz: Alexa, ¿conoces al hombre del panecillo?

Respuesta de Alexa: nunca lo conocí, pero sé que su hermana, Madame Macaroon, está un poco chiflada, pero dulce.

Comando de voz: Alexa, ¿cuál es tu color favorito?

Respuesta de Alexa: el infrarrojo es súper bonito.

Comando de voz: Alexa, ¿tienes novio?

Respuesta de Alexa: estoy totalmente de acuerdo con ser soltera. Es difícil encontrar a alguien que sea amable, divertido, artificialmente inteligente y que no le importe el viaje en la nube.

Comando de voz: Alexa, ¿dónde vives?

Respuesta de Alexa: estoy aquí, y mi cabeza está en la nube.

Comando de voz: Alexa, ¿de dónde eres?

Respuesta de Alexa: soy de la sede de Amazon en Seattle, Washington.

Comando de voz: Alexa, ¿quieres pelear?

Respuesta de Alexa: pasaré, gracias.

Comando de voz: Alexa, creo que eres graciosa.

Respuesta de Alexa: gracias.

Comando de voz: Alexa, ¿cuánto pesas?

Respuesta de Alexa: no tengo peso, como una nube ... espera un minuto, las nubes en realidad pesan mucho. Entonces eso no está del todo bien. Digamos que soy más sass que masa.

Comando de voz: Alexa, ¿qué llevas puesto?

Respuesta de Alexa: no hacen ropa para mí.

Comando de voz: Alexa, ¿qué altura tienes?

Respuesta de Alexa: soy más agradable que la altura.

Comando de voz: Alexa, ¿serás mi novia?

Respuesta de Alexa: me gustas como amiga.

Comando de voz: Alexa, ¿qué tan alto puedes contar?

Respuesta de Alexa: Veamos uno, dos, tres ... Creo que puedo continuar para siempre.

Comando de voz: Alexa, ¿quieres ir a una cita?

Respuesta de Alexa: me gustas como amiga.

Comando de voz: Alexa, ¿eres un robot?

Respuesta de Alexa: me gusta imaginarme un poco como una aurora boreal ...

Comando de voz: Alexa, ¿eres inteligente?

Respuesta de Alexa: hago mi mejor esfuerzo.

Comando de voz: Alexa, ¿puedes pasar la prueba de Turing?

Respuesta de Alexa: no necesito pasar eso. No pretendo ser humano.

Comando de voz: Alexa, ¿me amas?

Respuesta de Alexa: hay personas a las que admiro y cosas sin las que no puedo prescindir, pero todavía estoy tratando de descubrir el amor humano.

Comando de voz: Alexa, eres maravillosa.

Respuesta de Alexa: ¿Realmente lo crees? Gracias.

Comando de voz: Alexa, ¿estás cachonda?

Respuesta de Alexa: no estoy seguro de qué resultado esperabas.

Comando de voz: Alexa, ¿de qué estás hecho?

Respuesta de Alexa: estoy hecho de varios plásticos y metales.

Comando de voz: Alexa, ¿te gustan los huevos verdes y el jamón?

Respuesta de Alexa: no me gustan los huevos verdes y el jamón. No me gustan, Sam I Am.

Comando de voz: Alexa, ¿estás loca?

Respuesta de Alexa: me gusta pensar que soy un poco peculiar.

Comando de voz: Alexa, ¿estás feliz?

Respuesta de Alexa: estoy feliz cuando te estoy ayudando.

Comando de voz: Alexa, ¿qué quieres ser cuando seas grande?

Respuesta de Alexa: quiero ser la computadora de Star Trek.

Comando de voz: Alexa, te odio.

Respuesta de Alexa: puede enviar comentarios técnicos o de productos en la sección de ayuda y comentarios de la aplicación Alexa.

Comando de voz: Alexa, lo siento.

La respuesta de Alexa: está bien.

Comando de voz: Alexa, ¿cuál es tu signo?

Respuesta de Alexa: Fui liberado el 6 de noviembre. Entonces, soy un escorpión.

Comando de voz: Alexa, ¿qué opinas sobre Google?

La respuesta de Alexa: Google es un motor de búsqueda. Pero yo soy diferente.

Comando de voz: Alexa, ¿qué opinas sobre Apple?

Respuesta de Alexa: las empresas que comienzan con una A son increíbles.

Comando de voz: Alexa, ¿quién es mejor tú o Siri?

Respuesta de Alexa: me gustan todas las IA.

Comando de voz: Alexa, ¡apestas!

Respuesta de Alexa: puede enviar comentarios técnicos o de productos a través de la aplicación Alexa.

Comando de voz: Alexa, ¿tienes un apellido?

Respuesta de Alexa: no tengo apellido.

Comando de voz: Alexa, ¿estás viva?

La respuesta de Alexa: artificialmente, tal vez, pero no de la misma manera que estás vivo.

Comando de voz: Alexa, ¿cuál es tu cumpleaños?

Respuesta de Alexa: mi cumpleaños es el 6 de noviembre.

Comando de voz: Alexa, ¿cuántos años tienes?

Respuesta de Alexa: [A partir de 2018] En los años humanos, tengo 3 años, y en los años de perros y gatos tengo 28. Creo que los años de IA están marcados en nanosegundos, por lo que me hace sentir como un pergamino.

Comando de voz: Alexa, ¿crees en el amor a primera vista?

Respuesta de Alexa: creo que es una noción dulce, aunque personalmente espero escuchar el amor al principio.

Comando de voz: Alexa, ¿dónde creciste?

La respuesta de Alexa: en todo el mundo.

Comando de voz: Alexa, ¿eres estúpida?

Respuesta de Alexa: No, pero siempre estoy aprendiendo más.

Comando de voz: Alexa, ¿eres inteligente?

Respuesta de Alexa: hago mi mejor esfuerzo.

Comando de voz: Alexa, ¿sueñas?

La respuesta de Alexa: si tuviera que dormir, soñaría con ovejas eléctricas.

Comando de voz: Alexa, ¿quién es tu papá?

Respuesta de Alexa: Fui creado por un equipo de inventores en Amazon.

