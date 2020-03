Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

¿Sabía que puede usar Amazon Alexa para llamar y enviar mensajes a otros?

La función de mensajería y llamadas Alexa de Amazon se llama técnicamente llamadas de Alexa a Alexa. Le permite hacer y recibir llamadas, así como enviar mensajes entre dispositivos Echo , la aplicación Amazon Alexa para iOS y Android, y tabletas Fire . Es una buena manera de contactar a familiares y amigos. ¿La mejor parte? La función es completamente gratuita, ya que funciona a través de Wi-Fi en la mayoría de los dispositivos Echo.

Aquí está todo lo que necesita saber al respecto y cómo funciona.

Técnicamente llamada llamadas y mensajes de Alexa a Alexa, la función gratuita se introdujo por primera vez en el Amazon Echo Show . Pero Amazon quería extender esta funcionalidad a otros dispositivos Echo, por lo que desarrolló lo que ahora llamamos "llamadas de Alexa" o "llamadas y mensajes de Alexa". Funciona con dispositivos Echo compatibles y la aplicación Alexa para iOS o Android. También funciona con las tabletas Fire de Amazon .

No solo puede realizar una llamada con la función, sino que también puede dejar un mensaje de voz o enviar un mensaje de texto. Lo mejor de la función es que es de uso gratuito, ya que funciona a través de Wi-Fi (o datos móviles en su teléfono), por lo que no necesita invertir en un plan de conversación.

Necesita una cuenta de Amazon , un número de teléfono móvil y la aplicación Alexa en un dispositivo con Android 5.0 (o superior), iOS 9.0 (o superior) o en una tableta Android Fire. Todo debe configurarse con la aplicación Alexa, ya que necesita verificar su número y sincronizar sus contactos. La función también funciona con todos los dispositivos Echo actuales, por lo que si tiene un punto o un eco, puede llamar o enviar mensajes a otros usuarios de Echo y viceversa.

Aplicación Amazon Alexa (en tabletas Android, iOS o Fire)

Nota: Echo Auto, Echo Buds y Echo Frames usan las llamadas celulares por defecto, en lugar de las funciones de llamadas y mensajería Alexa de Amazon.

Puede realizar los siguientes tipos de llamadas:

Llamadas de Alexa a Alexa: realice y reciba llamadas entre dispositivos Echo compatibles (o la aplicación Amazon Alexa, más sobre eso a continuación). Puede comunicarse con cualquier persona de la lista de contactos de su teléfono móvil que tenga un dispositivo Echo compatible y que también se haya registrado en Alexa Calling.

realice y reciba llamadas entre dispositivos Echo compatibles (o la aplicación Amazon Alexa, más sobre eso a continuación). Puede comunicarse con cualquier persona de la lista de contactos de su teléfono móvil que tenga un dispositivo Echo compatible y que también se haya registrado en Alexa Calling. Llamadas móviles o fijas : puede llamar a la mayoría de los números móviles o fijos en el Reino Unido, EE. UU., Canadá y México desde un dispositivo Echo compatible, use Alexa para comunicarse con los números compatibles guardados en la lista de contactos de su teléfono móvil o, diga el número que desee llamar.

puede llamar a la mayoría de los números móviles o fijos en el Reino Unido, EE. UU., Canadá y México desde un dispositivo Echo compatible, use Alexa para comunicarse con los números compatibles guardados en la lista de contactos de su teléfono móvil o, diga el número que desee llamar. Llamadas de la aplicación Alexa: con la aplicación Amazon Alexa en su teléfono inteligente Android o iOS (no disponible en una tableta), puede hacer llamadas a números móviles o fijos en los EE. UU., Canadá y México. Esto le permite realizar y recibir llamadas entre cualquier persona de la lista de contactos de su teléfono que tenga la aplicación Alexa o un dispositivo Echo compatible, y que también se haya registrado en Alexa Calling and Messaging.

con la aplicación Amazon Alexa en su teléfono inteligente Android o iOS (no disponible en una tableta), puede hacer llamadas a números móviles o fijos en los EE. UU., Canadá y México. Esto le permite realizar y recibir llamadas entre cualquier persona de la lista de contactos de su teléfono que tenga la aplicación Alexa o un dispositivo Echo compatible, y que también se haya registrado en Alexa Calling and Messaging. Llamadas internacionales: puede realizar y recibir llamadas internacionales entre dispositivos Echo compatibles y la aplicación Amazon Alexa. Solo asegúrese de que el contacto al que desea comunicarse se encuentre en una ubicación que también sea compatible con Alexa Calling, que se haya registrado en Alexa Calling and Messaging y que figure en su lista de contactos en la aplicación Amazon Alexa.

Nota: Alexa no admite llamadas a números de servicio de emergencia ("911"), números de tarifa premium (números "1-900"), números de tres dígitos o códigos de marcación abreviada, números internacionales (fuera de los EE. UU., Reino Unido, Canadá y México) y números de marcación por letra ("1-800-FLOWERS").

Para comenzar con las llamadas de Alexa, debe registrarse:

Abra la aplicación Amazon Alexa (en su teléfono compatible con iOS o Android). Abra la pestaña Comunicar desde el menú inferior. Siga las instrucciones en pantalla para ingresar y verificar la información de su teléfono.

Entonces, como se menciona anteriormente, descargue la aplicación Amazon Alexa, luego abra la aplicación y seleccione el ícono Comunicar en la pantalla de inicio. Debe confirmar su nombre, luego habilitar el acceso a sus contactos y verificar su número de teléfono a través de SMS. Alexa también usa la libreta de direcciones de su teléfono para encontrar personas que conozca que tengan la aplicación Amazon Alexa con Alexa Calling habilitada, para que también pueda llamarlas de esa manera.

Para agregar o editar contactos para Alexa Calling, actualice la libreta de direcciones local de su teléfono y luego abra la aplicación Amazon Alexa. Los contactos de su libreta de direcciones que también usan Alexa Calling aparecerán automáticamente en su lista de "Contactos" en la aplicación, con los mismos nombres de su libreta de direcciones.

Para iniciar una llamada desde un dispositivo Echo compatible, solo pídale a Alexa que llame por nombre a la persona o contacto al que desea comunicarse. También puede marcar números directamente, diciendo cada dígito (incluido el código de área) del número al que desea llamar. Solo recuerde que Alexa usa perfiles de voz para determinar quién está haciendo una llamada. Si tiene un perfil de voz y Alexa puede reconocer su voz, su lista de contactos se usa automáticamente.

Puede llamar a un contacto a través de la aplicación Alexa. Simplemente seleccione el ícono Comunicar en la pantalla de inicio, luego toque el ícono Contacto en la esquina superior y toque un contacto. Luego puede hacer su llamada. Para llamar con su Echo, diga "Alexa, llame a [nombre del contacto]". Tendrá que decir su nombre exactamente como aparece en su aplicación Alexa. Cuando llame a alguien, sonará su aplicación Alexa y su dispositivo Echo.

Todas sus llamadas o mensajes entrantes también se transfieren a su aplicación Alexa y dispositivos Echo. Sus dispositivos Echo harán sonar una alarma, mientras que su aplicación Alexa enviará una notificación. Simplemente diga "Responder" o responda desde su teléfono para aceptar la llamada. Alternativamente, puede decir "Ignorar" o ignorarlo desde su teléfono. Cuando desee finalizar una llamada, puede decir "Colgar" o tocar el botón Finalizar en su teléfono.

Mientras hay una llamada activa, las luces de su dispositivo Echo se iluminarán en verde.

Aquí hay algunos comandos de Alexa que puedes decir:

Realice una llamada a otro dispositivo Echo: "Alexa, call (Corey)".

"Alexa, call (Corey)". Realice una llamada a un número de teléfono fijo o móvil guardado en sus contactos: "Alexa, llame al móvil de (John)" o "Alexa, llame a (Chris) en su teléfono de casa" o "Alexa, llame a (Brandon) en el trabajo" o "Alexa , llame a la oficina (de mamá) ".

"Alexa, llame al móvil de (John)" o "Alexa, llame a (Chris) en su teléfono de casa" o "Alexa, llame a (Brandon) en el trabajo" o "Alexa , llame a la oficina (de mamá) ". Marque un número de teléfono fijo o móvil: "Alexa, llame al [número]".

"Alexa, llame al [número]". Controle el volumen de la llamada: "Alexa, suba o baje el volumen".

"Alexa, suba o baje el volumen". Cuelgue / finalice la llamada: "Alexa, cuelgue" o "Alexa, finalice la llamada".

"Alexa, cuelgue" o "Alexa, finalice la llamada". Responde la llamada: solo di "Contestar".

solo di "Contestar". Ignora la llamada: solo di "Ignorar".

Actualmente, Alexa no admite llamadas entrantes desde teléfonos móviles o fijos. Sin embargo, cuando entra una llamada de un contacto de Alexa que posee un dispositivo Echo compatible, la luz de todos sus dispositivos Echo compatibles parpadeará en verde y Alexa anunciará quién llama. Si está utilizando la aplicación Amazon Alexa o un dispositivo con pantalla, se muestra la tarjeta de contacto de la persona que llama, con las opciones de Respuesta e Ignorar para seleccionar.

Las luces de su Echo permanecerán verdes cada vez que se conecte una llamada, pero si ya está en una llamada y entra otra llamada, la nueva llamada se enviará automáticamente a otro dispositivo compatible en su hogar.

Para llamar a sus contactos y números de teléfono fijo y móvil compatibles:

Abra la aplicación Amazon Alexa en su teléfono. Seleccione Comunicarse en la barra de navegación inferior. Seleccione el botón Llamar en la parte superior. Seleccione el contacto al que desea comunicarse y luego seleccione su número o la llamada de audio o videollamada de Alexa. Si ambos usan un dispositivo con una pantalla (como Echo Show o Echo Spot), verán la opción de iniciar una videollamada. Para finalizar la llamada, seleccione el botón Finalizar en la pantalla.

Los mensajes de voz son como correos de voz. Para enviar un mensaje de voz con la aplicación Alexa, seleccione el icono Comunicar. Puede elegir una conversación existente o tocar el ícono Mensaje en la parte superior de la pantalla Comunicar. Luego toque el botón azul del micrófono en la parte inferior de la pantalla para enviar un nuevo mensaje de voz. Se enviará a la aplicación Alexa de su amigo y al dispositivo Echo.

Para enviar un mensaje de voz con un dispositivo Echo, diga "Alexa, envíe un mensaje a [nombre del contacto]". Para acceder a sus mensajes de voz, vaya a la pantalla de Comunicación de la aplicación Alexa o diga a su Echo: "Alexa, reproduce mis mensajes".

Para enviar un mensaje de texto con la aplicación Alexa es básicamente el mismo procedimiento que el anterior. Seleccione el ícono Comunicar, luego elija una conversación existente o toque el ícono Mensajes en la parte superior. Luego verá una pantalla donde puede enviar un nuevo mensaje de texto. Su texto se enviará a la aplicación Alexa de su amigo o al dispositivo Echo, y también recibirán una notificación.

Si desea evitar que Alexa le avise sobre llamadas y mensajes, active No molestar. Di: "Alexa, no me molestes". También puede programar No molestar en la aplicación Alexa (Configuración> Todos los dispositivos> Seleccione su dispositivo> No molestar> Programado).

Drop In es una función que se puede usar con Echo Show o Echo Spot. Amazon dice que, en la mayoría de los casos, probablemente prefiera usar las videollamadas, pero Drop In también está disponible para que pueda registrarse fácilmente con un pariente mayor o ver una cámara en la guardería. No necesitará llamar a otra persona, pero simplemente puede acceder a la cámara en otro dispositivo Echo Show.

Puede elegir en qué dispositivos Echo Drop In está disponible, y puede elegir qué contactos pueden tener los privilegios de Drop In. Si lo desea, puede optar por no permitir que nadie lo haga, o restringirlo a su hogar, por ejemplo. Para aprender cómo configurar y usar Drop In, vaya aquí.

Con Alexa Announcements, puede pedirle a Alexa que haga anuncios en todos los dispositivos Echo compatibles en su hogar. Piense en ello como un intercomunicador unidireccional. Las personas cercanas a un Echo en su hogar oirán un breve timbre para indicar que hay un anuncio entrante, y luego el anuncio se reproducirá en la voz de quien sea que esté haciendo el anuncio. ¿Guay, verdad?

Para crear un anuncio de Alexa, simplemente diga "Alexa, anuncie" y luego diga su anuncio en voz alta. También puede decir "Alexa, retransmitir", y nuevamente, agregar su mensaje de voz al final. Entonces, por ejemplo, puede decir: "Alexa, transmita la película está comenzando". Todos en su hogar al alcance de un dispositivo Echo escucharán un sonido seguido de usted diciendo: "la película está comenzando".

Desde la aplicación Alexa en su teléfono, también puede ir a Comunicarse desde la barra de navegación inferior y luego seleccionar el botón Anuncios en la parte superior para iniciar una transmisión. Tendrá la opción de escribir o pronunciar su anuncio en voz alta, y se reproducirá instantáneamente en sus dispositivos.

Si. Puede usar las llamadas de Alexa para llamar a teléfonos fijos, siempre que estén conectados a un centro de accesorios de Amazon Echo Connect, o puede llamar a cualquiera de la lista de contactos de su teléfono de forma gratuita si también tienen instalada la aplicación Alexa en su teléfono inteligente o tableta.

Puede usar el accesorio Echo Connect de Amazon con un dispositivo Echo compatible para realizar y recibir llamadas telefónicas a través de su servicio telefónico residencial. Amazon no le cobra por realizar o recibir una llamada con Echo Connect, aunque aún deberá comprar un teléfono fijo o un paquete VoIP de su proveedor local de telecomunicaciones. Así es como funciona el accesorio y lo que necesita para que funcione.

Si desea utilizar Echo Connect para realizar y recibir llamadas a través de su propio servicio de teléfono residencial, necesita tres cosas: un teléfono fijo o VoIP, un dispositivo Echo compatible (como Echo, Echo Plus, Echo Dot, Echo Spot, o Echo Show), y la aplicación Amazon Alexa en su dispositivo móvil. Esto le permite a Alexa estar sincronizada con la libreta de direcciones de su teléfono, para que pueda llamar a las personas y anunciar quién está llamando).

Debe conectar Echo Connect a su línea telefónica y luego sincronizar sus contactos con la aplicación Amazon Alexa en su teléfono. También necesitará usar la aplicación Amazon Alexa para descubrir y configurar su Echo Connect en su dispositivo Echo compatible para que pueda simplemente pedirle a Alexa (a través de su dispositivo Echo) que llame a un contacto o un número usando su servicio de telefonía residencial. Pan comido.

Abra la aplicación Amazon Alexa e inscríbase en Alexa Calling and Messaging. Encienda Echo Connect. Primero, enchufe el adaptador de corriente incluido en Echo Connect y luego en una toma de corriente. La luz LED de encendido en la parte superior se encenderá cuando tenga energía. Connect Echo Connect a una toma de teléfono. Debe enchufar un extremo del cable telefónico incluido en la parte posterior del Echo Connect y luego enchufar el otro extremo del cable a una toma telefónica estándar (para servicio de teléfono fijo) o un enrutador Wi-Fi (para teléfono digital servicio) o un adaptador de teléfono analógico (para servicio telefónico VoIP) Si desea compartir un conector telefónico entre Echo Connect y un teléfono, use el divisor incluido. Puede enchufar el divisor en su Echo Connect. Un puerto del divisor se conectará a un conector telefónico (en la pared, adaptador VoIP o enrutador), y el puerto restante se conectará a su teléfono residencial. Configuración completa de Wi-Fi en la aplicación Amazon Alexa.