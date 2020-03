Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Amazon está presionando a Echo y Echo Dot en un intento por dominar el mercado doméstico conectado antes de que muchos jugadores, como Google , puedan ponerse al día.

El Amazon Echo tuvo un comienzo rápido, estableciéndose como uno de los dispositivos domésticos inteligentes más populares, asistido por el Echo Dot más pequeño, un compañero capaz que lleva sus habilidades conectadas a los altavoces existentes que pueda tener. Amazon no se ha ralentizado, ampliando su gama de altavoces, así como las funciones que ofrecen.

Nos estamos sumergiendo en lo que es vivir con Alexa en numerosos dispositivos, con múltiples Echo o múltiples Puntos repartidos por su hogar y si hay algún gran beneficio.

Agregar un nuevo Echo o Punto a su hogar es sencillo, siguiendo los mismos pasos que cuando configuró su primer dispositivo. Abra la aplicación Alexa, vaya al centro de dispositivos (icono en la esquina inferior derecha) y presione el icono "+" en la esquina superior derecha. Luego siga el proceso como lo hizo antes. (Si lo prefiere, puede lograr el mismo resultado con su cuenta de Alexa en una PC de escritorio , en la sección de configuración).

Es realmente tan simple como eso. Al vincularse con una cuenta existente, adopta las habilidades de los dispositivos existentes, por lo que no es necesario configurar todos los elementos individuales nuevamente.

La siguiente decisión es dónde colocar su nuevo Echo. Amazon construyó el Echo para ser lo suficientemente inteligente como para responder a sus comandos en la sala. Los dispositivos utilizan la "Percepción espacial del eco", lo que significa que el eco más cercano a usted debe ser el que responda. Eso es cierto si está utilizando el Echo original o uno de la nueva generación de dispositivos.

En los primeros días, podría confundir el sistema donde más de un dispositivo intenta responder, pero a medida que el sistema ha madurado, eso ya no parece ser un problema.

La configuración es fácil, entonces, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer con múltiples Amazon Echos?

En realidad, no hay mucho que cambie al tener más dispositivos Echo, fuera del emparejamiento estéreo y el nuevo Alexa Home Theater / Cinema, del que hablaremos a continuación. La funcionalidad principal de Alexa y Echo (ya sea el Dot o no) realmente no cambia cuando se duplica, con una sincronización mínima entre los dos.

Hay algunas áreas donde todos los Echos cantarán en armonía, pero en su mayor parte, cada uno funciona de forma individual.

Amazon ofrece la posibilidad de configurar una configuración de varias habitaciones dentro de la aplicación Alexa que le permitirá reproducir música en múltiples dispositivos Echo en su hogar. Es la forma más sencilla de usar múltiples dispositivos Echo.

Ya hemos cubierto cómo configurar esta opción de música para varias habitaciones , pero lo que esto significa es que puedes escuchar fácilmente las melodías en toda tu casa, sin tener que invertir en un sistema como Sonos .

Puede reproducir música desde la radio Spotify , Apple Music, Deezer, Amazon Music o TuneIn en múltiples Echos, por lo que puede tener fácilmente audio sincronizado en varias ubicaciones.

Desafortunadamente, no puede usar un Echo Dot para conectarse a otro altavoz Bluetooth mientras sea parte de un grupo de varias habitaciones. Si tenía un Echo Dot en la sala de estar que se conectaba a un amplificador, por ejemplo, no podría mantener esa conexión mientras jugaba en el Amazon Echo más grande en la cocina o la habitación.

La agrupación de varias habitaciones tampoco funciona con altavoces de terceros que usan Alexa ( como Sonos One ), solo se aplica a los propios altavoces de Amazon. Si bien hay una variedad de altavoces en ese grupo, no le brinda la flexibilidad que Apple AirPlay 2 ofrece cuando se trata de agrupar.

También puede reproducir música de diferentes fuentes en diferentes Echos cuando lo desee. Por ejemplo, puedes jugar TuneIn Radio en el dormitorio y Spotify en la cocina. Lo cual es una forma práctica de mantener feliz a la familia.

Pero también puede pedirle a cualquiera de sus Echos que toque música en otros Echos que tenga. Por ejemplo, puede pedirle a su Echo Show en la cocina que reproduzca música de Spotify en su Echo Plus, y esta es una excelente manera de controlar la música en su casa.

El emparejamiento estéreo es una característica que llegó con la segunda generación de Echo Plus y la tercera generación de Echo Dot, pero también funciona con la última generación de Echo. El emparejamiento es simple: al igual que al crear un grupo de varias habitaciones, existe la opción de crear un par estéreo.

La advertencia aquí es que tendrá que tener el mismo tipo de altavoz: dos Echo, dos Echo Plus, dos Echo Dot o dos Echo Studio. Con la llegada del Echo de tercera generación, las reglas cambian ligeramente, porque el Echo de tercera generación se emparejará en estéreo con el Echo Plus de segunda generación.

Sin embargo, una vez emparejado, tienes un sistema de música mucho mejor, y con la opción de incluir el Echo Sub en la mezcla , ahora es posible un sistema 2.1, y suena realmente bien. Agregar el Sub es a través del mismo proceso que el anterior.

Esta es una nueva adición a las habilidades de Echo, que le permite crear un sistema de sonido que funcionará con su Fire TV. Una vez más, tendrá que tener los altavoces adecuados, así como un Fire TV Stick o Fire TV Cube compatibles, luego puede crear una configuración de entretenimiento en el hogar para su televisor.

Hemos detallado cómo funciona esto y qué dispositivo es compatible aquí .

Esta es una excelente manera de usar sus dispositivos Echo para aumentar el sonido de su televisor, pero solo funciona con audio proveniente de su dispositivo Fire TV; no se aplicará al contenido de otras fuentes (un sintonizador o decodificador de cable, por ejemplo) , por lo que esta configuración podría funcionar solo si eres un streamer pesado.

Esta es un área donde el Echo no es tan bueno. Debido a que todos los dispositivos están conectados a su cuenta de Amazon, todos intentan reproducir música desde la misma cuenta, porque cree que todos son el mismo usuario. Eso significa que no puede reproducir música diferente en dispositivos de la misma fuente. Por ejemplo, si Spotify está jugando en la cocina, si alguien le pide que juegue Spotify en la habitación, cambiará de un lugar a otro.

Sin embargo, algunas cuentas familiares admiten múltiples transmisiones, tanto Apple Music como Amazon Music, lo que significa que registrarse para obtener una cuenta familiar con esos servicios le permitirá transmitir música diferente en sus dispositivos Echo en la casa. Existe la ventaja adicional de que si todos los miembros de la familia quieren música en sus teléfonos fuera de la casa, también la obtienen.

Si no tiene una cuenta familiar, a su Echo le gustará más cambiar la transmisión de un dispositivo a otro, por lo que solo se reproducirá a través de uno.

Las conexiones Bluetooth se tratan por separado y no son comunes entre sus dispositivos Echo, lo que tiene sentido ya que es posible que no desee que los dispositivos interfieran entre sí o se conecten a un altavoz Bluetooth en una habitación diferente.

Descubrimos que la conectividad Bluetooth en el Echo Dot es perfecta y una vez que se configura inicialmente, es fácil decirle a Alexa que "se conecte a mi altavoz" para restablecer la conexión, aunque, como dijimos, no admite multisala De esa manera.

Algunas cosas se sincronizan con su cuenta de Alexa y, por lo tanto, se puede acceder a ellas en los diversos dispositivos Echo que podría haber dispersado por la casa. Agregue algo a su lista de tareas o lista de compras e inmediatamente estará disponible en otro lugar también.

La lista de compras es útil porque está almacenada dentro de la aplicación, por lo que puede agregar verbalmente cosas a su lista a través de cualquier dispositivo Echo para verificar en su teléfono la próxima vez que vaya de compras.

Por supuesto, cosas como calendarios sincronizados o información de las habilidades que ha configurado están disponibles en todos sus dispositivos Echo.

El Echo es ideal para configurar temporizadores y alarmas, ya sea para despertarlo por la mañana o como un recordatorio de cuándo la comida se terminará de cocinar o la lavadora necesita vaciarse.

Ahora, los temporizadores y las alarmas son específicos del dispositivo en el que están configurados. Si configura un temporizador con un Echo Dot en la cocina, no debería pasar al Echo o Echo Dot en el salón o dormitorio, pero a veces hemos escuchado esa alarma en diferentes habitaciones.

Dentro de la aplicación, puede agregar otro usuario de Amazon a su perfil de hogar. Esto es beneficioso de varias maneras, principalmente porque le da a esa persona acceso a su propio contenido (música, audiolibros y Google Calendar).

También vale la pena hacerlo si tiene una cuenta de Amazon Prime pero la otra persona no la tiene, ya que agregarlos al Perfil del hogar también les permite aprovechar los beneficios de Prime. Puede obtener más información sobre los beneficios aquí y administrar los suyos aquí .

También puede usar esto para elegir quién configura los dispositivos Echo y a qué cuenta están asignados. Debe hacer que las otras personas en la casa descarguen la aplicación Alexa y firmen los términos del acuerdo, luego, una vez que las cuentas estén conectadas, puede decirle a Alexa que cambie entre los perfiles, lo que es útil para administrar contenido, hacer pedidos y más.

Tener múltiples dispositivos Amazon Echo en su hogar también le brinda la posibilidad de usarlos como intercomunicadores en la casa. Si ingresa a la configuración en el navegador o la aplicación Alexa, todo lo que tiene que hacer es nombrar sus dispositivos de acuerdo con la sala en la que se encuentran, luego puede "ingresar" en esa sala desde lejos. Esta capacidad de caída le permite usar el Echos como un altavoz para transmitir su mensaje.

Puede hacerlo desde su teléfono abriendo la aplicación y haciendo clic en el botón "colocar" y luego seleccionando el eco relevante con el que desea hablar. Esto esencialmente llama a ese dispositivo desde su teléfono y le permite hablar con quien esté al otro lado. La misma habilidad es tan simple como decir "Alexa, pasa a la habitación" a otro Echo en otra parte de la casa.

Ya puede ver las posibilidades con este sistema, ya sea que esté zumbando en la cocina para preguntar si la cena está lista o llamando a sus hijos sin tener que gritar por las escaleras. Funciona muy bien también, solo asegúrese de nombrar los dispositivos lógicamente.

Vale la pena señalar que también puede realizar llamadas a los propietarios de Echo en su lista de contactos utilizando su dispositivo Echo. Esto le permitirá hacer llamadas gratis a personas en otros hogares, lo cual también es útil.

También hay una función de transmisión: diga "Anuncio de Alexa" o "Transmisión de Alexa" y puede enviar un mensaje a través de toda la red de su casa. Es ideal para llevar a la gente a la mesa a cenar.

A pesar de tener la capacidad de agregar múltiples usuarios a la cuenta, Alexa aún no es capaz de distinguir entre los usuarios en función de su voz, por lo que debe decirle físicamente a un dispositivo Echo que cambie de cuenta antes de que lo haga. Esto es especialmente relevante si está colocando un dispositivo Echo en la habitación de alguien y desea que se conecte al contenido de esa persona.

Desafortunadamente, si le dice a Alexa que cambie de cuenta y luego solicite una canción en Spotify, actualmente encontrará que le devuelve un mensaje sobre cómo la reproducción de Spotify solo está disponible a través de la cuenta del usuario principal. Por lo tanto, no puede evitar que el uso doméstico arruine su Discover Weekly o permitir que los miembros de la familia accedan a sus propias listas de reproducción.

La ventaja de tener acceso a las funciones de Alexa no depende de la construcción de algún tipo de red súper Echo en su casa. Poder utilizar los controles de voz inteligentes del Echo en su hogar es la verdadera ventaja: puede controlar las luces o la calefacción a través de la voz desde arriba o abajo. Si tiene una habitación tipo loft, el Dot of Flex traerá un control de voz que está fuera del alcance de su Echo en la planta baja, etc.

Con el soporte de audio para varias habitaciones, ciertamente hay algo que decir para tener varios dispositivos Amazon Echo en las proximidades.

Con el Dot tan asequible, si eres fanático del Echo, entonces vale la pena la expansión, incluso si eso es solo para darte control de voz sobre tus luces inteligentes o calefacción desde más habitaciones de la casa.

