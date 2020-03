Los mejores consejos y trucos de Alexa: obtenga más del asistente de Amazon

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Si posee un Amazon Echo, es posible que se sorprenda al saber cuánto puede hacer realmente. Está cargado de funciones y configuraciones ocultas.

Alexa es el nombre del asistente virtual dentro de los dispositivos Echo (y también de otros dispositivos de otros fabricantes como Sonos).

Alexa puede hacer listas de tareas, configurar alarmas, transmitir podcasts, reproducir audiolibros, leer archivos PDF, proporcionar pronósticos del tiempo, advertirle sobre el tráfico, responder preguntas, controlar su hogar inteligente y más. Hemos estado viviendo con varios dispositivos Echo y Alexa en general por un tiempo, y los usamos para una variedad de tareas.

En los dispositivos Echo Show, también se le muestran muchas opciones y resultados en la pantalla.

Para ayudarlo a aprovechar al máximo sus dispositivos Alexa, aquí hay algunos consejos y trucos.

Amazon Echo siempre escucha la palabra "Alexa". Cada vez que lo diga, el Echo escuchará, considerará lo que está diciendo y responderá. Pero si no desea que el Echo se despierte y responda, hay un botón de silencio en la parte superior del altavoz que puede presionar para silenciar a Alexa.

Presiónalo nuevamente para activarla. Sencillo.

Si tiene alguien en su casa llamado "Alex" o similar, entonces encontrará que el Eco responde cuando dice ese nombre también. Sin embargo, puede elegir otra palabra: computadora, Amazon y Echo están disponibles.

Dirígete a la aplicación Alexa (Configuración> Selecciona tu eco> Wake Word) para elegir una nueva palabra de la lista.

Hay un par de formas en que puede controlar su Echo, así como sus listas de tareas y compras. El primero es a través de la aplicación Alexa. La segunda forma es a través de la web. Visite este sitio: http://echo.amazon.com, y podrá iniciar sesión y controlar su dispositivo sin necesidad de un teléfono.

Cuando dices "Alexa, ¿qué hay de nuevo?" o "Alexa, reproduce mi resumen de flash", se te dará una actualización de la información basada en las noticias y el clima. Puede cambiar los servicios en la aplicación Alexa. Dirígete a Configuración> Flash Briefing y verás de dónde provienen tus noticias y la capacidad de apagar el clima. También puede agregar más contenido a Flash Briefing y cambiar el orden en que se entrega.

Si dices "Actualización deportiva de Alexa", recibirás un resumen de las noticias de los equipos que hayas elegido. Dirígete a la aplicación Alexa> Configuración> Actualización deportiva y encontrarás la opción de buscar equipos. Puede agregar equipos importantes, como West Ham o Seattle Seahawks, o buscar equipos nacionales.

Sin embargo, no todos los deportes están cubiertos.

Dirígete a la aplicación Alexa, Configuración> Tráfico, y puedes ingresar la dirección de tu trabajo, así como cualquier parada en tu ruta, como dejar la escuela. Luego, puede pedirle a Alexa los detalles del tráfico en la mañana o agregar tráfico a una rutina.

Si desea que Alexa sirva los detalles de su calendario, diríjase a la aplicación Alexa (Configuración> Calendarios). Allí, verá la opción de agregar Google, Microsoft y Apple. Una vez que esté vinculado, puede preguntarle a Alexa qué hay en el calendario, qué citas tiene o qué sucede en una fecha específica.

Alexa le permite comprar cosas de Amazon usando su cuenta y método de pago predeterminado. Todo esto se puede hacer con la voz, por lo que puede buscar algo y luego comprarlo y aparecerá en su puerta. Cualquiera que hable con su Echo puede hacer esto, por lo que si tiene hijos o visitantes, vale la pena desconectarse. Dirígete a la aplicación Alexa, Configuración> Compra de voz y puedes desactivar la función.

Incluso con eso apagado, aún puede agregar cosas a su cesta. Para agregar protección a aquellos que desean comprar con voz, existe la opción de tener un código de voz, básicamente un código PIN que deberá indicar para realizar esa compra.

El Echo se puede conectar a un altavoz Bluetooth, por lo que puede, por ejemplo, conectar un Echo Dot a algo con mucho más gusto, como su barra de sonido premium. Para hacer esto, dirígete a la aplicación Alexa> Configuración y selecciona el Eco que deseas emparejar. Luego, seleccione Bluetooth, y puede ver los dispositivos con los que su Echo se ha emparejado antes, o puede emparejarse con un nuevo dispositivo por completo.

Tendrá que poner ese altavoz Bluetooth en modo de emparejamiento, luego simplemente siga las instrucciones en la aplicación.

Varios dispositivos Echo como el Echo Dot tienen una conexión de 3.5 mm en la base al lado del cable de alimentación. Esto se puede utilizar para conectar esos dispositivos a otro dispositivo a través de un cable de 3,5 mm. Tendrá que suministrar el cable usted mismo, pero se trata simplemente de conectar un dispositivo a otro. Esto le permitirá agregar habilidades de Alexa a un sistema más grande, como su receptor de AV, para que pueda usar mejores altavoces, pero aún así divertirse con el control de voz de Alexa.

En general, la conexión por cable es una mejor opción que Bluetooth.

Una de las habilidades más recientes que Alexa ha adoptado es la música de varias habitaciones. Esto le permitirá emparejar dispositivos Echo y reproducir música en ellos, ideal para fiestas. Dirígete a la aplicación Alexa y dirígete a la sección Dispositivos. Aquí. Verás dispositivos, grupos y escenas.

Toque + y luego toque Agregar grupo. Dé un nombre al grupo, luego verá todos los dispositivos que puede agregar a ese grupo. Luego solo diga "reproducir música [nombre del grupo]" y tendrá una experiencia de varias habitaciones. Lamentablemente, no puedes usar dispositivos Alexa de terceros (como UE Megablast o Sonos One) en grupos.

El Echo es compatible con una gama de servicios de música, no solo de Amazon.

Si prefieres usar Spotify, Apple Music o Deezer, dirígete a la aplicación Alexa> Configuración> Música y medios. En esta sección, puede vincular cuentas de música y elegir el predeterminado. Luego, cuando dices "Alexa, juega a Phil Collins", usará Spotify en lugar de Amazon Music, por ejemplo.

Si tienes una melodía en tu cabeza y conoces algunas de las palabras, intenta cantarlas a Alexa.

Es muy posible que Alexa reconozca esa canción y ofrezca reproducir la versión que realmente desea. "Alexa, Here Comes Santa Clause, Here Comes Santa Clause" ofrecerá la versión Elvis de Winter Wonderland, luego puedes solicitar fácilmente la versión Snoop Dogg (hazlo).

Su Echo probablemente tendrá un nombre aburrido, como "Dans Echo" o "Dans Echo Dot". El cambio de nombre lo ayuda a administrar diferentes dispositivos, pero también facilita el uso de funciones a través de un dispositivo específico, como las llamadas de Alexa. Dirígete a la configuración y toca el dispositivo que deseas renombrar y encontrarás la opción.

Si tiene más de un dispositivo Echo, puede decirle a un Echo que reproduzca música en otro Echo, separado de los grupos. Aquí es donde el cambio de nombre puede ayudar, porque puede llamar a su Echo "Office" o "Cocina" y decirle a cualquier Echo en su sistema que reproduzca música en esa habitación.

Una gran opción si tiene una cuenta Audible, o si solo quiere escuchar la versión gratuita Audible de A Christmas Carol, es hacer que su Echo lo haga. Di "Alexa, léeme mi libro" y se reanudará la reproducción de tu libro audible actual.

También puede preguntar qué libros de Audible tiene y Alexa los enumerará: en el Echo Show también verá las portadas.

Si eres un usuario de Kindle, también puedes escuchar algunos libros de Kindle. Solo di "Alexa, lee mi libro de Kindle" y el Echo continuará donde dejaste de leer. Para ver los libros que Alexa puede leer, dirígete a la aplicación Alexa, Música, Video y Libros y toca Kindle; aparecerá una lista completa. En este caso, sin embargo, es Alexa leyendo el libro y la entrega no es tan buena. ( Se encuentra disponible una versión de prueba gratuita de Audible ) .

Una de las mejores habilidades de Alexa es trabajar con otros sistemas en su hogar.

En muchos casos, los encontrará etiquetados como "Funciona con Alexa" cuando los compre. El primer paso es conectar y encender sus nuevos dispositivos domésticos inteligentes. Luego, di "Alexa, descubre mis dispositivos" y tu Echo escaneará para ver qué hay disponible. Puede encontrar dispositivos compatibles aquí.

Es probable que tenga que agregar una habilidad, que implicará iniciar sesión en su cuenta para ese servicio. Alexa tendrá controles nativos "Alexa configurará mi calefacción a 21 grados" o controles específicos de habilidad "Alexa le dice a Hive que configure mi calefacción a 21 grados". Si está utilizando el Echo Plus, los dispositivos Zigbee se pueden usar listos para usar sin configuración. Cuando descubras (como arriba), Alexa sabrá qué hacer con ellos.

Sin embargo, la mejor experiencia en el hogar inteligente es siempre configurar primero el dispositivo relevante y luego presentarlo a Alexa.

Hay muchas cosas que el Echo hará de forma predeterminada, pero a veces, tendrá que habilitar una función en particular para obtener más. Estas se llaman habilidades, y básicamente le dan a Alexa acceso a información particular. En la aplicación Alexa, dirígete a Habilidades, y encontrarás una variedad de aplicaciones y características compatibles. Es aquí donde puede habilitar el control de su calefacción Hive o el acceso a su aplicación BMW Connected, por ejemplo.

Si no sabe cuál es la habilidad, intente decirle a Alexa lo que quiere hacer, y ella podría sugerir la habilidad o pedirle que habilite la habilidad.

Alexa ahora puede ejecutar rutinas, lo que significa que puede tener una secuencia de acciones cuando dice una frase en particular.

La idea es que puedes decir "Alexa, buenas noches" y obtendrás una variedad de acciones: apagar las luces, encender las cámaras de seguridad, etc. Estos son personalizables (hasta cierto punto). Dirígete a la aplicación Alexa, toca el ícono de menú en la esquina superior izquierda y selecciona Rutinas.

Amazon Echo tiene una CPU y un software que necesita actualización. El orador busca actualizaciones todas las noches, pero si desea forzar una actualización, simplemente presione el mismo botón de silencio que discutimos anteriormente, luego deje que Echo se siente por al menos 30 minutos, y el orador se actualizará.

Si tiene más de un Echo, puede encontrar los controles para cada dispositivo en la aplicación Alexa.

Dirígete a Dispositivos en la aplicación Alexa, y verás una lista de todos tus dispositivos Alexa: esto incluirá todos los dispositivos Echo, altavoces de terceros (como UE Megablast ), así como tabletas Fire y aplicaciones Alexa en teléfonos.

Estos son algunos ejemplos de cosas que puede hacer con Echo / Alexa, junto con enlaces a sus correspondientes páginas de soporte de Amazon:

Alexa responde a una gran cantidad de divertidos huevos de Pascua. Este hilo de Reddit agrega varios comandos interesantes que puede emitir a Alexa. Hemos seleccionado algunos de los más interesantes y los hemos enumerado a continuación, pero no todos funcionarán en todas las ubicaciones:

"Simon dice ...": puedes hacer que Alexa repita todo lo que digas si usas el comando "Alexa, Simon dice ..."

puedes hacer que Alexa repita todo lo que digas si usas el comando "Alexa, Simon dice ..." " Alexa, juega al bingo": busca y descarga algunas tarjetas de bingo imprimibles gratis y pídele a Alexa que comience un juego de bingo contigo.

busca y descarga algunas tarjetas de bingo imprimibles gratis y pídele a Alexa que comience un juego de bingo contigo. "Alexa, pide a Word Master que juegue": Esto es como Geografía. Alexa dice una palabra, luego tienes que seguir con una palabra que comienza con la última letra de la palabra que dijo.

Esto es como Geografía. Alexa dice una palabra, luego tienes que seguir con una palabra que comienza con la última letra de la palabra que dijo. "Alexa, inicia Animal Game / Capital Quiz": te permite jugar 20 preguntas sobre animales o geografía.

te permite jugar 20 preguntas sobre animales o geografía. "Alexa, comienza el cuestionario de Star Wars": se explica por sí mismo.

explica por sí mismo. "Alexa, juega a Jeopardy": a los gemelos de Trivia les encantarán estas preguntas de estilo de juego. No olvide responder en forma de pregunta.

gemelos de Trivia les encantarán estas preguntas de estilo de juego. No olvide responder en forma de pregunta. "Alexa, tira los dados": ¿ Te faltan los di en tu juego de mesa? También lanzará dados de 6 lados, 10 lados, 20 lados y otros dados.

Te faltan los di en tu juego de mesa? También lanzará dados de 6 lados, 10 lados, 20 lados y otros dados. "Alexa, abre la investigación de Wayne": Esto inicia un juego de elegir tu propia aventura que te sumerge en el mundo de Gotham.

Esto inicia un juego de elegir tu propia aventura que te sumerge en el mundo de Gotham. "Alexa, canta feliz cumpleaños": hace lo que esperas

hace lo que esperas "Alexa, rap para mí": Alexa escupirá algunas letras

Consulte nuestra guía de los mejores huevos de Pascua Amazon Echo para obtener más información.

