Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Busca en Google"cerradura inteligente" ahora mismo. ¿Qué ves? Cerraduras de Google Nest y August y otras, todas por más de 200 dólares cada una. Las cerraduras inteligentes no son baratas, pero Wyze pretende cambiar eso.

La empresa de hogar inteligente, conocida por ofrecer productos asequibles, ha anunciado el Wyze Lock Bolt. Es una cerradura "inteligente" que parece un teclado negro mate, pero tiene un lector de huellas dactilares. En particular, no tiene conexión a Internet, sino que se basa en el Bluetooth para el control local. Disponible directamente a través de Wyze, sustituye a todo el cerrojo y cuesta 69,99 dólares (más 10 dólares de envío).

El Wyze Lock Bolt puede desbloquearse con la huella dactilar o con un código introducido en el teclado integrado. El teclado/lector de huellas dactilares está montado en la parte delantera, mientras que la parte trasera alberga las baterías y el motor. No admite una llave tradicional. Hay que utilizar códigos o las huellas dactilares para desbloquearlo y controlarlo por Bluetooth a través de la aplicación Wyze en el smartphone iOS o Android. (Puedes utilizar la app Wyze para bloquear o desbloquear la puerta si estás dentro del rango de 16 pies de la radio Bluetooth 5.0). El Wyze Bolt puede almacenar hasta 50 huellas localmente en la cerradura, además de 20 códigos del teclado.

La aplicación Wyze también puede registrar quién ha accedido a la cerradura y cuándo. Pero no hay Wi-Fi ni ningún otro tipo de conectividad, por lo que no se puede confiar en ello ni esperar ninguna integración en el hogar inteligente. En otras palabras, no puede añadir la cerradura a sus rutinas de automatización del hogar ni utilizarla con asistentes de voz.

Las mejores ofertas de hogares inteligentes para Amazon Prime Day 2020: altavoces, cámaras, aspiradoras robotizadas y más Por Cam Bunton · 14 Octubre 2020 Obtenga las últimas ofertas en marcas de hogares inteligentes, incluidas Amazon Echo, Ring, Arlo y más.

Aun así, es una cerradura de teclado/huella dactilar barata que funciona con la aplicación Wyze en tu teléfono si estás a distancia.

Escrito por Maggie Tillman.