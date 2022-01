Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cuando Matter se anunció por primera vez en 2019, no estaba del todo claro cómo podría beneficiar a los dispositivos domésticos inteligentes más allá de otros estándares, como Zigbee. Sin embargo, el concepto se ha aclarado mejor desde entonces, sobre todo por su fundador, Connectivity Standards Alliance.

Es un estándar de toda la industria que básicamente garantiza que los productos para el hogar inteligente se comuniquen entre sí de manera más capaz a través de Wi-Fi o Thread, lo que permite a un usuario comprar dispositivos de diferentes fabricantes pero tenerlos perfectamente integrados en su hogar conectado. Y finalmente casi está aquí, con productos habilitados para Matter a punto de lanzarse.

Pocket-lint habló recientemente con el director ejecutivo de CSA, Tobin Richardson, para Pocket-lint Podcast . Nos explicó la razón por la que se creó el estándar Matter y, lo que es más importante, cómo beneficiará a los consumidores domésticos: "Buscamos que diferentes ecosistemas trabajen juntos, tratando de que estas bombillas funcionen con esas bombillas, por ejemplo, y... cuanto más rápido pueda hacerlo, mejor porque es un verdadero punto de dolor [para los consumidores]", dijo.

"Las empresas ofrecen experiencias de consumo realmente interesantes y realmente buenas, pero están limitadas a su propio ecosistema de dispositivos y productos.

"No solo crea dolor y confusión para los consumidores, sino que también crea gastos generales y complejidad para los desarrolladores de productos, que luego vuelve directamente a los consumidores. Y así, al llegar a este tipo de terreno común, el denominador común más alto que podemos ofrecer en términos de interoperabilidad, entonces estas empresas pueden enfocarse en construir una mejor bombilla, construir una mejor experiencia conectada, no solo en asegurarse de que estos productos realmente se comuniquen entre sí. Esa es realmente la tarea que tenemos por delante".

Más de 170 marcas se han registrado para cumplir con el nuevo estándar Matter, incluidas Samsung con su plataforma SmartThings, Apple, Amazon, Google y Zigbee Alliance. Debería significar efectivamente que puede usar un altavoz inteligente, una bombilla o incluso un refrigerador conectado y cada uno se verá y hablará de inmediato sin tener que pasar por la cantidad de aros que hace hoy.

Sin embargo, Richardson no cree que deba dejar de comprar productos para el hogar inteligente que no estén habilitados para Matter en este momento. Después de todo, podría pasar un tiempo antes de que el mercado se llene de dispositivos compatibles. Pero la buena noticia es que muchos dispositivos disponibles podrían actualizarse para que sean compatibles con Matter en el futuro: "Estamos buscando un par de nuevos termostatos para nuestra casa. Obtendremos un par que no están habilitados para Matter, como aún no ha salido", reveló.

"Y sabemos que algunos de ellos, si están basados en Wi-Fi, se actualizarán. Mucho de esto será resuelto por las propias empresas".

Puede escuchar la entrevista completa con Connectivity Standards Alliance en el episodio 137 de Pocket-lint Podcast disponible ahora.

Escrito por Rik Henderson.