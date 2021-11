Annke ofrece hasta un 45% de descuento en cámaras de seguridad inteligentes para el Black Friday

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Annke es una de las marcas líderes en el mundo de cámaras de seguridad inteligentes. Se han hecho un hueco para ellos mismos al proporcionar cámaras de seguridad de alta calidad con sensores de movimiento inteligentes habilitados para IA, capacidades de visión nocturna en color y una claridad extrema. Si ha estado buscando una oportunidad para actualizar su sistema de seguridad, este es el momento ideal.

Como el Black Friday está a la vuelta de la esquina, Annke ofrece descuentos de hasta un 45% en algunas de sus mejores cámaras de seguridad inteligentes. También ofrecen atractivos paquetes de paquetes que le permiten ahorrar cientos de libras a la vez. Ya sea que esté buscando actualizar su sistema de seguridad o comprar cámaras de seguridad por primera vez, ¡ahora es el momento de comenzar!

A continuación, destacamos las características más notables comunes a todas las cámaras de seguridad inteligentes de Annke, seguidas de una descripción general de las mejores ofertas de Annke Black Friday.

Si está instalando la cámara de seguridad al aire libre o en un lugar público, debe usar la función de máscara de privacidad. Esta función le permite dibujar una máscara de privacidad sobre partes del video que no puede monitorear por razones de privacidad. Por ejemplo, si está instalando la cámara de seguridad en el exterior, puede monitorear todas las áreas que le pertenecen pero no las que pertenecen a sus vecinos. La función de máscara de privacidad le permite bloquear esas áreas, por lo que no está violando ninguna ley de privacidad. Esta función está disponible en todas las cámaras de seguridad inteligentes Annke.

Algunas cámaras de seguridad inteligentes reducen su costo inicial, pero te hacen pagar tarifas de suscripción mensuales exorbitantes para acceder a sus funciones. Es posible que ofrezcan una experiencia básica sin suscripciones, pero deberá pagar mucho por sus funciones avanzadas. Ese no es el caso con las cámaras de seguridad Annke: solo tiene que pagar el costo inicial, después de lo cual puede acceder a todas sus funciones sin pagos mensuales adicionales. A largo plazo, las cámaras de seguridad inteligentes Annke resultan ser mucho más razonables que la mayoría de las demás porque no tiene costos mensuales.

Todas las cámaras de seguridad inteligentes Annke cuentan con funciones de alerta de movimiento en tiempo real. Esto le permite recibir notificaciones automáticas instantáneas o correos electrónicos cada vez que alguien ingresa cerca de la cámara. También puede cambiar la mirada de la cámara y personalizar las áreas de movimiento, es decir, puede indicar qué partes del área deben activar alertas de movimiento. Esto asegura que no reciba falsas alarmas. Algunas cámaras de seguridad inteligentes Annke, como la CZ400, también proporcionan detección de movimiento inteligente habilitada por IA para alertas específicas, como cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada de región, detección de equipaje desatendido, detección de excepción de audio y reconocimiento humano.

Las cámaras de seguridad inteligentes Annke vienen con una clasificación de resistencia a la intemperie IP67. Esto significa que las cámaras de seguridad se pueden sumergir en 1 metro de agua durante hasta 30 minutos sin ningún problema. Además, las cámaras también pueden soportar temperaturas extremas que van desde -22 ° F a 140 ° F y aún así continuar grabando en su capacidad óptima. Gracias a la clasificación IP67, puede instalar la cámara de seguridad en cualquier condición al aire libre, independientemente del clima y los patrones climáticos erráticos.

Las cámaras de seguridad inteligentes Annke vienen con al menos 1 TB de espacio de almacenamiento, lo que le permite almacenar hasta 50 días de grabaciones continuas. Además, también puede insertar una tarjeta TF de 256 GB en la cámara para capturar todos los eventos activados por movimiento automáticamente. También puede conectar cámaras Annke a NVR 4K, lo que le permite capturar imágenes sin parar sin estar en línea. Como tal, tiene numerosas opciones de grabación continua y no tiene que pagar contratos mensuales o almacenamiento en la nube.

Las características antes mencionadas son comunes a todas las cámaras de seguridad inteligentes Annke. Sin embargo, cada cámara también presenta un conjunto individual de características únicas, como sensibilidad de 0.001 lux para grabación de visión nocturna en color, detección inteligente habilitada por IA y más. A continuación, proporcionamos una descripción general de las cámaras de seguridad inteligentes más notables de Annke y sus ofertas del Black Friday.

Cámara de seguridad Annke C800 4K | Ahorre 45%

squirrel_widget_6292246

Precio del Reino Unido : £ 47.29 (ahorre £ 38.70)



Precio de EE.UU . : $ 99,99 (ahorre $ 45,00)



Ahorro : 45%

Características esenciales :

True 4K Ultra HD con sensor Sony de gama alta para una claridad y visibilidad óptimas



Se puede alimentar a través de PoE con un inyector NVR / PoE o alimentación de CC



Compatible con dispositivos NAS

Sistema de cámaras de seguridad Annke H800 4K | Ahorre 30%

squirrel_widget_6292245

Precio del Reino Unido : £ 340.19 (ahorre £ 145.80)



Precio de EE.UU . : $ 405,99 (ahorre $ 174,00)



Ahorro : 30%

Características esenciales :

True 4K Ultra HD con sensor Sony de gama alta para una claridad y visibilidad óptimas



La conexión PoE permite una instalación flexible con NVR de 8 canales



Incluye un disco duro de 2TB que facilita la grabación 24/7

Annke CZ400 4MP AI PTZ Camera (Conjunto de 4 cámaras C800) | Ahorre 30%

squirrel_widget_6292293

Precio del Reino Unido : £ 151.19 (ahorre £ 64.80)



Precio de EE.UU . : $ 188,99 (ahorre $ 81,00)



Ahorro : 30%

Características esenciales :

Los videos e imágenes de 4MP Super HD garantizan una claridad óptima



El zoom óptico 4x con enfoque automático le permite ver las placas de matrícula con claridad desde 100 pies de distancia



La cámara PTZ habilitada para IA garantiza una detección inteligente: cruce de línea, detección de intrusos, detección de entrada de región, detección de salida de región, detección de equipaje desatendido, detección de extracción de objetos, detección de excepción de audio y reconocimiento humano de IA

Cámara de seguridad para el hogar inteligente Annke NC400 | Ahorre 35%

squirrel_widget_6092071

Precio del Reino Unido : £ 71.49 (ahorre £ 38.50)



Precio en EE.UU . : $ 84,49 (ahorre $ 45,50)



Ahorro : 35%

Características esenciales :

Los videos e imágenes de 4MP Super HD garantizan una claridad óptima



Cámara de seguridad de visión nocturna en color con súper apertura f / 1.0 para producir imágenes y efectos visuales brillantes y coloridos incluso en las condiciones más oscuras



La sensibilidad de 0,001 lux esencialmente convierte la noche en día

Annke NCK400 (conjunto de cámara de seguridad doméstica inteligente NC400 4) | Ahorre 35%

squirrel_widget_6292308

Precio del Reino Unido : £ 374.39 (ahorre £ 201.60)



Precio de EE.UU . : $ 389.99 (ahorre $ 210.00)



Ahorro : 35%

Características esenciales :

Los videos e imágenes de 4MP Super HD garantizan una claridad óptima



Capacidad REAL de visión nocturna en color acme con sensibilidad de 0,001 lux



Luz suplementaria de 100 pies con iluminación de 0 lux para una visión nocturna en color óptima

Annke es conocida por proporcionar cámaras de seguridad inteligentes de alta gama a tarifas extremadamente accesibles y sin contratos mensuales. Si ha estado buscando la oportunidad de obtener cámaras de seguridad inteligentes, no hay mejor momento que el Black Friday, cuando ofrecen hasta un 45% de descuento en sus cámaras. ¡Así que será mejor que aproveche estas ofertas mientras están sobre la mesa!