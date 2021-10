Las líneas Nanoleaf se alejan de los paneles de iluminación en una nueva dirección

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nanoleaf está haciendo un esfuerzo concertado para salir de su lugar en el mercado como el especialista en paneles de iluminación llamativos; después del lanzamiento de Elements a principios de este año, que agrega un aspecto de chapa de madera a sus paneles normalmente futuristas, ahora se lanza Lines .

Este es un aspecto aún más fresco para un producto Nanoleaf: no es un panel en absoluto, por ejemplo. En cambio, Lines ofrece barras de iluminación modulares que aún se adhieren a sus paredes, pero se pueden organizar en símbolos y patrones como desee, y están retroiluminadas para ofrecer iluminación ambiental.

Esto significa que puede organizarlos de innumerables formas para crear un nuevo aspecto para sus paredes, con iluminación blanca ambiental y de color en oferta. Como antes, eso debería hacerlo ideal para cualquiera que busque animar el fondo de su sala de transmisión.

Las barras pueden hacer clic en incrementos de 60 grados, por lo que no podrá hacer literalmente lo que quiera con ellas, lamentablemente, pero eso aún ofrece mucha libertad. Como todos los resultados más recientes de Nanoleaf, todos están habilitados para Thread and Matter, por lo que la preparación del hogar inteligente para el futuro no es una preocupación, y conectar las luces a un asistente inteligente también es muy factible.

¿Cuándo es el Black Friday de 2021? Las mejores ofertas del Black Friday en EE. UU. Estarán aquí Por Maggie Tillman · 12 Octubre 2021 · El Black Friday es el evento de mayor venta del año y tenemos todos los detalles para ti aquí mismo.

Si bien las barras vienen en blanco como estándar, Nanoleaf está trabajando en máscaras para que las cambien a negras o picas, aunque eso no sucederá hasta enero de 2022. Las barras en sí ya están disponibles para pre-ordenar y comienzan desde £ 179.99, que no es pequeña.