Ahorre hasta un 30% en kits de lienzo y formas Nanoleaf este Black Friday

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Black Friday está en pleno apogeo, con muchas ofertas en Amazon, incluidos fantásticos descuentos en Nanoleaf. Sus paneles LED son una excelente manera de agregar un poco de iluminación futurista a su habitación.

A continuación puede encontrar las principales ofertas, con la esperanza de que le ahorre un poco de dinero y lo ayude a arreglar su oficina, sala de estar o toda la casa si lo desea.

These are the best Black Friday deals available that we've found so far.

The discounts aren't just in the US. You can also get some nice money off the various offerings in the UK too:

Nanoleaf Canvas Starter Kit - 17 cuadrados claros - ahorre £ 90 ahora £ 209.99 Canvas fue una de las primeras iteraciones de los paneles de luz Nanoleaf y uno de nuestros favoritos. Luces de aspecto impresionante con un montón de opciones de personalización. Este es un gran paquete de inicio que es aún mejor con un descuento. Ver oferta