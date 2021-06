Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La seguridad en el hogar no es algo que deba tomarse a la ligera. Al final del día, es su seguridad y la de su familia lo que está tomando en consideración. Una de las mejores formas de aumentarlo es a través de una cámara de seguridad inteligente.

Y uno de los mejores que puede obtener es el ANNKE W300 . Está repleto de una serie de funciones súper útiles que aseguran que pueda descansar tranquilo por la noche sabiendo que si algo se mueve, lo sabrá.

El ANNKE W300 va un paso por encima de las viejas imágenes borrosas del pasado gracias a su sensor de imagen de 1 / 2,9 y su lente de 3,6 mm. Ofrece una imagen de alta fidelidad 2K Super HD, grabando videos en una resolución que se verá nítida y clara en cualquier pantalla. Utiliza un amplio rango dinámico, reducción de ruido digital y para garantizar que su imagen nunca se distorsione, ni de día ni de noche.

Debido a que la seguridad es más importante por la noche, el ANNKE W300 tiene una visión nocturna con una profundidad de 100 pies / 30 m. Los dos LED infrarrojos funcionan con el filtro de corte IR y otras luces ambientales para aumentar la visión nocturna, lo que permite una imagen clara. Combine eso con un amplio campo de visión de 70º, nada se puede esconder en la oscuridad.

El ANNKE W300 cuenta con grabación de 24 horas o detección de movimiento utilizando una tarjeta TF integrada (Micro SD) de hasta 256 GB para 20 días de almacenamiento continuo. También puede conectar su W300 al sistema ANNKE WS200 para grabación 24/7 y detección de movimiento sin necesidad de conectarse a Internet para que siempre pueda obtener ese nivel adicional de seguridad.

La compresión de video H.264 + asegura que no se quede sin espacio, mientras mantiene una imagen de alta calidad. Necesitará menos espacio de almacenamiento para almacenar una gran cantidad de imágenes.

Si sale por la noche, o incluso durante el día, siempre puede acceder a sus cámaras a través de su teléfono inteligente. Y ni siquiera necesita tomar su teléfono, ya que tiene disponible el control de voz de Alexa.

Con el audio bidireccional, incluso puede charlar con quien esté cerca de la cámara. Si hay una entrega o un vecino ha venido a saludar, puede tener una conversación rápida a través del W300. Las cámaras funcionan con un rango de conexión WIFI de 50 pies a 100 pies.

El ANNKE W300 no solo graba con una resolución fantástica de 2K, capturando todo lo que lo rodea, sino que la función de alertas de movimiento enviará notificaciones automáticas a su teléfono o dispositivo si algo se mueve frente a la cámara. Pero no le enviará ningún video de abejorros o ardillas, porque la detección avanzada de formas humanas de IA puede decir si es el cachorro que está destruyendo su parche de flores o una persona que no hace nada bueno.

Para comenzar, simplemente conecte la cámara a un tomacorriente, descargue la aplicación gratuita y configure la cámara en su teléfono, y estará listo. También recibe alertas por correo electrónico gratuitas.

La carcasa de metal alrededor del W300 está diseñada para cualquier condición climática. Tiene una clasificación de resistencia al agua de IP66, por lo que puede soportar cualquier cosa que no sea un baño. Y está clasificado para soportar temperaturas mínimas de -4 ° F / -20 ° C y máximas de 140 ° F / 60 ° C. Si vive en cualquiera de esas condiciones, probablemente se rompa antes de que lo haga.

Por lo tanto, si está buscando aumentar la seguridad en su hogar y asegurarse de que su familia esté más segura que nunca, vale la pena echarle un vistazo al ANNKE W300. Está disponible ahora en su sitio o en Amazon.

