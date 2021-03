Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Aunque es atractivo imaginar que los dispositivos en su sistema de hogar inteligente están todos unidos a través de extravagancias y maravillas, en realidad son protocolos inalámbricos rigurosos los que realizan la magia, y Thread es lo último que necesita saber.

Hasta ahora, gran parte de la conversación sobre los estándares del hogar inteligente se ha centrado en Z-Wave y Zigbee . Thread, sin embargo, tiene como objetivo mejorar estas redes de malla resolviendo algunos problemas de larga data.

Puede que todavía no sea un nombre familiar, pero Thread está comenzando a ganar algo de impulso con compañías como Apple, Google, Nanoleaf y Eve.

Por eso, a continuación, explicaremos todo lo que necesita saber sobre Thread: qué es exactamente, cómo afecta a su hogar inteligente y en qué se diferencia de lo que hemos visto hasta ahora.

En términos simples, Thread es un estándar inalámbrico de bajo consumo para el hogar inteligente que permite que los dispositivos hablen directamente entre sí.

A diferencia de Zigbee y Z-Wave, Thread crea una red de malla al hacer de cada dispositivo de su arsenal un punto de acceso.

Entonces, en lugar de que cada dispositivo individual requiera comunicación con un punto de acceso similar a un concentrador, esto comparte la responsabilidad de manera más uniforme. Cada dispositivo habilitado para Thread esencialmente podrá actuar como un mini-hub, lo que también significa que no tiene que lidiar con hubs de terceros, como Philips Hue Bridge o Amazon Echo de cuarta generación .

En comparación con otros estándares inalámbricos, Thread ofrece una serie de beneficios potenciales.

En pocas palabras, debería poder ofrecer a su hogar inteligente respuestas más rápidas, mayor confiabilidad y mejor seguridad, todo mientras consume menos energía.

Con Thread, debido a que no hay un concentrador central conectado a un enrutador, la conexión entre dispositivos le permite controlarlos incluso si uno no responde. Entonces, al crear rutinas, su controlador doméstico inteligente típico, generalmente operado por el Asistente de Google o Alexa , ya no tiene todo el poder. Su timbre inteligente aún puede permanecer activo a través de su enlace directo a sus luces inteligentes, por ejemplo.

También es de baja latencia, a diferencia de Bluetooth, por ejemplo, que a menudo puede retrasarse considerablemente entre su comando y la acción. Esto significa que ofrecerá intercambios de alta velocidad similares a Z-Wave y Zigbee, con una diferencia crucial: Apple lo admite.

Thread también aprovecha el eficiente protocolo IEEE 802.15.4 MAC / PHY, lo que significa que los dispositivos habilitados consumen menos energía. Esto beneficia especialmente a los dispositivos que funcionan con baterías, como algunos timbres, ya que deberían poder funcionar durante más tiempo entre cargas.

Thread es un sistema muy seguro. Gracias al cifrado AES, Thread Group indica que puede cerrar los agujeros que existen en otros protocolos. Zigbee y Z-Wave también usan esto, aunque Thread tiene la ventaja de respaldarlo con criptografía estándar bancaria. Los dispositivos de la red crean conexiones individuales seguras entre sí, lo que, según Thread Group, es más difícil de piratear.

Thread Group indica que una red puede admitir más de 250 dispositivos con múltiples saltos, lo cual es suficiente, incluso si tiene una casa inteligente bien desarrollada.

El grupo detrás de Thread, el Thread Group, es menos una entidad comercial y más una organización sin fines de lucro. Su junta incluye ejecutivos de los nombres más importantes de la tecnología, incluidos Google, Apple y Qualcomm.

En lugar de obtener ganancias o actuar como un organismo de estándares, Thread Group se preocupa más por educar a la comunidad y mejorar el hogar inteligente. Dado que la cooperación es necesaria para algo más que los tres nombres principales que impulsan el hogar inteligente (Amazon, Google y Apple), también participan empresas como LG, Signify, Samsung, Bosch y Yale.

También realiza certificaciones en productos compatibles con Thread, naturalmente.

Cada vez más dispositivos están comenzando a lanzarse con capacidades de Thread. Los ejemplos más notables son probablemente Apple HomePod Mini y Google Nest Hub Max , aunque Nanoleaf ha anunciado que Thread estará en todos los productos futuros , y Eve Energy y Eve Aqua ahora también tienen soporte.

Curiosamente, como vimos con Eve, cualquier dispositivo que admita el protocolo IEEE 802.15.4 puede estar listo para subprocesos (¿Thready?) A través de una actualización de software.

Estos son los dispositivos más conocidos que admiten Thread actualmente.

Apple HomePod Mini

Enchufe inteligente Eve Energy

Sensores de puerta y ventana Eve

Eva Aqua

Google Nest Wifi

Google Nest Hub Max

Bombilla inteligente Nanoleaf Essential A19

Tira de luz inteligente Nanoleaf Essentials

Escrito por Conor Allison.