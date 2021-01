Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - GE Lighting está cambiando el nombre de su línea C by GE de accesorios inteligentes para el hogar y expandiéndola más allá de la iluminación inteligente.

Como recordatorio, Savant Systems, una empresa de casas inteligentes de lujo, compró GE Lighting en mayo de 2020, por lo que no es propiedad del conglomerado estadounidense General Electric. La marca C by GE existe desde al menos 2015 y ofrece varios productos relacionados con la iluminación inteligente. Pero ahora tiene un nuevo nombre: Cync . Y, como parte de este cambio, se espera que la marca obtenga una nueva aplicación en algún momento de marzo. También está lanzando nuevos productos, que incluyen un enchufe inteligente para exteriores, un interruptor inteligente para ventiladores de techo y una cámara de seguridad para interiores.

La cámara de seguridad, Cync Indoor Camera, es potencialmente un gran aumento de nivel para la marca, ayudándola a ponerse al día con otras compañías de accesorios inteligentes para el hogar. Su cámara, que se lanzará en mayo, grabará imágenes en la nube o en una tarjeta SD, además tiene un obturador de privacidad incorporado. En cuanto al enchufe para exteriores, se lanza en marzo, mientras que el interruptor del ventilador llegará en junio. Cync no ha anunciado especificaciones ni precios para ninguno de sus próximos dispositivos, pero dijo que también se está trabajando en un termostato inteligente. No lo espere hasta finales de este año.

Súmelo y está claro que Cync quiere convertirse en una fuerza más grande en su espacio, quizás incluso rivalizando con Belkin Wemo, TP-Link , Philips , Wyze y Nest . El tiempo dirá.

Escrito por Maggie Tillman.