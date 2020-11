Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si hay una tarea doméstica más abrumadora que pasar la aspiradora, aún no la hemos descubierto. Es por eso que comprar un robot aspirador este Black Friday es una de las principales inversiones que puede hacer, y una de las mejores opciones de presupuesto, Eufy RoboVac 11S de Anker, acaba de obtener un excelente descuento.

Por tiempo limitado en Amazon, el robot limpiador está disponible con un ahorro del 30%, lo que reduce el precio a $ 149,99 desde $ 229,99.

Esta es una de las aspiradoras robotizadas más populares del mercado por una razón. El más grande es el precio de nivel de entrada, naturalmente, ya que esta es un área de la casa inteligente en la que a menudo es muy costoso comenzar.

Sin embargo, el hecho de que este modelo delgado de Eufy esté en el extremo del presupuesto no significa que no esté cargado de funciones. Obtiene una succión de 1300 Pa para hasta 100 minutos de limpieza, con la tecnología BoostIQ capaz de aumentar la potencia de succión en 1,5 segundos si se necesita más fuerza de aspiración. También están presentes otras características típicas, como la evitación de obstáculos y la detección de acantilados, así como la base de carga y un juego adicional de filtros.

No recomendaríamos necesariamente este limpiador en particular para casas llenas de alfombras que requieren succión adicional, o de hecho casas llenas de pisos de madera que también podrían beneficiarse de una función de fregado, pero, como decimos, es la forma ideal de comenzar con el robot. aspiradoras.

No se demore, este acuerdo vencerá a las 05:00 ET, y actualmente no hay indicios de si lo veremos nuevamente antes de que termine el período del Black Friday.

Escrito por Conor Allison.