Estos locos desastres de decoración de interiores te dejarán encogido

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La decoración es un arte complejo, que puede hacer o deshacer no solo las impresiones de otras personas sobre su hogar, sino también dar forma a lo cómodo que se siente viviendo en él.

Si bien un poco de decoración sutil realmente puede mejorar su espacio, ya sea un arte enmarcado o carteles en la pared o un mueble único que haya comprado para llamar la atención, también es cierto que ir por la borda por accidente puede arruinar una habitación .

También hay algo enormemente agradable en observar la desastrosa decoración de otras personas, y ese es el nicho exacto que la cuenta de Instagram, por favor , odia estas cosas: encuentra fotos de una horrible decoración del hogar para que la gente odie y disfrute en igual medida. Hemos recopilado algunos de los aspectos más destacados de la cuenta para su placer visual.

Abrimos de la manera en que continuaremos, con una decoración que no estamos seguros de por qué alguien elegiría. Los espejos en sí mismos son relativamente comunes, pero la decisión de pintar a ese gato en la pared detrás de ellos es sinceramente desconcertante. Tiene un ambiente horrible de Alicia en el país de las maravillas.

Sin embargo, si hablamos de decoraciones que despiertan el ambiente de la cultura pop, este arreglo es directamente sacado de una casa embrujada o una película de terror. Hay tantos componentes, desde los libros antiguos hasta las muñecas espeluznantes y las teclas del piano. Cosas realmente aterradoras.

Muchas de las imágenes que verá en esta galería dan la impresión de haber sido elaboradas con materiales malos y en momentos de necesidad, pero esta habitación es obvia y opulenta. Todo es gusto y no es necesario, así que te preguntas cómo alguien con tanto dinero pensó que este mural era una buena idea.

Sin embargo, si cuestionamos los motivos de las personas, este sumidero tiene que ser muy preocupante. Por nuestra vida, no podemos entender qué poseería alguien para hacerlo, y mucho menos comprarlo e instalarlo. ¿Podría ser una pieza de arte elaborada? Solo podemos esperar que sí.

Este es el elemento que más se acerca a obtener un pase gratuito de cualquier cosa en esta galería, por nuestro dinero. No podemos evitar asumir que alguien cometió un error grave al instalar esta puerta, y que otra persona fue demasiado educada para decir algo al respecto. Avanza un poco y estás viviendo con lo que es evidentemente una puerta al revés, para siempre. Así es la vida, ¿eh?

Esta imagen podría parecer mucho más normal que las otras que has visto hasta ahora; parece que hay muchos salones en los que hemos estado. Pero solo mira a ambos lados de la ventana y deberías detectar los elementos ofensivos. Esas mini cortinas extrañas son sinceramente confusas. ¿Para qué son? ¿Por qué están ellos ahí? ¿Están escondiendo algo?

Otro elemento profundamente inquietante es esta tapa y asiento del inodoro. Las mariposas son bonitas, y los dibujos o pinturas de mariposas podrían verse bien en su baño. Sin embargo, las mariposas petrificadas incrustadas en perspex se ven raras y preocupantes. Sencillo.

Sin embargo, si estamos hablando de decisiones de baño cuestionables, esta habitación es una obra maestra. Obviamente, todo es amarillo, que no es cómo haríamos las cosas si tuviéramos nuestro propio camino, pero ese problema obvio en realidad podría enmascarar los otros toques extraños. Hay varias estatuas y bustos en esto, un baño. Uno de ellos es oro. Simplemente no está bien.

Este pequeño trabajo de bricolaje sugiere un plan que fue abortado a corto plazo: ¿se estaba construyendo un rellano? ¿Un balcón, tal vez? De cualquier manera, claramente no se terminó, y ahora cualquier alma desafortunada que viva en esta casa tiene una puerta peligrosa que no debe abrirse a toda costa. Lo cual es un poco divertido o muy arriesgado, dependiendo de cómo lo veas.

Hay una fuerte decoración de cocina, y luego está esto. En lo que a nosotros respecta, esta es una sala diseñada para dar a las personas dolores de cabeza y migrañas, con el ruido visual aparentemente la regla. No pudimos vivir con eso por mucho tiempo, pero presumiblemente es alguien, la taza de té de algún lugar.

Como algunos de los otros, esta cocina no grita que es terrible, hasta que la miras más de cerca. Observe el horno que manifiestamente no cabe en el espacio asignado. Observe que la barrera de mosaico que cuelga de la línea de los ojos de las personas aparentemente no tiene ninguna razón. Es una verdadera pena.

Si solo mirara la mitad derecha de esta imagen, es posible que no encuentre demasiado mal. Se trata de ese extraño nicho de pared, construcción de estilo estante a la izquierda. Estamos completamente confundidos por lo que realmente pretende ser, pero estamos seguros de que los tres (¡tres!) Mecedores que quedan sobre él nos asustarían mucho si tuviéramos que dormir en la habitación.

Por supuesto, si hablamos de características preocupantes en una pared, no hay nada como un piano ominosamente colgado para poner nuestros nervios de punta. ¿Podría caer en cualquier momento? No somos buenos con la construcción, por lo que podría no ser nuestra área. ¿Es una locura tener colgado encima de la estufa en una cocina? Sí, definitivamente lo es.

Esta es una pregunta difícil de tomar. Te hace preguntarte si las personas que ataron ese colchón roto al techo sabían que, de hecho, era un colchón roto. ¿Reconocieron esos manantiales como muelles, o piensan que es una ornamentación de vanguardia? Da miedo pensar qué podría pasar si saltas a esta cama de forma demasiado agresiva.

Nuestra imagen final es un paquete completo. Hay tantas preguntas. ¿Por qué un baño está completamente alfombrado? ¿Por qué esa alfombra se extiende hasta el borde del baño? ¿Por qué el baño se ve tan sucio? ¿Por qué aparentemente es un baño con dosel? ¿Por qué no hay cortina de baño? ¿Por qué está tan oscuro? En serio, este tiene que ser el final de la línea, es demasiado para nosotros.