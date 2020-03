Los mejores juegos de mesa de Google Assistant y Alexa

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Hay varios juegos que puedes jugar a través de los altavoces de Google Home o los altavoces con tecnología de Google Assistant, así como los altavoces con tecnología Amazon Echo o Alexa.

Di "Juega un juego" al Asistente de Google y obtendrás varias opciones desde Riddle of the Day hasta Song Quiz, mientras que Alexa tiene numerosas habilidades de juego que puedes agregar para pedirle a Alexa que juegue.

Sin embargo, jugar juegos a través de altavoces Home o Echo no es su única opción, también hay algunos juegos de mesa que funcionan con el Asistente de Google y Amazon Alexa . Por el momento, solo hay unos pocos que convierten a los asistentes útiles en anfitriones de juegos, pero si te encanta un juego de mesa y estás buscando una forma de darle vida a la diversión, estas son las opciones disponibles.

Ravensburger podría ser mejor conocido por sus grandes rompecabezas, ¡pero es KNOW! El juego es el primer juego de mesa impulsado por el todopoderoso Asistente de Google, lo que le permite afirmar que es un "juego de preguntas siempre actualizado". Mejor que jugar el Trivial Pursuit original de la década de 1980 ¿verdad?

Hay más de 1500 preguntas y la idea es que le pidas al Asistente de Google las respuestas más actualizadas para ver quién gana. Puede hacer preguntas como "Hola Google, cuántos días faltan para Navidad", "¿Cuántos años tiene Philip Schofield" o hacer una pregunta a Google? Hay varios tipos de juegos y hay dos modos de juego: en línea y fuera de línea. El modo sin conexión no requiere el Asistente de Google.

Dentro de la caja, encontrarás 220 tarjetas de preguntas, un timbre, un tablero de juego, una tira de clasificación y seis piezas de juego. Ravensburger dice que el juego es adecuado para entre dos y seis jugadores en modo en línea y de tres a seis jugadores en modo fuera de línea. En términos de edad, se recomienda que los usuarios tengan 10 años o más.

El Asistente de Google está disponible en dispositivos iOS y Android, así como en altavoces de Google Home y varios altavoces de terceros .

St Noire de X2 Games es un juego de mesa cinematográfico alojado en AI y el primer juego de mesa de misterio de asesinato controlado por voz. Tienes que resolver un asesinato que tuvo lugar en la pequeña ciudad de St Noire al interrogar a los 12 sospechosos, encontrar pistas y no confiar en nadie.

Tienes hasta el final de la noche siete para resolver el crimen y en cada turno, puedes examinar una ubicación, interrogar a un miembro de la ciudad o acusar a un sospechoso usando Alexa, diciendo cosas como "Alexa, pregunta al alcalde Alves". Para ganar, debes acusar a la persona correcta, pero perderás si haces dos acusaciones incorrectas.

Cada juego de St Noire toma alrededor de 15 a 30 minutos, pero no hay dos juegos iguales con múltiples historias y finales. La única pista con la que tendrá que comenzar es la causa de la muerte. Puedes jugar en grupo o solo y se dice que es adecuado para mayores de 12 años.

Necesitará Amazon Alexa para jugar, por lo que necesitará un dispositivo Amazon Echo o un altavoz Alexa de terceros . También deberás descargar la habilidad St Noire en tu teléfono inteligente. Para comenzar, di "Alexa, Open St Noire". Dentro de la caja, hay un tablero de juego, 12 cartas sospechosas, 12 fichas de armas y un lápiz.

When in Rome es uno de una serie de juegos de mesa Voice Originals de Sensible Object. Al igual que St Noire, funciona con Alexa de Amazon y, por lo tanto, requiere un dispositivo Alexa, como Echo o Echo Dot , por ejemplo. También deberá habilitar la habilidad When in Rome en su teléfono inteligente.

Luego, Alexa te enseñará las reglas, mantendrá el puntaje, te llevará a 20 ciudades en el mapa del tablero When In Rome y te presentará a los locales de cada ciudad. Luego, los lugareños le harán preguntas de siete categorías que incluyen jerga e idioma, comida y bebida, arte y cultura, deporte y juegos, edificios e historia, mitos y leyendas y al azar y extraño.

Alexa siempre recordará qué preguntas le han hecho para asegurarse de que siempre reciba una nueva. Tendrás que dividirte en dos equipos y competirás para hacer amigos en las ciudades a las que le pidas a Alexa que te lleve, ganar tarjetas de actualización y recoger recuerdos en cada nueva ciudad que visites.

Para comenzar, deberás decir "Alexa, juega When in Rome". En la caja, hay dos fichas de jugador, cinco recuerdos, 30 fichas de amigo, 14 cartas de actualización y un tablero de juego.

Si alguna vez has hecho una Escape Room, desafíos de la sala donde tú y cualquier otra persona con la que estés tiene que encontrar pistas, resolver acertijos y descifrar códigos en menos de una hora para escapar, entonces probablemente te encantará Escape Room in a Box.

A diferencia de St Noire y When in Rome, mientras que Amazon Alexa mejora Escape Room in a Box, el asistente no está obligado a jugar este juego. La idea de este juego de mesa es resolver 19 acertijos físicos y de papel en una hora para asegurarte de que un científico loco no te convierta a ti y a tus amigos en hombres lobo.

Pueden jugar hasta ocho jugadores y si quieres usar Alexa, no solo necesitarás un dispositivo habilitado para Alexa, sino que también deberás descargar la habilidad Escape Room in a Box. Para comenzar, deberá decir "Alexa, abra Escape Room in a Box". Se recomienda que sea adecuado para mayores de 13 años.