¿Cuándo es el Black Friday 2020?

¡Ahora estamos en 2020, es hora de esperar el Black Friday 2020! A medida que se acerque el momento, reuniremos las mejores ofertas del Reino Unido para usted aquí, incluidas las ofertas de todos los principales minoristas, incluidos Amazon UK, Currys PC World, John Lewis, AO y Argos.

Nuestros artículos seleccionados seleccionan las mejores ofertas tecnológicas sin nada de basura, por lo que no encontrará ofertas baratas en televisores dudosos, computadoras portátiles con poca potencia o teléfonos terribles en Pocket-lint.

Eso es diferente a otros sitios que simplemente publican todo lo que pueden encontrar para ganar dinero rápido.

El viernes negro es el viernes 27 de noviembre de 2020, por lo que el lunes cibernético es el lunes 30 de noviembre de 2020. Y sí, eso significa que el fin de semana coincide con el día de pago para mucha gente.

Originalmente un evento exclusivo de los EE. UU., Black Friday se ha extendido a través del estanque y también a otras regiones. Es un solo día en noviembre, el día después de las vacaciones de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde los minoristas descuentan fuertemente miles de artículos en el período previo a Navidad.

Muchos minoristas ahora comienzan sus ofertas de Black Friday temprano, lo que significa que el período del Black Friday puede durar toda la segunda mitad de noviembre. A los minoristas les gusta aprovechar al máximo la oportunidad de vender más productos en un mercado cada vez más competitivo.

El Viernes Negro es seguido por el lunes cibernético, un evento en línea el lunes siguiente que esencialmente lleva a cabo las gangas por un día adicional.

Siempre hay ofertas en muchas áreas. En Pocket-lint los agrupamos por categoría para ayudarlo a encontrar lo que está buscando. Aquí es donde podrá encontrar todas las ofertas: ampliaremos esta sección drásticamente en el período previo al día en sí.

Durante las primeras 16 horas del Black Friday 2019, Amazon UK dice que sus clientes ordenaron más de 180,000 videojuegos y accesorios y más de 170,000 productos de cocina, mientras que la tecnología más vendida fue sus propios productos, Phillips Hue Smart Bulbs, los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido de Sony , el altavoz Ultimate Ears Boom 2, Sonos One y el aspirador Shark Lift-Away. El Nintendo Switch también se vendió bien.

Actualizaremos las ofertas destacadas en los minoristas y las marcas a medida que se publiquen, tanto en el período previo al Black Friday, el día en sí como durante todo el lunes cibernético.

A continuación encontrará enlaces rápidos directamente a las páginas de ofertas para los principales minoristas, en caso de que esté buscando algo que no hayamos cubierto.

En 2018, Amazon vendió más de 2 millones de artículos, con un ahorro promedio estimado del 40 por ciento.

Argos realiza tratos durante todo el año, pero el Black Friday es un momento para obtener algo especial. Hay grandes gangas en tabletas, televisores y consolas de juegos, pero hay productos más baratos en casi todas las categorías que cubre.

Carphone Warehouse siempre ofrece una variedad de ofertas en dispositivos móviles, tabletas y accesorios.

Currys PC World realiza ofertas durante todo el año y el Black Friday no es una excepción cuando tiene algunas super ofertas disponibles.

eBay es la tierra de las ofertas para muchos, ya sea nuevo en las tiendas, o de personas que tienen algo que usted quiere, pero no lo tienen. Tradicionalmente, existe una gama completa de ofertas disponibles a través de eBay, y aunque no se han posicionado específicamente como ofertas del Black Friday, siempre vale la pena mirarlo. Las consolas de juegos, en particular, fueron muy baratas el año pasado.

El Black Friday de EE generalmente toma la forma de algunas ofertas importantes en teléfonos, aunque también puede obtener gangas en planes de precios y ofertas de PAYG.

John Lewis tiene el compromiso de ser "Nunca vendido a sabiendas", por lo que, como señala el sitio, tiene que "igualar los precios de los competidores". La ventaja de John Lewis es que ofrece cuidados posteriores y, a menudo, una cobertura garantizada durante cinco años para muchos productos, lo que es ideal para grandes aparatos como televisores o computadoras portátiles.

El juego comienza a ofrecer una gama de ofertas en consolas y juegos temprano, pero puede esperar que haya ofertas aún más grandes el Black Friday.

Mobiles.co.uk es parte del grupo Dixons Carphone y un fuerte competidor en lo que respecta al precio. Tendrá algunas grandes ofertas en el día.

O2 no es un gran participante del Black Friday, pero podría verse tentado a ofrecer algunos descuentos importantes este año considerando que sus competidores lo harán.

Las ofertas de Black Friday de Tesco Mobile generalmente duran aproximadamente una semana.

Tres siempre tiene algo planeado para el Black Friday.

Vodafone participará en el Black Friday, esperamos.

Dyson siempre rebaja los precios del Black Friday.

Samsung siempre ofrece muchas gangas en su tienda en línea. No hay indicios de que este año sea diferente.

PriceSpy tiene los siguientes consejos para los consumidores que buscan obtener las mejores ofertas este Black Friday.

Lo primero que debe verificar es si una oferta es realmente tan buena como parece. ¿Está disponible el mismo televisor a un precio aún mejor en otro lugar?

Las tiendas suelen vestir descuentos para parecer más grandes de lo que son. Lo hacen aumentando el precio poco antes de la venta y luego comparan el precio de venta con este precio estándar elevado.

Si los compradores no saben exactamente lo que quieren, es común comprar las mayores ofertas durante una venta. Sin embargo, es posible que no obtengan el mejor trato. Asegúrese de comparar las características del producto y las características de modelos similares.

Cree una lista de productos deseados y trate de no desviarse demasiado de ella. Un buen precio en algo que no necesita no es una ganga. Establecer alertas de precios notificará a los compradores tan pronto como bajen los precios, para que no se pierdan el barco.

Mucha gente todavía asocia el Black Friday con la electrónica. Este ya no es el caso. De hecho, una amplia gama de tiendas descuentan sus productos. El año pasado, PriceSpy vio un ahorro promedio de 15% de descuento en su categoría de hogar y jardín.