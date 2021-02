Ahora hay un scooter eléctrico Mercedes-AMG Petronas F1 de Xiaomi

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Xiaomi ha anunciado una edición especial de su Mi Electric Scooter Pro 2 , inspirándose en el diseño del equipo Mercedes-AMG Petronas F1.

El Mi Electric Scooter Pro 2, anunciado originalmente en julio de 2020, ha tenido un toque de diseño, trayendo reflejos verde azulado y calcomanías extraídas del equipo Petronas F1. Eso ve la marca Mercedes-AMG hacia la rueda trasera.

El Scooter Pro 2 no obtiene un aumento de rendimiento en este cambio de imagen de F1, manteniéndose en su velocidad máxima de 25 km / h (15,5 mph) y su alcance de 45 km (28 millas).

Pero este scooter ofrece frenado ABS, con un disco trasero para detenerte bajo control. Tiene llantas neumáticas para mayor comodidad, mientras que el conveniente sistema de plegado significa que puede guardarlo fácilmente cuando no esté en uso.

Hay una pantalla incorporada en el manillar para que pueda ver lo que está sucediendo y abordará una inclinación de hasta el 20 por ciento.

Si bien puede comprar Mi Electric Scooter Pro 2 en muchas regiones, en algunas, como el Reino Unido, su uso no es legal. No puede conducirlo en carreteras y no puede hacerlo en aceras: los únicos scooters eléctricos permitidos actualmente en el Reino Unido son parte de los esquemas de prueba de alquiler .

Ese no es el caso en otras regiones donde este scooter estará disponible, pero como siempre, asegúrese de cumplir con las restricciones locales.

El precio aún no se ha confirmado, pero la versión normal cuesta alrededor de £ 485 en el Reino Unido.

Escrito por Chris Hall.