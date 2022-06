El muelle de la cubierta de vapor se ha retrasado oficialmente

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - A medida que avanza el año, cada vez más personas reciben sus pedidos de Steam Deck tras una considerable espera.

Además de la Steam Deck, Valve ha estado trabajando en una estación de acoplamiento para acompañar a la consola portátil. Esa base está diseñada no sólo para cargar la Steam Deck, sino también para permitir que se conecte a otras pantallas, una conexión ethernet y periféricos.

Pero si esperabas tener un dock para acompañar a tu Steam Deck, la última actualización de Valve puede ser un poco decepcionante.

Valve ha anunciado que, lamentablemente, ha tenido que retrasar el lanzamiento de la estación de acoplamiento oficial de Steam Deck debido a varios problemas. Estos problemas incluyen la habitual escasez de piezas y los problemas de fabricación que han afectado a la industria en los últimos años debido al COVID.

La compañía dice que está trabajando para mejorar la situación y que compartirá más información sobre cuándo se lanzará el dock en una fecha posterior, pero ahora es esencialmente un juego de espera.

La buena noticia es que Valve ha prometido que estos retrasos no se aplican también al propio Steam Deck. Así que no hay que preocuparse si has hecho un pedido anticipado pero aún no te han enviado la consola.

Mientras tanto, Valve ha añadido unas cuantas características nuevas a Steam Deck, incluyendo tasas de refresco ajustables, una nueva pantalla de bloqueo para tu seguridad y mucho más. Todo ello está muy bien resumido en este vídeo:

Escrito por Adrian Willings.