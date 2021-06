Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El presentador de televisión y naturalista, Steve Backshall, ha estado trabajando recientemente con WWF y Sky Ocean Rescue en el proyecto Ocean Hero, creando conciencia sobre el cambio climático y la contaminación de los mares del Reino Unido.

Entregó una petición firmada por más de 250.000 británicos a la ministra DEFRA del gobierno del Reino Unido, Rebecca Pow, para instarlos a comprometerse con los programas de recuperación del océano. Fue entonces cuando Pocket-lint se reunió con él para conversar sobre el cambio climático para el Podcast de Pocket-lint . Queríamos conocer sus pensamientos sobre si la tecnología podría ser un factor importante en su reversión.

Puede, nos dijo, pero no debemos confiar en él. Nuestros propios pequeños sacrificios personales y elecciones de estilo de vida podrían ayudar más: "En la comunidad científica, somos de todo lo que parece ser una gran solución tecnológica que podría resolver instantáneamente el cambio climático", explicó. "Porque esa solución simple no existe, no existe una fórmula mágica.

"Sugerir que hay, es muy peligroso. Creo que el presidente Biden ha sido criticado recientemente por sugerir precisamente eso, por sugerir que podría haber alguna solución tecnológica en el futuro que hará que todo sea más fácil. Bueno, no la hay. Va a ser un problema difícil de resolver. Aunque eso no quiere decir que la tecnología no tenga un papel importante que desempeñar ".

En lugar de una solución integral, la tecnología desempeña actualmente un papel más importante para ayudar a identificar los puntos problemáticos que podemos abordar mediante métodos naturales: "Hasta cierto punto, es la tecnología la que nos permite determinar cómo nuestros recursos naturales pueden ser una gran parte del solución ", añadió Backshall.

"La forma en que proteger las cosas que hemos tenido durante milenios es, de alguna manera, más importante que crear nuevas formas tecnológicas revolucionarias de resolver el problema.

"La ciencia nos ha permitido cuantificar el cambio climático para determinar qué está sucediendo".

Honestamente, Backshall es un tecnófobo confeso que prefiere los métodos tradicionales al rastrear y rastrear los movimientos de los animales y similares. Sin embargo, también nos contó cómo se ha mejorado enormemente la realización de documentales sobre la naturaleza gracias a la innovación tecnológica. Utilizará binoculares simples y técnicas de rastreo en una próxima expedición para mapear la población de leopardos de las nieves en peligro crítico de extinción. Sin embargo, sus colegas estarán más cargados de tecnología: "Mi lado de las cosas, buscaré excrementos y raspaduras, y usaré mis binoculares para escanear las laderas en busca de signos de leopardo de las nieves de la misma manera que lo he estado haciendo durante los últimos 20 años ”, reveló. "Mis colegas volarán drones con cámaras termográficas y usarán cámaras de luz estelar y cámaras termográficas con lentes de 1000 mm.

"Utilizarán códigos de barras de ADN para secuenciar animales individuales de sus excrementos. Y, a partir de las 60 o 70 trampas de cámara remotas que colocaremos en las montañas, identificarán animales individuales a partir de sus patrones de manchas, que son tan individual para ellos como las huellas dactilares lo son para nosotros.

"Entonces, la tecnología, en ese caso, lo será todo. Será la diferencia entre que yo haga las cosas de la misma manera que lo han hecho los naturalistas durante 200 años para hacer las cosas en ella de una manera tecnológica mucho más efectiva y moderna".

Puede escuchar toda la conversación en el episodio 106 de Pocket-lint Podcast disponible ahora .

Y puede leer más sobre el proyecto WWF y Sky Ocean Hero aquí .

Escrito por Rik Henderson.