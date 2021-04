La actualización de Samsung SmartTag está diseñada para derrotar a los acosadores

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung ha anunciado una actualización de SmartThings Find, la aplicación utilizada para administrar su rastreador Galaxy SmartTag , que ayudará a aumentar su privacidad.

El Galaxy SmartTag es un rastreador Bluetooth, diseñado para ayudarlo a encontrar sus pertenencias si las pierde. Utiliza su teléfono para proporcionar la ubicación, por lo que si lo pierde, tendrá un registro del último lugar donde lo tuvo.

Otros teléfonos Galaxy pueden detectar etiquetas de forma anónima y transmitir esos datos de ubicación al usuario para ayudar a encontrar los dispositivos perdidos.

Todo eso es genial, hasta que alguien hipotéticamente desliza un GalaxyTag en su mochila porque quiere rastrearlo. Esa persona entonces podría usar SmartThings Find para ubicar ese rastreador y, potencialmente, averiguar adónde ha ido.

Samsung ha enviado una actualización a SmartThings para solucionar este problema y permitirá una búsqueda de etiquetas desconocidas. Esto localizará GalaxyTags que no conoces, pero que parecen moverse contigo.

Eso le permitiría saber que está cargando una etiqueta que no debería tener, potencialmente colocada allí para rastrearlo, o tal vez simplemente porque recogió algo que no es suyo.

El detalle importante aquí es "moverse contigo", porque permitir la búsqueda de etiquetas desconocidas socavaría el principio de anonimato y te permitiría buscar cosas que no son tuyas. Es una búsqueda manual, que es mejor que nada, pero en realidad, esto debería ser automatizado, dándole una notificación si parece que se está moviendo con una etiqueta que no reconoce.

Por supuesto, si no es un usuario de Samsung Galaxy, no tendrá forma de buscar, si alguien decide que quiere rastrearlo. La otra cara de esta ecuación es que si no es un usuario de Galaxy, su teléfono no informará constantemente al propietario de la ubicación del rastreador que se le colocó.

Samsung GalaxyTags solo funciona con dispositivos Galaxy y la red Galaxy Find, pero puede ver cómo esto podría ser un problema mucho mayor para una empresa como Apple.

Si todos los usuarios de iPhone pueden localizar los rumores de Apple AirTags , deslizar el AirTag en un bolsillo o en la parte trasera de cualquier persona con un iPhone podría permitirle rastrear su ubicación.

Escrito por Chris Hall.