El nuevo SmartTag de Samsung solo funciona con dispositivos Galaxy, lo que limita su atractivo más amplio

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung mencionó brevemente su nuevo Galaxy SmartTag junto con los nuevos modelos Galaxy S21 y Galaxy S21 Ultra en Galaxy Unpacked, pero hay un pequeño detalle que podría haber pasado por alto.

El Samsung Galaxy SmartTag solo funcionará con dispositivos Galaxy, lo que significa que es en gran parte inútil para el resto de la comunidad de Android o para aquellos con el iPhone de Apple.

Eso podría ser una sorpresa, ya que Samsung ha estado impulsando SmartThings bastante tarde. Es a través de SmartThings Find que podrá usar SmartTag, integrándose con la aplicación SmartThings y apareciendo junto con sus otros dispositivos domésticos inteligentes.

SmartThings es la plataforma de hogar inteligente de Samsung. Es ampliamente compatible con marcas de renombre en el espacio del hogar inteligente, como cámaras Arlo, Ring o Philips Hue.

Está diseñado para tener un atractivo universal, brindándole un lugar para construir y controlar su hogar inteligente, rivalizando con servicios interoperables similares de los de Amazon como Alexa o Apple Home, con aplicaciones en dispositivos Android y Apple.

Por lo tanto, podría parecer una tontería que su nueva etiqueta de seguimiento no desempeñe su papel en un sistema que desea construir. En cambio, se limita a los dispositivos Samsung Galaxy que ejecutan Android 8 y superior, y Samsung nos dice que "no hay planes inmediatos para admitir otros dispositivos".

Si intenta conectarse a SmartTag desde un teléfono que no sea Galaxy, recibirá una advertencia de que no es compatible. Podrás detectarlo a través de Bluetooth, pero no podrás emparejarlo. Incluso si lo configura con un teléfono Samsung y luego intenta acceder a él a través de otro dispositivo usando la aplicación SmartThings, no funciona.

La otra cara de la ecuación es que Samsung sigue siendo el mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes, por lo que potencialmente hay muchos dispositivos que podrían usar SmartTag y muchos usuarios que podrían encontrar y localizar dispositivos perdidos también. Seamos realistas, casi todos los cafés o restaurantes tendrán un teléfono Samsung, pero si se encuentra en un hogar con varios teléfonos, solo el usuario de Samsung podría detectar el SmartTag.

Sospechamos que Apple adoptará el mismo enfoque con su supuesta AirTag . Apple está acostumbrado a construir detrás de sus propios muros y solo sirve a su comunidad, y el problema obvio aquí será que Apple usará la aplicación Find My que solo obtienes en dispositivos Apple.

Para Samsung es una situación diferente, porque SmartThings es una plataforma universal, pero hay un detalle importante. SmartThings Find parece estar limitado a teléfonos Samsung. No aparece en la aplicación SmartThings en otros dispositivos, y esta es la interfaz que usa para detectar su SmartTag. Cuando se trata de detectar dispositivos, esto está realmente controlado por la aplicación Find My Mobile de Samsung y es aquí, en la configuración, donde descubrirá la opción de "búsqueda sin conexión", que es la parte del sistema que usarán los teléfonos Galaxy. para detectar dispositivos perdidos, lo que probablemente explica la limitación.

Por supuesto que hay una solución a este problema: consigue un Tile . Tile tiene una gama de dispositivos a diferentes precios y esencialmente ha construido y dominado el mercado de rastreadores Bluetooth hasta este punto. También funciona tanto en Android como en iPhone, sin las limitaciones que puedan encontrar otras marcas como.

Escrito por Chris Hall.