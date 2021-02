Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Para ayudar a los millones de personas que trabajan desde casa y en videoconferencias a diario, Razer presenta una nueva cámara web llamada Kiyo Pro . Es una cámara de 2.1 megapíxeles que puede capturar imágenes de 1080p a hasta 60 cuadros por segundo (o hasta 30 fps en modo HDR).

El Kiyo Pro funciona con el software Synapse de Razer, lo que le permite ajustar el campo de visión entre 103, 90 y 80 grados. Otras características incluyen una cubierta de privacidad y Corning Gorilla Glass 3. En nuestra opinión, lo único que le falta es un anillo de luz incorporado . Pero Razer hace que parezca que el sensor IMX327 de Sony de 1 / 2,8 pulgadas de la cámara es muy adecuado para la iluminación tenue. Será interesante probarlo y ver si se necesita iluminación adicional.

El Kiyo Pro cuesta $ 200, que es $ 100 más que el Kiyo estándar. No es exactamente barato para una cámara web que no admite una luz incorporada o incluso captura de video 4K y Windows Hello. Sin embargo, es un producto de Razer, por lo que sospechamos que seguirá siendo una de las cámaras web premium más demandadas disponibles.

Para ver más de cerca las mejores cámaras web del mercado para videollamadas, consulte la guía de Pocket-lint aquí. Hay mucha competencia que considerar, incluidas opciones de jugadores bien establecidos como Logitech y Microsoft.

Escrito por Maggie Tillman.