Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Peloton está retirando voluntariamente sus productos para caminadoras, Peloton Tread y Peloton Tread +, debido a informes de múltiples lesiones y al menos una muerte. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre el retiro, incluido el motivo por el que los llaman y cómo devolver el suyo y obtener un reembolso.

En un anuncio de retiro del mercado de Tread + , la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. (CPSC) dijo que ha recibido 72 informes de usuarios adultos, niños, mascotas u objetos que "se tiran debajo de la parte trasera de la cinta de correr". Esa cifra incluye 29 informes de lesiones en niños, como abrasiones de segundo y tercer grado, huesos rotos y laceraciones. La CPSC ha emitido una advertencia sobre la caminadora que presenta “graves riesgos para los niños por abrasiones, fracturas y muerte”.

Hasta ahora, Peloton había negado las afirmaciones de la CPSC, calificando sus hallazgos como "inexactos y engañosos". También dijo que "no hay razón para dejar de usar Tread Plus", si los clientes siguen las medidas de seguridad de Peloton. Ahora, el director ejecutivo de Peloton, John Foley, se disculpa y dice: “Peloton cometió un error en nuestra respuesta inicial a la solicitud de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de que retiráramos el Tread +. Deberíamos habernos comprometido de forma más productiva con ellos desde el principio ".

Foley dijo que Peloton ahora trabajará con la CPSC en nuevos estándares de la industria para la seguridad de las cintas de correr.

Motivo de la retirada : los usuarios adultos, los niños, las mascotas y los objetos se pueden tirar por debajo

: los usuarios adultos, los niños, las mascotas y los objetos se pueden tirar por debajo Lesiones / muertes : Muerte de un niño de seis años; 72 informes de heridos

Motivo del retiro del mercado : la pantalla táctil puede caerse y causar lesiones

: la pantalla táctil puede caerse y causar lesiones Número de lesiones o muertes : no se informaron lesiones en los EE. UU., Pero hay informes de lesiones leves en Canadá y el Reino Unido.

El retiro del mercado afecta aproximadamente a 125,000 unidades Peloton Tread + y alrededor de 1,050 unidades de la Peloton Tread regular (así como a 5,400 cintas de correr Tread en Canadá). Están siendo retirados del mercado por diferentes motivos. Con Peloton Tread +, las personas pueden pasar por debajo de la cinta de correr. (Tenga en cuenta que el Peloton Tread + también estuvo involucrado en la muerte de un niño en marzo pasado ). En cuanto al Peloton Tread, tiene un problema donde la pantalla táctil puede caerse y causar lesiones.

Unidades retiradas: Aproximadamente 1.050 en los EE. UU. Y 5.400 en Canadá

Unidades retiradas: aproximadamente 125,000

Hay dos modelos incluidos en el retiro. A continuación, le indicamos cómo saber si su cinta de correr Peloton en particular se ve afectada:

Modelo : TR02 (busque el número impreso en la pegatina en la parte delantera de la plataforma de la caminadora)

: TR02 (busque el número impreso en la pegatina en la parte delantera de la plataforma de la caminadora) Número de retiro del mercado: 21-129

mercado: 21-129 Período de venta : noviembre de 2020 a marzo de 2021

: noviembre de 2020 a marzo de 2021 Costo : $ 2,495

Modelo : TR01 (busque el número impreso en la pegatina en la parte delantera de la plataforma de la caminadora)

: TR01 (busque el número impreso en la pegatina en la parte delantera de la plataforma de la caminadora) Número de retiro del mercado: 21-128

mercado: 21-128 Período de venta : de septiembre de 2018 a abril de 2021

: de septiembre de 2018 a abril de 2021 Costo : $ 4.295

Si tiene una de las cintas de correr Peloton retiradas del mercado, puede devolverla y obtener un reembolso (o puede repararla, pero solo si es una Tread).

Puede comunicarse con Peloton para obtener un reembolso completo hasta el 6 de noviembre de 2022. Para comunicarse con Peloton, llame al 844-410-0141 (número gratuito en EE. UU.) De 9 a. M. A 7 p. M. ET de lunes a viernes o de 9 a. M. A 6:30 p. M. ET los fines de semana. póngase en contacto con Peloton en línea.

Para obtener más información sobre el retiro del mercado de Tread, vaya aquí.

Para solicitar una devolución o reparación de su Tread, vaya aquí.

Los consumidores que no quieran devolver su caminadora para obtener un reembolso pueden esperar una inspección gratuita que resultará en una reparación. Como parte de la reparación, Peloton asegurará la pantalla táctil a la caminadora para evitar futuros incidentes. La CPSC y Peloton proporcionarán una actualización cuando el proceso de reparación esté disponible.

Para obtener más información sobre el retiro del mercado de Tread +, vaya aquí.

Para solicitar una devolución o reparación para su Tread +, vaya aquí.

Los consumidores que no deseen un reembolso pueden hacer que un representante de Peloton mueva su Tread + a una habitación donde los niños o las mascotas no puedan acceder. Este servicio estará disponible de forma gratuita. Peloton también está implementando mejoras de software en el producto que bloquearán automáticamente Tread + después de cada uso y evitarán el acceso no autorizado. Esto funciona al requerir un código de acceso de cuatro dígitos que desbloqueará el Tread + para su uso.

Escrito por Maggie Tillman.