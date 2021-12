Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Peloton es probablemente más conocido por su Peloton Bike original , una bicicleta estática para el hogar que cuenta con una gran pantalla en los altavoces delanteros y traseros, lo que le permite entrenar en una de las miles de clases disponibles a través de la membresía Peloton All-Access.

Sin embargo, la compañía estadounidense no solo ofrece una bicicleta ahora. Hay varias opciones de equipos de gimnasio en casa, así como una aplicación separada que puede usar en su teléfono móvil o tableta. Aquellos de ustedes que quieran saber más sobre Peloton no deberían buscar más. Hemos hecho el trabajo de campo por ti (juego de palabras).

Aquí está todo lo que necesita saber sobre Peloton.

Equipo Bike, Bike +, Tread, Tread +

Próximamente Peloton Guide

Membresía de acceso total

Aplicación Peloton Digital

Accesorios Peloton

Peloton fabrica equipos de gimnasia en el hogar, tiene una aplicación de ejercicios y produce videos de ejercicios que los clientes pueden transmitir en vivo a través de los productos Peloton.

Hay dos bicicletas estáticas disponibles, Bike y Bike + , y también hay dos opciones de cinta de correr (aunque ambas no están disponibles en todas las regiones): Peloton Tread y Peloton Tread +. También está la Guía Peloton que llegará en 2022 , que es una cámara conectada a un televisor.

Peloton también ofrece accesorios para bicicletas, que incluyen zapatos Peloton, pesas, auriculares, un monitor de frecuencia cardíaca y una alfombrilla para bicicleta. También hay bandas de resistencia y ropa Peloton si estás realmente interesado.

Además de los equipos y accesorios de gimnasio en el hogar, Peloton también ofrece una aplicación móvil a la que puede registrarse incluso si no tiene el equipo de gimnasio Peloton. Puede leer más sobre la aplicación un poco más abajo.

Pantalla táctil HD de 21,5 o 23,8 pulgadas

Entrenamientos en vivo y bajo demanda

Se requiere membresía de acceso total

Las bicicletas estáticas para interiores de Peloton son una pieza fija de equipo de gimnasio en casa con una gran pantalla táctil adjunta. Ejecutan una versión personalizada de Android, pero no la reconocerías porque las pantallas solo te permitirán ver clases de ciclismo en vivo o bajo demanda.

Hay miles de sesiones de video disponibles a través de la membresía de acceso total de Peloton, más sobre eso a continuación, incluidos clips cortos para personas con horarios más limitados.

Hay varios instructores de fitness para elegir para clases, clases grabadas y música: Peloton ofrece una sólida biblioteca de música. También está repleto de muchas otras características sociales, como la capacidad de viajar virtualmente con amigos, chocar con otros cinco miembros, así como tablas de clasificación con insignias de logros.

Las bicicletas requieren tacos, que se venden por separado. Y sus manubrios solo se mueven hacia arriba y hacia abajo, no hacia adelante y hacia atrás, aunque el sillín se mueve hacia adelante y hacia atrás. La pantalla de la bicicleta original se fija frente al manillar y no se puede usar para otros fines, como ver videos de YouTube o acceder a aplicaciones de Android. La pantalla de Bike + gira, pero aún no podrás acceder a las aplicaciones de Android.

Bike + tiene una pantalla giratoria más grande

Bike + tiene más altavoces

Bike + tiene cambio automático de resistencia

Como hemos mencionado, Peloton tiene dos bicicletas estáticas en su gama: Peloton Bike y Bike +.

Ambas bicicletas tienen la misma huella de 1200 x 600 mm, ambas vienen con acceso a la aplicación Peloton y ambas tienen perfiles individuales para el acceso doméstico. Además, ambos tienen entrega y montaje incluidos en sus precios y ambos tienen acceso a miles de clases de Peloton.

Las dos bicicletas también tienen asientos, manubrios y pantallas ajustables y ambas tienen los mismos requisitos de usuario.

La principal diferencia es que la Peloton Bike original tiene una pantalla táctil HD de 21,5 pulgadas de altura ajustable, mientras que la Bike + tiene una pantalla táctil HD giratoria de 23,8 pulgadas con 360 grados de movimiento. La pantalla giratoria significa que puede girar la pantalla para cuando esté haciendo entrenamientos de fuerza, en lugar de entrenamientos en bicicleta.

El Bike + también viene con audio de cuatro canales con dos tweeters de 3 vatios y dos woofers de 10 vatios, mientras que el Bike ofrece solo dos parlantes de 10 vatios. Además, Bike + tiene integración con Apple GymKit, que es excelente en nuestra experiencia, y una perilla de resistencia con Auto Follow, lo que significa que la bicicleta ajusta automáticamente la resistencia a la recomendación de los instructores, mientras que la bicicleta original requiere que lo hagas manualmente.

En términos de especificaciones, la Bike + tiene un procesador un poco más rápido que la Bike, el doble de RAM y una cámara frontal de resolución un poco más alta. También tiene Bluetooth 5.0 en lugar de Bluetooth 4.0 y tiene un puerto USB-C para cargar dispositivos en lugar de un micropuerto USB.

Pantalla HD de 23,8 o 32 pulgadas

0-20 mph de velocidad

Se requiere membresía de acceso total

El Peloton Tread cuenta con un cinturón de carrera tradicional con 1500 mm de espacio para correr, mientras que el Peloton Tread + tiene un cinturón de listones que absorbe los golpes y un espacio de recorrido de 1700 mm.

La Tread tiene una pantalla táctil HD de 23,8 pulgadas, como la Bike +, mientras que la Tread + tiene una pantalla táctil HD más grande de 32 pulgadas, y la entrega y el montaje están incluidos en el precio. Tanto Peloton Tread como Tread + ofrecen velocidades entre 0 y 20 mph, con incrementos de 0,1 mph.

Hay controles de perilla ajustables, un botón de salto para aumentar la velocidad y la inclinación en 1 mph y un 1 por ciento, perfiles individuales para el acceso doméstico y vienen con acceso a la aplicación Peloton, como Bike y Bike +. También encontrará altavoces, puerto para cargar dispositivos, una cámara frontal, conector para auriculares de 3,5 mm y Bluetooth.

Las clases, que son parte de la membresía All Access, incluyen velocidad, carreras divertidas, HIIT y bootcamp, entre otros. Hay clases en vivo y bajo demanda, y hay una variedad de ubicaciones y escenarios para elegir para mantener las cosas diferentes. También hay una tabla de clasificación en vivo para mantenerte motivado, junto con métricas que incluyen distancia, velocidad, elevación y calorías.

Hay algunas diferencias entre Peloton Tread y Tread +. La Tread es la más barata de las dos opciones y está disponible en el Reino Unido y EE. UU., Mientras que la Tread + solo está disponible en los EE. UU., Aunque no en este momento debido a algunas preocupaciones de seguridad.

Ambos tienen el mismo procesador, RAM y almacenamiento interno y ambos ofrecen las mismas características, incluido el acceso a las clases en vivo y las clases bajo demanda, métricas en el entrenamiento, perfiles individuales para el acceso doméstico, programas y desafíos de entrenamiento e historial de entrenamiento.

El Tread es más nuevo que el Tread +, tiene un puerto USB-C para cargar dispositivos, Bluetooth 5.0, una cámara frontal de 8 megapíxeles, una matriz de cuatro micrófonos digitales incorporada y altavoces estéreo frontales con woofers orientados hacia atrás. Tiene una pantalla más pequeña en comparación con el Tread + y no tiene un modo libre para empujar el cinturón de listones por sí solo. Como se mencionó anteriormente, también tiene un cinturón diferente al Tread + y es un poco más pequeño.

El Tread + tiene una pantalla más grande, modo libre y un espacio para correr más grande, así como un cinturón que absorbe los golpes, pero ofrece un puerto USB estándar para cargar dispositivos, Bluetooth 4.0 y una cámara frontal de 5 megapíxeles. También tiene una barra de sonido en lugar de altavoces delanteros y traseros.

Otras diferencias entre Tread y Tread + son que Tread tiene un motor de CC de 3 HP y un ajuste de pantalla entre 0 y 50 grados, mientras que Tread + tiene un motor de CC de 2 HP y un ajuste de pantalla entre 0 y 30 grados. El Tread también tiene una inclinación del 0 al 12,5 por ciento, mientras que el Tread + ofrece del 0 al 15 por ciento.

La banda de rodadura es más pequeña y ligera, mide 1727 x 838 x 1575 mm y pesa 131,5 kg. Tiene una altura de paso de 203 mm. Mientras tanto, el Tread + mide 1842 x 927 x 1829 mm y pesa 206 kg. Tiene una altura de escalón de 292 mm.

£ 12.99 / $ 12.99 al mes

Más de 10 tipos de ejercicios

No requiere productos Peloton

Peloton Digital es una aplicación para dispositivos móviles y algunos dispositivos multimedia de transmisión. Funciona con Apple TV, Fire TV, Roku, Android TV, Chromecast y Apple Airplay .

No requiere productos Peloton y puede probarlo durante un mes antes de tener que pagar una suscripción mensual. Después del período de prueba de 30 días, la aplicación Peloton Digital cuesta £ 12.99 / mes en el Reino Unido o $ 12.99 / mes en los EE. UU. Si tiene Peloton Bike, Bike + o Tread, la aplicación Peloton Digital está incluida dentro de la Membresía Peloton All-Access, que es necesaria para los productos Peloton.

La aplicación Peloton Digital tiene más de 10 tipos de ejercicios, que incluyen fuerza, estiramiento, bootcamp, ciclismo, carrera al aire libre, yoga y meditación. Puede ejercitarse junto con otros, realizar un seguimiento de su progreso con métricas y puede desafiarse a sí mismo y obtener logros.

La aplicación Peloton Digital está disponible para descargar en Apple App Store, Google Play Store, Amazon App Store y Roku.

Hay varios paquetes disponibles para los productos Peloton, algunos de los cuales incluyen accesorios, como zapatos y pesas para Bike y Bike +. Tenga en cuenta que necesitará la membresía Peloton All-Access además de los productos en sí.

La membresía Peloton All-Access cuesta £ 39 / mes en el Reino Unido y $ 39 / mes en los EE. UU. También incluye acceso a la aplicación Peloton Digital.

La Peloton Bike comienza en £ 1750 / $ 1895 para el paquete Bike Basics. Esto incluye la Peloton Bike, entrega a domicilio y una garantía de 12 meses.

El paquete Bike Essentials cuesta £ 1895 / $ 2045. Esto incluye la Peloton Bike, entrega, garantía, un par de audífonos, un par de zapatos y un juego de pesas.

El paquete Bike Works cuesta £ 1995 / $ 2145. Esto agrega un monitor de frecuencia cardíaca y un tapete para bicicleta al paquete Essentials.

El paquete Bike Family cuesta £ 2195 / $ 2345. Este es el paquete superior con la bicicleta Peloton, entrega, garantía, dos pares de zapatos, un juego de contrapesos para bicicleta, dos pares de auriculares, dos monitores de frecuencia cardíaca, un tapete para bicicleta y dos botellas de agua.

El paquete Peloton Bike + Basics cuesta £ 2295 / $ 2495. Esto incluye Peloton Bike +, entrega a domicilio y garantía.

El paquete Peloton Bike + Essentials cuesta £ 2495 / $ 2695. Esto incluye Peloton Bike +, entrega a domicilio, garantía, un par de zapatos, un juego de contrapesos para bicicleta y una esterilla de entrenamiento reversible.

El paquete Peloton Bike + Works cuesta £ 2595 / $ 2795. Esto agrega una alfombrilla para bicicleta y un juego de bandas de resistencia al paquete Essentials.

El paquete Peloton Bike + Family cuesta £ 2745 / $ 2945. Esto incluye la Pelton Bike +, entrega, garantía, dos pares de zapatos, un juego de contrapesos para bicicleta, un tapete de entrenamiento reversible, un tapete para bicicleta, un juego de bandas resistentes, bloques de yoga, correa de yoga y dos botellas de agua.

El Peloton Tread Basics cuesta £ 2295 / $ 2495. Esto incluye Peloton Tread, entrega y garantía.

El paquete Peloton Tread Essentials cuesta £ 2570 / $ 2765. Esto incluye Peloton Tread, entrega, garantía, un juego de bandas de resistencia, dos juegos de pesas, una alfombra de entrenamiento de edición especial y un monitor de frecuencia cardíaca.

El paquete Peloton Tread Works cuesta £ 2670 / $ 2865. Esto agrega un par de auriculares inalámbricos y una botella de agua de vidrio al paquete Essentials.

El paquete Peloton Tread Family cuesta £ 2870 / $ 3065. Agrega otro juego de pesas, otro monitor de frecuencia cardíaca, otro par de auriculares inalámbricos y otra botella de agua de vidrio al paquete Works.

Tenga en cuenta que Tread no está disponible para comprar actualmente. Hemos dejado los precios aquí como referencia.

El Peloton Tread + Basics cuesta $ 4295. Esto incluye Peloton Tread +, entrega y garantía.

El paquete Peloton Tread + Essentials cuesta $ 4565. Esto incluye Peloton Tread +, entrega, garantía, un juego de bandas de resistencia, dos juegos de pesas, un tapete de entrenamiento reversible y un monitor de frecuencia cardíaca.

El paquete Peloton Tread + Works cuesta $ 4665. Esto agrega un par de auriculares inalámbricos y una botella de agua de vidrio al paquete Essentials.

El paquete Peloton Tread + Family cuesta $ 4865. Agrega otro juego de pesas, otro monitor de frecuencia cardíaca, otro par de auriculares inalámbricos y otra botella de agua de vidrio al paquete Works.

Tenga en cuenta que Tread + no está disponible para comprar actualmente. Hemos dejado los precios aquí como referencia.

Bloomberg afirmó que Peloton estaba trabajando en una cinta de correr más barata para 2020 y una máquina de remo. Por supuesto, 2020 ha pasado y se ha ido y aún no ha aparecido ninguna máquina de remo, pero eso no significa que no lo hará. Lo mantendremos informado si escuchamos algo más sobre un remero Peloton.

Mientras tanto, Echelon hace un remero inteligente llamado Echelon Row .

Como mencionamos brevemente, también existe un producto llamado Peloton Guide que llegará a principios de 2022.

Puede utilizar la aplicación Peloton Digital con cualquier bicicleta estática o cinta de correr para interiores. Viene con una prueba de un mes, como mencionamos anteriormente.

Sin embargo, si te suscribes al servicio de suscripción de Peloton a través de la aplicación y no tienes Peloton Bike, Bike + o Peloton Tread, ten en cuenta que no tendrás acceso a la tabla de clasificación ni a las estadísticas en pantalla como cadencia, resistencia y otras métricas medidas por el equipo de Peloton.

También puede usar accesorios para lograr una experiencia más similar a la de Peloton.