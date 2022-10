¿Qué fuente de alimentación necesitas para tu PC de juegos?

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si estás construyendo tu propio PC para juegos, es posible que te preguntes qué tipo de fuente de alimentación (PSU) necesitas.

Dependiendo del sistema que estés construyendo y de los componentes que incluyas, hay algunas complejidades en torno a cosas como la cantidad de energía que necesitarás e incluso los cables que podrías necesitar.

Estamos aquí para ayudarte con una explicación de todo lo que necesitas saber antes de empezar. Es importante que lo hagas bien, ya que la fuente de alimentación es el corazón de tu máquina y equivocarte puede ser catastrófico. No obstante, no te preocupes, ya que las cosas se aclararán pronto.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

¿Qué potencia necesitas?

squirrel_widget_177018

Uno de los problemas más comunes a la hora de construir un PC es calcular la cantidad de energía que se necesita. Las fuentes de alimentación se venden en función de la potencia que pueden suministrar. Cuantos más componentes utilices, más potencia necesitarás para alimentar tu sistema.

Si utilizas componentes de gama alta, como las últimas CPU y tarjetas gráficas, es probable que necesites incluso más potencia que la que necesitaría una máquina de menor presupuesto o de gama media.

Así que podrías pensar que lo mejor es comprar la fuente de alimentación más grande, pero no siempre es así, ya que es un derroche, tanto de dinero como de energía. Además, podría causar problemas con la carcasa que hayas elegido.

Por otro lado, también puede ser tentador ahorrar dinero comprando una fuente de alimentación más barata. Escatimar también puede ser un problema, ya que una fuente de alimentación de mala calidad puede provocar un cortocircuito, una sobretensión o simplemente destruir todo el PC.

Entonces, ¿cómo saber qué fuente de alimentación debe comprar?

Empieza por calcular la potencia

Lo más fácil es empezar por calcular la potencia que necesitas para alimentar tu PC. Esto es más fácil de lo que crees.

Existe una práctica calculadora de fuentes de alimentación que puedes utilizar para averiguar la potencia que necesitas en función de los componentes que utilices.

Utiliza esta herramienta introduciendo simplemente todos los componentes que vayas a incluir en tu equipo. Te recomendamos que lo hagas antes de empezar a comprar piezas para que puedas calcular lo que necesitas de antemano. Si tienes una lista de piezas en mente, esta herramienta es ideal para calcular tus necesidades.

También es útil para asegurarte de que no compras una fuente de alimentación que no se ajusta a las necesidades de tu sistema y evitar así los problemas que podrían surgir si compras simplemente por el precio.

Consulta la herramienta e introduce todo lo que necesitas y luego mira lo que te recomienda.

¿Qué pasa con tu caso?

squirrel_widget_6418385

Algunos casos requieren un tipo diferente de fuente de alimentación. Verás que las cajas de factor de forma pequeño suelen necesitar una fuente de alimentación de factor de forma pequeño a juego.

Es posible que veas que las cajas Mini-ITX, Micro-ATX e incluso algunas cajas ATX de torre media necesitan una fuente de alimentación más pequeña. Es importante que compruebes las especificaciones de tu caja antes de comprarla o la fuente de alimentación que necesitarás para alimentar tu ordenador, para asegurarte de que ambas funcionan cómodamente.

Algunas cajas más pequeñas necesitan una fuente de alimentación SFX, ya que son más pequeñas y no ocupan tanto espacio, pero son capaces de proporcionar suficiente potencia a tu sistema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a menudo no se puede conseguir una fuente de alimentación de gran potencia en el diseño de factor de forma pequeño. Así que no esperes meter un sistema de juegos de gama alta en una carcasa diminuta.

Igualmente, las fuentes de alimentación más grandes, de 1.000 vatios o más, suelen ser más grandes y puede que no encajen en todas las cajas. Incluso algunas carcasas de torre media pueden tener problemas con algunas de las fuentes de alimentación más grandes. Así que es importante comprobar las especificaciones de tu caja preferida antes de comprometerte con las distintas piezas.

Requisitos de la serie Nvidia GeForce RTX 40

Con el lanzamiento de las tarjetas gráficas de la serie RTX 40 de Nvidia llegó una nueva serie de requisitos de alimentación que parecen complejos al principio.

Sin embargo, la buena noticia es que, en su mayor parte, no tienes que preocuparte si compras las últimas tarjetas gráficas de Nvidia. Las fuentes de alimentación más antiguas seguirán funcionando con las GPU de la serie RTX 40, siempre que tengan suficiente potencia para cumplir con las recomendaciones.

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas:

La Nvidia GeForce RTX 4090 requiere un TGP (potencia gráfica total) de 450 vatios, lo que significa que necesitas al menos una fuente de alimentación de 850 vatios (más si tienes muchos componentes).

La Nvidia GeForce RTX 4080 requiere un TGP de 320 vatios, lo que significa que necesitas una fuente de alimentación de 750 vatios como mínimo.

Además de consumir más energía, estas nuevas tarjetas gráficas también requieren conexiones de alimentación ligeramente diferentes a la fuente de alimentación.

Hay un nuevo adaptador incluido con cada nueva GPU que te permitirá conectarte a tu actual fuente de alimentación utilizando los conectores PCIe de 8 pines existentes.

El motivo es que Nvidia está adoptando el nuevo conector de alimentación PCIe 5.0 (12VHPWR) en sus GPU. En el futuro, esto significará que podrás comprar una fuente de alimentación ATX 3.0. Esta tendrá una conexión PCIe Gen 5 dedicada, por lo que podrás tener un único cable para conectar la fuente de alimentación a la GPU.

MSI es una de las primeras empresas que ha presentado una de estas fuentes de alimentación compatibles con PCIe Gen 5, pero aún no son habituales.

Mientras tanto, el adaptador estándar es un poco complicado, ya que requiere tres o cuatro cables de alimentación PCIe de 8 pines para conectar la fuente de alimentación al adaptador y luego a la tarjeta gráfica.

Nvidia tiene una explicación sobre esto aquí que profundiza un poco, así como este práctico diagrama:

Nvidia también afirma que:

"Las fuentes de alimentación normalmente sólo suministran hasta 2 conectores PCIe de 8 pines por cable de salida. Las RTX 4090 y RTX 4080 de 16GB requieren al menos 3 conectores PCIe de 8 pines o un conector PCIe Gen 5 de 450W o superior".

Cables alternativos

Si no te gusta el aspecto de los adaptadores oficiales de Nvidia hay algunas alternativas. Corsair tiene un cable de alimentación de 600W PCIe 5.0 12VHPWR Tipo-4 que se puede utilizar en su lugar. Está diseñado para funcionar con todas las PSUs Corsair Type-4 y permite conectar las tarjetas gráficas Nvidia RTX 40-series de una forma mucho más limpia.

Si no estás seguro, Corsair también tiene una tabla de compatibilidad para que puedas comprobar que los cables y la fuente de alimentación elegidos funcionarán bien juntos.

Escrito por Adrian Willings.