Herman Miller se ha asociado con G2 Esports

(Pocket-lint) - Herman Miller ha anunciado una asociación con G2 Esports para no sólo suministrar equipamiento a los equipos, sino también trabajar en más diseños orientados a los jugadores.

La empresa de muebles de lujo de alta gama ha establecido una asociación exclusiva con una de las marcas de deportes electrónicos más conocidas.

Herman Miller ha declarado que será el socio oficial de G2 en materia de sillas, proporcionando a todos los jugadores del equipo de la organización, creadores y demás, sus sillas de juego Herman Miller X Logitech G Embody"las mejores de su clase". Pero también suministrará escritorios para juegos y brazos para monitores.

A cambio, Herman Miller recurrirá a los jugadores de G2 para que colaboren en el desarrollo de futuros productos. Utilizando los conocimientos de los expertos para elaborar productos aún mejores para los jugadores en el futuro. Esto incluye la producción de diseños que den prioridad a los jugadores, pero también trabajar en cosas como el apoyo a la prevención de lesiones.

Jon Campbell, director general de Herman Miller Gaming, ha explicado la lógica de esta asociación:

"Cuando entramos en el sector del juego, nos comprometimos a contribuir a la comunidad con productos basados en las necesidades únicas de cada jugador. Nuestra visión con G2 es seguir descubriendo formas de satisfacer y apoyar a los jugadores en todos los aspectos del juego."

G2 Esports tiene una amplia experiencia con jugadores profesionales que compiten en todo tipo de juegos, desde League of Legends, hasta Fortnite, Rocket League y Valorant.

Carlos 'ocelote' Rodríguez, CEO de G2 Esports ha hablado sobre la asociación:

"Herman Miller es la joya absoluta de la corona de la comodidad de los asientos. G2 y Herman Miller son la flor y nata del sector y no se me ocurren muchas asociaciones mejores. Si me pides que me asocie con mis marcas ideales, Herman Miller estaría literalmente en el Top 10..."

Sin duda, deberíamos esperar ver más cosas interesantes de Herman Miller en el futuro.

Escrito por Adrian Willings.