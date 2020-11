Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Gran parte del alboroto del Black Friday puede estar reservado para televisores llamativos, teléfonos inteligentes emblemáticos y similares, pero todos conocemos el verdadero significado de estas vacaciones de ventas: comprar artículos electrónicos para el cuidado personal de los hombres a un precio con descuento.

Afortunadamente, Panasonic tiene actualmente un trío de ofertas de afeitadoras que le permiten hacer precisamente eso, ideal si desea elegir una afeitadora eléctrica de gama alta, una alternativa más asequible o una recortadora de barba.

La mejor oferta de las tres es, sin duda, para la afeitadora eléctrica Panasonic ARC5 estándar (también conocida como LV67), actualmente a mitad de precio y reducida a 99,95 dólares .

Si te mueves y mantienes el aspecto limpio y afeitado de manera constante, esta es la navaja para ti. Cuenta con un cabezal de afeitado que puede girar en 16 direcciones diferentes de forma independiente, al tiempo que detecta las densidades de la barba hasta 220 veces por segundo para ajustar la potencia a medida que se afeita y garantizar resultados uniformes. Naturalmente, el ARC5 se puede utilizar como afeitado en seco o en húmedo, con un recortador emergente que le permite recortar los bordes.

Sin embargo, no todo el mundo está en el mercado para un afeitado tan bien cortado, o tal vez aún no quiera gastar tanto, incluso con el diabólico descuento.

En ese caso, la recortadora de barba Panasonic SB40 es probablemente su mejor opción, y también se ha reducido considerablemente para el Black Friday; ahora está disponible por $ 99.95 , en lugar de $ 149.95. Si a menudo intentas mantener un poco de barba, esta es tu mejor opción. Con el dial de ajuste rápido y el accesorio de peine, obtienes 19 configuraciones de precisión para ayudar a esculpir y detallar hasta que tu rostro esté satisfecho.

Si desea más una afeitadora tradicional, pero desea algo más asequible, como mencionamos arriba, definitivamente vale la pena explorar la Panasonic LL41. Especialmente con un descuento que lo reduce a $ 69.95 desde $ 99.95.

Solo tenga en cuenta que estas ofertas arrolladoras pueden no quedarse. Aquí no se proporciona un tiempo de vencimiento, por lo que sugerimos a aquellos que buscan un afeitado fresco que no se entretengan, o de lo contrario se enfrentarán con una barba irregular por la eternidad (o hasta el próximo Black Friday).

Escrito por Conor Allison.