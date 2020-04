El cargador inalámbrico OnePlus Warp Charge 30 es rápido, eficiente y solo útil para un teléfono

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Junto con su nueva gama de teléfonos inteligentes, OnePlus también presentó un par de accesorios nuevos, uno de ellos es uno de los cargadores inalámbricos más rápidos que se lanzará al mercado de consumo. Se llama el cargador inalámbrico OnePlus Warp Charge 30. Lo sabemos, eso es un bocado.

Si bien hay demasiadas palabras en su nombre, es una descripción casi literal del producto: es un cargador inalámbrico que produce 30 W de potencia, lo que garantiza que su teléfono compatible se cargará rápidamente.

Quizás el único problema es que el único teléfono actualmente compatible con este tipo de carga inalámbrica es el OnePlus 8 Pro . Es una tecnología de carga inalámbrica patentada que permite una potencia de 30 W, y el modelo Pro es el único de la serie equipado con carga inalámbrica.

Eso no quiere decir que no pueda usarlo con otros teléfonos. Funcionará con la mayoría de los teléfonos inteligentes habilitados para Qi, pero a una velocidad mucho más lenta. Al poner nuestra unidad de revisión Galaxy S20 , demostró que tomaría casi tres horas cargarlo del 30 por ciento.

1/6 Pocket-lint

El cargador es un soporte de escritorio bastante estándar que sostiene el teléfono en posición vertical. Desde el frente, es un rectángulo redondeado vertical, pero desde el lado se ve que se estrecha más hacia la base y tiene un marco plateado alrededor de los lados.

Descansar el OnePlus 8 Pro en la posición correcta es tan fácil como colocarlo en la repisa acolchada de goma en la parte inferior del soporte y la protuberancia sutil en el medio.

Esa protuberancia asegura que el teléfono no está descansando, toda su parte posterior no está en contacto con la superficie del cargador, lo que permite que el aire se mueva libremente para ayudar con la refrigeración.

Lo que nos lleva muy bien a ese ventilador incorporado dentro del cargador. Está lejos de ser el primer cargador de teléfono con un ventilador en el interior para mantener bajas las temperaturas, y se espera en un cargador que entregue tanta energía a la vez.

Este ventilador gira detrás de una rejilla de agujeros mecanizados en la parte posterior para mantener el flujo de aire a través de la ranura que corre a lo largo de la parte superior del punto central de protrusión / descanso del soporte.

En nuestras pruebas, cargó el OnePlus 8 Pro de manera muy eficiente. Solo diez minutos de descanso en el cargador fueron suficientes para darle al teléfono una batería adicional del 20 por ciento. OnePlus dice que puede darle el 50 por ciento en menos de treinta minutos, y creemos eso. Es realmente rápido.

No es tan rápido como usar el Warp Charge 30T con cable incluido que viene en la caja del OnePlus 8 Pro, pero es rápido.

Sin embargo, lo que hace es hacer un ruido audible, lo que no es bueno si desea usarlo por la noche mientras está dormido. Afortunadamente, puede habilitar un modo de hora de acostarse, que reduce la velocidad de carga y mata al ventilador para eliminar ese ruido.

Puede habilitarlo manualmente en cualquier momento, o puede activar un horario. Como puedes ver en la imagen de arriba.

La otra cosa que vale la pena señalar es que el cargador viene con su propia fuente de alimentación no extraíble. No tiene una entrada de tipo C, por lo que no puede enchufarlo a ningún otro adaptador de corriente.

Luego está el precio. A £ 69.95, no es exactamente barato. Si su uso principal de un cargador inalámbrico es tenerlo al lado de su cama, cargando durante la noche, sería mejor usar un cargador más barato y más lento que no tenga un ventilador. Parece un poco contra-intuitivo tener este potente cargador cerca de su cama y restringirlo para mantenerlo en silencio durante toda la noche.

Si lo que desea es un cargador rápido y conveniente para su hogar o escritorio de trabajo en el que pueda encender su teléfono y saber que dentro de 30-40 minutos debería tener suficiente energía para el día, entonces el cargador inalámbrico Warp Charge 30 es definitivamente vale la pena considerarlo. Es rápido, eficiente, resistente y le resultará prácticamente imposible colocar su teléfono de forma incorrecta.