Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La nueva línea de accesorios de Lenovo, Lenovo Go , incluye cargadores, ratones, teclados y productos de audio. Uno de los accesorios más llamativos de la línea es un dispositivo llamado Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse. Es un mouse ravel que admite carga inalámbrica Qi y USB-C.

“Dado que muchos trabajadores remotos tienen más de un dispositivo y disfrutan de la flexibilidad que brindan”, anunció Lenovo . “El mouse para múltiples dispositivos permite emparejar hasta tres dispositivos con un ciclo fácil entre ellos con solo tocar un botón. Además, el botón de utilidad se puede programar para accesos directos a reuniones rápidas, y el mouse no solo está conectado de forma inalámbrica, sino que también se puede cargar de forma inalámbrica a través de una solución de carga Qi compatible o mediante USB tipo C.

Leer más: El mejor mouse para PC y Mac

Además del mouse, el banco de energía para computadora portátil Go USB-C de Lenovo también es digno de mención, ya que ofrece 20,000 mAh de capacidad de carga de hasta 65 W, junto con la capacidad de cargar hasta tres dispositivos a la vez. Ambos dispositivos tienen claramente un enfoque de desplazamiento híbrido, por lo que los trabajadores pueden cambiarlos fácilmente entre varias computadoras y al mismo tiempo poder guardarlos en una mochila o bolso para transportarlos fácilmente de un lugar a otro.

Leer más: Los mejores cargadores portátiles

Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse costará $ 59.99, mientras que el Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank costará $ 89.99 cuando se lance en junio de 2021. Aparte de estos dos nuevos productos Go, Lenovo planea presentar más soluciones de carga inalámbrica y por cable. ", incluidas las" soluciones de audio "para reuniones.

Escrito por Maggie Tillman.