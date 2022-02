Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Mantener las cabezas de tus enemigos como trofeos puede ser un poco bárbaro, pero creemos que mantener las versiones Lego de los cascos de tus personajes favoritos está bien. Eso también es una suerte, ya que Lego acaba de presentar una serie de nuevos conjuntos de cascos que puede reservar ahora.

Las tres adiciones son Din Djarin , también conocido como The Mandalorian, el icónico casco de piloto de Luke Skywalker y el ominoso rostro de un Dark Trooper , con sus amenazantes ojos rojos.

Cada uno es una construcción más compleja de lo que podría parecer a primera vista, replicando cuidadosamente los contornos y las curvas del casco en cuestión para asegurarse de que se parezca lo más posible a la versión real del mismo casco.

Es probable que el casco de The Mandalorian sea una opción popular, dado el gran éxito de su propio programa de televisión y sus apariciones más recientes en The Book of Boba Fett en Disney+.

Sin embargo, nos gusta especialmente el aspecto del casco de Luke, con su correa para la barbilla y muchos detalles sacados directamente de las películas; es una pena que personalmente no pueda implementar un sistema de orientación automática y luego elija ignorarlo en favor de la fuerza.

Se unen a los tres cascos existentes, que son Darth Vader, un Scout Trooper y Boba Fett, para crear una línea de opciones bastante excelente. Cada uno costará £ 54.99 o $ 59.99, y están disponibles para reservar ahora en Lego Store , antes del lanzamiento real el 1 de marzo de 2022.

Escrito por Max Freeman-Mills.