Construimos el Lego Technic Land Rover Defender, así es como fue el proceso

En 2019, cuando Land Rover finalmente presentó su nuevo Defender , Lego también anunció un set para acompañar el lanzamiento. Y, por supuesto, es Lego Technic. El conjunto cuenta con 2.573 piezas, es adecuado para mayores de 11 años (según Lego) y cuesta alrededor de £ 160.

No es un conjunto barato de ninguna manera, pero del mismo modo está lejos de ser el más caro y dado lo complejo que es y el tiempo de construcción relativamente largo, puede decidir que vale la pena.

La construcción presenta cuatro etapas claras, cada una denotada por un gran número impreso en las bolsas individuales de piezas. Vale la pena señalar, si bien no lo cronometramos al segundo, parece que las etapas están divididas de manera relativamente uniforme en términos de tiempo de construcción.

Estimamos entre 2.5 y 3 horas de construcción para cada sección. Su velocidad puede diferir por completo. Pero como no estábamos acelerando, y no tomamos mucho en los descansos, excepto para hacer una taza rápida de té, creemos que eso es probablemente razonable para la mayoría de las personas.

La primera sección de la compilación es probablemente la que tiene el menor número de pasos y el menor número de páginas de manual dedicadas a ella, pero es, con mucho, la sección más complicada de todo. Esencialmente todos los engranajes y engranajes que componen la caja de cambios, más la suspensión trasera. Fue un poco difícil de armar con manos y dedos adultos de tamaño completo, y también requiere un poco de concentración para garantizar que todos los dientes estuvieran en las posiciones correctas y se movieran.

Fue la parte desalentadora de la construcción, principalmente porque al hacerlo te das cuenta de que una vez que hayas construido el resto del automóvil, no será fácil volver a esta etapa si algo no funciona correctamente.

Al final de la segunda etapa de la construcción, casi todo el resto de las partes internas están hechas, incluido el motor delantero, la suspensión, la dirección y el chasis que mantienen unidos el frente y la parte trasera (incluido el engranaje para mantener las cuatro ruedas conectadas ), y los asientos delanteros y traseros.

Si bien está ocurriendo un pequeño trabajo complejo de engranaje / engranaje, no está a la escala de la caja de engranajes trasera. Hay elementos para ayudar a que la dirección se mueva suavemente de izquierda a derecha que luego se conectan al volante, así como un mecanismo que hace que parezca que esos pistones de 6 cilindros en línea están bombeando, además de un cabrestante que funciona.

Dentro del automóvil, el volante, el tablero y los selectores de modo de marcha / conducción tienen etiquetas adhesivas y todo el control y elemento de todos esos engranajes y engranajes que se construyeron anteriormente. Lego llama a esto un "sistema de transmisión sofisticado" y definitivamente es eso. Es la parte de la construcción lo que lo hace complicado, pero también lo más gratificante cuando todas las partes se mueven juntas.

Ahora comienza la diversión! La tercera parte también toma una gran parte del manual y lleva mucho tiempo, pero al final comienza a ver que el exterior del automóvil toma forma. Se trata principalmente de construir el marco que hace las ventanas y juntar todos los paneles de la carrocería que rodean la cabina.

Sin embargo, hay diversión al estilo Technics aquí. La puerta trasera no solo se abre y se cierra, sino que tiene un pequeño cierre de resorte elástico que lo mantiene cerrado y puede abrirse con lo que eventualmente será la llanta de repuesto montada en la parte posterior de la puerta.

También se montan las puertas del conductor y del pasajero, así como los pasos de rueda trasera y el techo, dejando la parte delantera del automóvil y las ruedas hasta la última etapa.

En la última etapa y el final está claramente a la vista. La parte inicial de esta sección de la construcción es simplemente construir la carrocería delantera del automóvil, incluido el capó que se abre y se cierra, la parrilla delantera, los faros y los pasos de rueda.

Una vez que se construye la carrocería principal del automóvil, la última parte de la última sección de construcción son las ruedas y los adornos. Estos incluyen cosas como la barra de techo para sostener la caja del techo y las alfombrillas de agarre, además de la escalera plegable en el costado y la rueda giratoria para controlar la dirección desde el techo. Y una vez que todo está hecho, las ruedas continúan por fin y la construcción está completa.

Hay tantos pequeños detalles que hacen que el modelo final sea tan agradable de ver y jugar, que el niño grande que llevas dentro nunca se aburrirá de él. Es cierto que, dado que es una construcción bastante extensa y larga, no es una de las que estamos buscando desmantelar y comenzar de nuevo en el corto plazo, pero eso no significa que no haya sido muy divertido.

Si eres un fanático de Lego que también siente algo por Land Rovers, es perfecto, pero incluso si no eres un fanático de los autos, el proceso de construcción aún fue muy atractivo y lo suficientemente técnico como para mantenerte entretenido durante horas sin él. cada vez se vuelve tan desafiante que querrás renunciar. Cometimos algunos errores en el camino, pero ninguno lo suficientemente importante como para tener que reconstruir algo significativo.