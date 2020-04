Se anuncia el reloj Fossil Solar, cuenta con carga con energía solar y carcasa de bioplástico

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Fossil ha lanzado la primera serie de relojes en una nueva generación de relojes sostenibles ecológicos llamada Fossil Solar. Es un reloj construido con materiales sostenibles y recarga con energía convertida de la luz solar.

Este reloj nació de un objetivo de Fossil para cumplir con sus propios "criterios pro-planeta" para 2025. Específicamente, eso significa que todos sus productos incluirán al menos un material aprobado por la sostenibilidad y se enviarán en forma totalmente reciclable y / o Embalaje reutilizable.

El anillo exterior de la caja del reloj actúa como un panel solar, según Fossil, con una celda solar colocada debajo para convertir esa luz en energía que luego se almacena en su batería recargable.

Una vez cargada por completo, la batería del reloj puede durar hasta cuatro meses antes de necesitar una recarga.

En cuanto al diseño, es un reloj analógico redondo bastante básico pero atractivo con agujas blancas y marcas en su esfera negra en contraste, además de una corona giratoria única en el borde derecho.

La carcasa está hecha de plástico, que es bioplástico parital hecho de aceite de ricino. Luego está la correa. O, más exactamente correas. Cada reloj se envía con cinco correas extraíbles de diferentes colores, y cada uno está hecho con hilo hilado de botellas de plástico desechadas.

Si eso no fuera suficiente, el reloj se envía en una caja de cartón en la que puedes guardar tus correas o reciclarlas. No hay plásticos no reciclables a la vista.

El Fossil Solar está disponible desde mediados de mayo y viene en dos tamaños: 36 mm y 42 mm y ambos cuestan £ 129 en el Reino Unido o € 149 en Europa.