Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Dyson reveló su plancha de pelo inalámbrica, la Corrale , en marzo de 2020, pero el dispositivo de placa flexible diseñado para ser mejor para tu cabello solo vino en una combinación de colores.

La compañía británica ha anunciado que el Dyson Corrale estará disponible en un elegante cobre y fucsia mate, uniéndose a la opción de color negro original y llevando la elección a tres.

La plancha de pelo Dyson Corrale está diseñada para depender menos del calor al peinar el cabello, lo que a su vez se dice que es beneficioso para el cabello teñido al reducir la decoloración.

El Corrale tiene placas flexibles de solo 65 micrones de grosor, que se dice que tienen el ancho de un cabello humano, que se doblan alrededor de las trenzas para ayudar a peinar y suavizar el cabello sin calor extremo.

Hay un sistema de calentador dinámico a bordo que cuenta con un sensor para regular la temperatura 100 veces por segundo y asegurarse de que las placas no excedan la temperatura establecida. Hay tres configuraciones de temperatura disponibles: 165 ° C (330 ° F), 185 ° C (365 ° F) y 210 ° C (410 ° F).

Junto con las placas flexibles, el Dyson Corrale también funciona con una batería de iones de litio de cuatro celdas, lo que le brinda libertad de estilo. La recarga completa ocurre en 70 minutos, mientras que usted tendrá 30 minutos de tiempo de peinado con la batería llena, suficiente tiempo para retocarse el cabello en el automóvil o fuera de casa.

La plancha de pelo Dyson Corrale cuesta £ 399 . La combinación de colores Cobre está disponible exclusivamente a través de Dyson, mientras que la opción Fuschia está disponible a través de Dyson y otros minoristas. ¿No estás seguro de si los nuevos colores son suficientes para tentarte a comprar el Corrale? Puedes leer nuestra reseña completa aquí .