El Dyson Corrale es una plancha para el cabello, con placas flexibles que no necesitan estar tan calientes

El último invento de Dyson es una plancha para el cabello que usa un calor más bajo para estilizar con la mitad del daño de los dispositivos convencionales de calor caliente.

Siete años después, Dyson Corrale se puede usar con cable o sin cable (cargando en 70 minutos durante 30 minutos de uso), mientras que también hay un muelle en el que puede colocarlo, que se puede conectar al cable de carga magnético. Como era de esperar de un dispositivo Dyson, paga por esa tecnología adicional: el Corrale tiene un precio de $ 499 / £ 399.

Las placas de aleación de cobre y magnesio de 15 secciones están mecanizadas para que sean flexibles y al mismo tiempo proporcionan suficiente presión para sujetar y peinar el cabello.

Son capaces de sujetar de manera uniforme, lo que significa que se requiere menos calor y la totalidad del cabello en la abrazadera está diseñada para toda la longitud. El Corrale tiene tres configuraciones de calor: 165 ° C (330 ° F), 185 ° C (365 ° F) y 210 ° C (410 ° F).

Las placas son, sin duda, la parte inteligente, diseñada en la sede de Dyson en Malmesbury, Wiltshire y fabricada en Alemania.

Cada placa está mecanizada con precisión a 65 micras, el ancho de un cabello humano, y los bordes están recubiertos para producir propiedades ionizantes que reducen la estática.

Los alisadores convencionales pierden efectividad a medida que avanza por el cabello mientras que también hay hebras sueltas, pero Dyson dice que este no es el caso con Corrale que conduce a menos pases sobre el mismo cabello y, por lo tanto, menos daño a la fuerza, brillo o color del cabello.

Dyson ha estado investigando la tecnología del cabello durante aproximadamente una década, lo que resultó en el secador de pelo Supersonic de 2016 (el aire caliente es más similar a la experiencia tradicional de Dyson) y, posteriormente, el moldeador Dyson AirWrap en 2018. Por lo tanto, los alisadores son el tercer dispositivo en el colección.

La compañía dice que ha invertido más de £ 100 millones en cuidado del cabello y tiene varios laboratorios trabajando en probar diferentes tipos de cabello en todo el mundo. El Corrale en sí mismo representa un valor de £ 25 millones en investigación y desarrollo y ha sido probado exhaustivamente, incluso probándolo en 800 personas en cinco países.

Vimos uno de los laboratorios en acción cuando visitamos Dyson Malmesbury HQ la semana pasada y le mostraremos más sobre eso en una función a finales de esta semana en Pocket-lint.