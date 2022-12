Una filtración muestra que el dron económico Mini 3 de DJI está a pocos días de llegar

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Los compradores con poco presupuesto no tardarán en tener en sus manos la versión no profesional del dron Mini 3, del que ya hay algunas unidades en las estanterías.

Ya se ha anunciado que el dron saldrá a la venta el 9 de diciembre, pero DJI no lo ha confirmado al cien por cien. Sin embargo, algunas personas en los Estados Unidos ya han comenzado a ver el dron en las tiendas locales con un precio de 859,99 dólares para el combo Fly More.

Esto sugiere definitivamente que el lanzamiento está a la vuelta de la esquina y parece cada vez más improbable que haya una gran presentación. Más bien, ahora parece probable que DJI simplemente deje caer esta cosa a través de un comunicado de prensa.

Por lo tanto, el combo Fly More costará 860 dólares en los Estados Unidos. Lanzamiento inminente. Tal vez ni siquiera una presentación de lanzamiento. https://t.co/okOqNeKaQo- Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens) December 3, 2022

Aunque no se puede negar que 860 dólares no son baratos, sigue siendo una propuesta mejor para muchos si se compara con los 1.098 dólares que los amantes de los drones tienen que gastar para acceder al combo Fly More del Mini 3 Pro, sin duda.

Ese combo Fly More significa que los compradores del Mini 3 obtendrán tres baterías, pero hay características que faltan en el Mini 3 Pro, como era de esperar. Parece que no hay sensores de obstáculos en la parte delantera, y el alcance de 10 km es menos impresionante que los 12 km que puede alcanzar el Mini 3 Pro.

Se espera que DJI anuncie oficialmente este aparato en unos días, por lo que pronto sabremos mucho más sobre lo que puede y no puede hacer.

