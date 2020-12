Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nerf ha presentado un nuevo rifle de juguete con temática mandaloriana para esta temporada navideña. Cuesta la friolera de $ 120 en los EE . UU .

Llamado el blaster de pulso de fase Amban de The Mandalorian, tiene más de cuatro pies de largo, tiene un alcance iluminado y emite cuatro sonidos de blaster y cuatro sonidos de carga. Funciona con dos pilas AAA y carga un dardo Nerf Elite estándar. Los niños (o adultos) simplemente necesitan empujar el mango blanco debajo del alcance para recargar, y hay un botón en el collar del alcance para encender y encender la luz.

No está claro hasta dónde disparará. Pero Nerf lamenta que la pistola tenga puntos de sujeción para que puedas arrojarla rápidamente por la espalda.

El nuevo blaster Nerf estará disponible para pre-pedido a partir del 7 de diciembre de 2020 a la 1 p.m. PT / 4 p.m. ET, aunque no se enviará hasta la primavera de 2021, lo que significa que no lo recibirá a tiempo para Navidad para usted o un ser querido. .

¿Quizás poner una foto de él en su calcetín? ¿No?

Para ver los mejores juguetes de Star Wars que puedes recibir esta Navidad, consulta nuestra guía de regalos aquí . También tenemos esta guía de visualización de Star Wars para aquellos de ustedes que quieran descubrir dónde encaja The Mandalorian en el Universo.

Escrito por Maggie Tillman.