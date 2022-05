Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple ha dejado de fabricar el iPod.

Sí, sigue existiendo. Pero el último modelo, el iPod Touch de séptima generación (2019), solo estará disponible nuevo hasta agotar existencias en las tiendas. Así que a correr.

En honor al legendario reproductor de música, demos un paseo por el carril de la memoria: para ver cómo empezó el iPod en 2001 y cómo ha evolucionado en las últimas dos décadas.

- Fecha de lanzamiento del iPod (primera generación): 23 de octubre de 2021

Steve Jobs anunció el iPod en un evento de prensa de Apple en 2001. "Puedes meter toda tu biblioteca musical en el bolsillo", dijo. El iPod original, con un disco duro de 5 GB y una rueda de desplazamiento, llegó a las estanterías a un precio de 399 dólares en Estados Unidos y se convirtió en un éxito inmediato.

- Fecha de lanzamiento del iPod (segunda generación): 17 de julio de 2002

Al año siguiente, Apple anunció la segunda generación con capacidades de 10 GB y 20 GB. Tenía una rueda táctil y un software actualizados.

- Fecha de lanzamiento del iPod (tercera generación): 28 de abril de 2003

Este modelo del iPod contaba con una interfaz totalmente táctil y funcionaba con la tienda de música iTunes. Los usuarios de Windows podían conectarse a sus iPods.

- Fecha de lanzamiento del iPod Mini(primera generación ): 20 de febrero de 2004

- Fecha de lanzamiento del iPod Mini (segunda generación): 23 de febrero de 2005

El Mini es un icono. De tamaño reducido y disponible en colores vivos, la primera generación tenía 4 GB, mientras que la segunda tenía hasta 6 GB.

- Fecha de lanzamiento del iPod (cuarta generación): 19 de julio de 2004

Más grande y mejor. La cuarta versión tenía una rueda de clic y 40 GB.

- Fecha de lanzamiento del iPod Shuffle (primera generación): 11 de enero de 2005

El primer iPod sin pantalla fue el más asequible de Apple, con un precio de 99 dólares por 512 MB de música.

- Fecha de lanzamiento del iPod Nano (primera generación): 7 de septiembre de 2005

El iPod Mini incorporaba una pantalla en color para las carátulas de los álbumes y podía contener hasta 4 GB de música. Se consideró una gran modernización respecto al Shuffle, que había debutado a principios de año.

- Fecha de lanzamiento del iPod (quinta generación): 12 de octubre de 2005



El iPod original se amplió para poder ver vídeos musicales, programas de televisión e incluso películas. Además, ahora podía albergar hasta 80 GB.

- Fecha de lanzamiento del iPod (sexta generación): Febrero de 2007



Rebautizado como "Classic", el sexto estilo podía albergar hasta 120 GB.

- Fecha de lanzamiento del iPod Nano (segunda generación) - 12 de septiembre de 2006

El nuevo Nano ofrecía nuevos colores y hasta 8 GB.

- Fecha de lanzamiento del iPod Nano (tercera generación): 13 de septiembre de 2007

Esta tercera iteración del Nano introdujo una pantalla de 2 pulgadas y la reproducción de vídeo y la compatibilidad con los nuevos juegos del iPod.

- Fecha de lanzamiento del iPod Touch (primera generación): 14 de septiembre de 2007

El Touch debutó el mismo año que el iPhone. Podía navegar por la web si se conectaba a la Wi-Fi, y eso es todo. Por 8 GB había que pagar 299 dólares.

- Fecha de lanzamiento del iPod Touch (segunda generación): 9 de septiembre de 2008

La nueva generación de Touch tenía un diseño contorneado, ofrecía la App Store y contaba con un botón de volumen.

- Fecha de lanzamiento del iPod Shuffle (tercera generación): 11 de marzo de 2009

Apple siempre se ha esforzado por ser lo último en adjetivos, ya sea el más pequeño, el más hábil, el más grande y, quién podría olvidarlo con el último toque, el más divertido. Con cada modelo anterior del iPod shuffle, produjo el reproductor de MP3 más pequeño, sólo para que el título fuera robado por los gustos de iRiver en una fecha posterior. Con la tercera generación del producto, recuperó su corona de MP3 diminuto.

- Fecha de lanzamiento del iPod Touch (tercera generación): 9 de septiembre de 2009

- Fecha de lanzamiento del iPod (cuarta generación): 12 de septiembre de 2010

Lo primero que notarás cuando rompas los envoltorios, la cinta adhesiva y la caja y finalmente tengas el dispositivo en tus manos es que no tiene cámara. Incluso hay un espacio en blanco en la parte trasera, por lo demás perfecta, donde normalmente estaría la del iPhone, y eso es lo que marca la pauta. Sólo hay que confiar en que todos los avances tecnológicos están en el interior.

- Fecha de lanzamiento del iPod Nano (sexta generación): 1 de septiembre de 2010

El sexto (y menos popular) Nano llegó mucho más pequeño que los demás. El paso de lo que podría considerarse un reproductor de MP3 de estilo "convencional" en las ediciones anteriores del Nano (incluso la tercera generación fatty) no fue un cambio tan drástico) al modelo actual lo sitúa en una categoría diferente de reproductor en nuestra mente.

- Fecha de lanzamiento del iPod Nano (séptima generación): 10 de octubre de 2012

La séptima generación del Nano llegó con una pantalla multitáctil y 16 GB de capacidad.

- Fecha de lanzamiento del iPod touch (quinta generación): 11 de octubre de 2012

La quinta generación del Touch incluía la pantalla Retina y un procesador más rápido para que los usuarios pudieran hacer fotos y vídeos de mejor calidad.

- Fecha de lanzamiento del iPod touch (sexta generación): 11 de octubre de 2012



El iPod Touch de quinta generación se presentó en el evento de Apple junto al iPhone 5 en septiembre de 2012. Salió a la venta al mes siguiente.

- Fecha de lanzamiento del iPod touch (séptima generación): 28 de mayo de 2019

¿Puedes creer que este es el último iPod? Además, cuando salió a la venta, habían pasado casi cuatro años desde la última vez que tuvimos un nuevo iPod touch y dos años desde que dijimos adiós al iPod Nano y al pequeño y divertido iPod Shuffle.

Apple idscontinuó el iPod el 10 de mayo de 2022. Fue una serie de reproductores multimedia portátiles diseñados por Apple. La primera versión salió a la venta en octubre de 2001, casi nueve meses después del lanzamiento de la primera versión de iTunes para Macintosh. Finalmente, Apple acabó con toda la línea de productos iPod en 2022. Con 21 años, se cree que la marca iPod es la más antigua en ser descontinuada por Apple.

Desgraciadamente, Apple ha descatalogado recientemente el Apple iPod touch (séptima generación), que debutó en 2019. Solo podrás comprarlo nuevo hasta agotar existencias. Por esa razón, espere ver el reproductor de música marcado en varios minoristas en los próximos meses. En otras palabras, no, no vale la pena comprarlo ahora. A no ser, claro, que quieras una memborilia tecnológica anclada en la historia. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que este modelo del iPod Touch vaya a mantener su valor en los próximos años, así que el riesgo es tuyo.

No. Después de 12 años, Apple dejó de fabricar el Shuffle en julio de 2017

