Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los Apple AirTags son dispositivos pequeños y circulares que puede adjuntar a sus pertenencias a través de una variedad de accesorios. Si luego extravía alguna de esas pertenencias, puede usar la aplicación Apple Find My para ayudarlo a ubicarlas.

No hay tantas funciones ocultas con los AirTags como los AirPods , pero todavía hay algunas que lo ayudarán a aprovecharlas al máximo.

Estos son los mejores consejos y trucos de Apple AirTag.

squirrel_widget_4545601

Configurar un AirTag es muy fácil. Simplemente tire de la pestaña de plástico hacia afuera tan pronto como esté listo para configurarlo y sostenga el AirTag a 50 mm de su dispositivo.

Aparecerá una tarjeta en la parte inferior de la pantalla, tóquela para seguir las instrucciones y obtener la configuración de AirTag.

Puede nombrar un AirTag cuando lo configura, pero si lo cambia después si lo desea. Abra la aplicación Buscar mi> Toque en Elementos> Toque en el AirTag al que desea cambiar el nombre> Desplácese hacia abajo hasta Cambiar nombre de elemento> Elija de la lista.

Si desea eliminar un AirTag de su cuenta de ID de Apple y su aplicación Find My, abra la aplicación Find My> Toque en Elementos> Toque en el AirTag que desea eliminar> Desplácese hacia abajo y toque en Eliminar.

También puede deslizar el dedo de derecha a izquierda en el AirTag de la lista en la aplicación Find My y tocar el ícono de la papelera roja.

Si está buscando un artículo al que tenga adjunta una etiqueta AirTag, puede abrir la aplicación Find My para obtener direcciones de ubicación precisas.

Abra la aplicación Buscar mi> Toque en Elementos> Toque en el nombre del elemento que desea encontrar> Toque en el icono Buscar. A continuación, obtendrá indicaciones para llegar a su artículo.

En lugar de obtener instrucciones sobre un elemento que ha adjuntado a un AirTag, también puede hacer que reproduzca un sonido. Esto es ideal si ha dejado caer las llaves por el costado del sofá o algo, por ejemplo.

Abra la aplicación Buscar mi> Toque en Elementos> Toque en el elemento que ha adjuntado a un AirTag que desea encontrar> Toque en el icono Reproducir sonido.

Si ha extraviado un elemento que ha adjuntado a un AirTag y sabe que se ha perdido, puede ponerlo en modo Perdido.

Cuando esté en Modo Perdido, puede optar por recibir una notificación cuando se encuentre el elemento, bloquearlo para que AirTag no se pueda asignar a otra ID de Apple y dejar un mensaje con un número de teléfono o dirección de correo electrónico para que el buscador se comunique con usted.

Abra la aplicación Find My> Toque en Elementos> Seleccione el elemento que desea poner en Modo Perdido> Desplácese hacia abajo hasta Modo Perdido> Seleccione Habilitar> Seleccione Continuar.

Es posible configurar su AirTag para que le notifique si lo deja en algún lugar, y también puede configurar excepciones. Ideal si sacas las llaves en algún lugar y quieres asegurarte de no olvidarlas cuando te vayas.

Abra la aplicación Buscar mi> Toque en Elementos> Toque en el elemento que ha adjuntado a un AirTag sobre el que desea recibir una notificación> Deslice hacia arriba> Toque en Notificar cuando se quede atrás> Activar Notificar cuando se quede atrás.

Es posible que desee configurar sus AirTags para que le notifiquen cuando se quedan atrás, excepto cuando sale de casa, por ejemplo.

Abra la aplicación Buscar mi> Toque en Elementos> Toque en el elemento que ha adjuntado a un AirTag para el que desea configurar la excepción> Deslice hacia arriba> Toque Notificar cuando se quede atrás> Toque en Nueva ubicación> Ingrese una dirección> Presione Hecho.

Los AirTags vienen con una batería reemplazable por el usuario y debe usarla durante un año antes de tener que reemplazarla. Aún así, es posible que desee verificar la batería de todos modos.

Abra la aplicación Find My> Toque en Elementos> Toque en el elemento con el AirTag que desee. Verá la batería bajo el nombre de su AirTag.

No se le puede acechar un AirTag como si un dispositivo iOS detecta un AirTag que no está registrado en su ID de Apple, recibirá una alerta para avisarle. Es posible deshabilitar las alertas de seguridad de artículos, pero si lo hace, no se le notificará y el propietario de Apple AirTag podrá ver su ubicación.

Para deshabilitar las alertas de seguridad del artículo, abra la aplicación Find My> Toque la pestaña Yo en la esquina inferior derecha> Desactive las alertas de seguridad del artículo.