Cómo cambiar el diseño de Safari en iOS 15 al anterior

(Pocket-lint) - Apple ha cambiado radicalmente la apariencia, el diseño y la sensación de Safari en iOS 15 y iPadOS 15 , moviendo toda la barra de URL hacia la parte inferior de la pantalla en una barra de tareas todo en uno en el iPhone e integrando la fila de pestañas y la barra de URL. en una sola línea en la parte superior de la pantalla del iPad.

Sin embargo, si no eres fanático del cambio, o crees que un pariente o amigo menos conocedor de la tecnología puede no aceptar el cambio con tanta amabilidad, no te preocupes, ya que Apple ha incluido una opción de fácil acceso en la aplicación Configuración. que le permitirá revertir el diseño de Safari a la versión anterior si así lo desea.

Primero, veremos cómo mover la barra de URL de iOS 15 a la parte superior de la pantalla, luego le mostraremos cómo cambiar el diseño de iPadOS a continuación. Así que toma tu dispositivo iOS 15 y vamos a rodar.

Así es como debería verse la página de Configuración si desea que la barra de URL esté en la parte superior. A la derecha hay un ejemplo del cambio antes y después.

Querrá abrir la aplicación Configuración y luego navegar a Safari. Una vez que esté allí, desplácese hacia abajo hasta la sección etiquetada Pestañas y simplemente seleccione Pestaña única, y listo.

Como podrá ver en el pequeño gráfico que se muestra, la barra de URL se llevará a la parte superior de la pantalla como de costumbre en lugar de sentarse en la parte inferior. ¡Es fácil!

En iPadOS, el proceso es exactamente igual que en iOS 15. Simplemente abra la aplicación Configuración, busque el menú titulado Safari y desplácese hasta la sección etiquetada Pestañas. En lugar de Barra de pestañas compacta, cambie a Barra de pestañas separada. Y ya está: la barra de URL y la barra de pestañas deberían estar en líneas discretas ahora como lo estaban en las versiones anteriores de iOS y iPadOS.

