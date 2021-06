Tim Cook de Apple: "Nos permitimos fallar"

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Tim Cook de Apple fue sincero sobre el proceso de desarrollo de Apple y otros temas durante una charla informal en la conferencia de innovación y puesta en marcha de VivaTech en París.

Cook apareció virtualmente y estuvo feliz de responder a varias preguntas planteadas por el productor de cine Guillaume Lacroix.

"Nos permitimos fallar. Intentamos fallar internamente en lugar de externamente porque no queremos involucrar a los clientes [con] fallas. Pero desarrollamos cosas y luego decidimos no enviar. Comenzamos a tomar un camino determinado ya veces se ajustan significativamente debido a un descubrimiento que hacemos en ese proceso.

"Fracasar es parte de la vida. Y es parte de [la vida], ya sea que seas una empresa nueva, una startup o una empresa que ha existido por un tiempo. Si no estás fallando. No estás intentando suficientes cosas diferentes ".

Cuando se le preguntó sobre el iPhone 13, Cook dijo: "Bueno, será mejor que el iPhone 12 Y puedes contar con eso. Y resolverá más problemas para la gente. En el fondo, Apple se trata de hacer Los mejores productos que realmente enriquecen la vida de las personas, y no trabajaremos en uno que no creemos que podamos hacerlo. Le gusta cumplir con esa misión.

"Así que solo hacemos unas pocas cosas, y el iPhone es una de esas pocas cosas que hacemos. Por lo tanto, siempre puede contar con que mejorará y resolverá más problemas para las personas".

Sobre el futuro de Apple, Cook sonó bastante filosófico: "No soy una de esas personas que van a decir que puedo ver 20 años y 30 años fuera y decirles lo que va a suceder, no puedo. No creo que nadie pueda. Así que lo abordamos con gran humildad ".

Cook citó el ejemplo del propio desarrollo de chips de Apple: "No sabíamos cuando estábamos trabajando en el chip para el iPhone, que se convertiría en el corazón del iPad, y no sabíamos que eventualmente se convertiría en el corazón de Mac como lo hizo el año pasado, no lo sabíamos.

"Pero seguimos descubriendo, seguimos tirando de la cuerda y mantuvimos nuestras mentes abiertas sobre a dónde nos llevaría ese viaje. Y nos ha llevado a un lugar que es increíble. Y eso, que tiene un gran futuro por delante.

"Me entusiasma la realidad aumentada. Me entusiasma la realidad aumentada. Porque la veo como una tecnología que puede mejorar la vida de una manera amplia, por lo que hemos estado trabajando en la realidad aumentada primero con nuestros teléfonos y iPads, y luego veremos a dónde va eso en términos de productos, pero la clave es que puede enriquecer la vida de las personas.

"Y soy extremadamente optimista sobre la intersección de la salud y la tecnología. Cuando comenzamos a enviar el reloj ... le pusimos un sensor de frecuencia cardíaca y rápidamente recibimos toneladas de correos electrónicos sobre personas que descubrieron que tenía problemas cardíacos que no conocían.

"Entonces comenzamos a agregar más funciones al reloj [como ECG]. Y comencé a obtener aún más notas de personas que descubrieron que tenían un problema debido a esta capacidad de monitorearse a sí mismos continuamente. Y por eso creo que la idea de monitoreando continuamente el cuerpo, al igual que sucede en su automóvil con luces de advertencia, etc., creo que esta es una gran idea que tiene una hoja de ruta muy, muy larga por delante. Y todas esas cosas me hacen increíblemente optimista ".

Cuando se le preguntó sobre la descarga de aplicaciones y por qué no funcionaría en iOS, Cook dijo: "Yo diría que [la descarga] daña la privacidad y la seguridad. Quiero decir, si miras el malware como ejemplo, Android tiene 47 veces más malware que iOS. ahora. ¿Por qué? Bueno, es porque hemos diseñado iOS de tal manera que hay una tienda de aplicaciones.

"Y todas las aplicaciones se revisan antes de ir a la tienda. Por lo tanto, muchas de estas cosas de malware se mantienen fuera de nuestro ecosistema. Y los clientes nos han dicho continuamente cuánto valoran eso. Así que vamos a estar defendiendo al usuario en las discusiones y veremos a dónde va. Soy optimista de que creo que la mayoría de la gente sabe que la seguridad es un riesgo importante. Y creo que mucha gente está cada vez más de acuerdo en que la privacidad es uno de los temas más importantes del siglo ".

Cuando se le preguntó sobre la conciliación de sus objetivos ambientales con el envío constante de nuevos productos, Cook confirmó una vez más que Apple es carbono neutral como empresa y será carbono neutral en toda su cadena de suministro para 2030. "Y por eso nos gusta pensar que podemos ser la onda en el estanque para crear un bien mayor. Y la otra cosa en la que estamos realmente enfocados es que nos hemos fijado un objetivo, no tener que quitar nada de la tierra para hacer nuevos iPhones.

"Ahora no hemos llegado todavía. Pero si miras nuestros últimos productos, el 40% del aluminio en el área de Mac se recicla y el 98% de los minerales de tierras raras se reciclan en el iPhone 12. Y así estamos haciendo un enorme progreso y, por supuesto, estamos utilizando la robótica para desmontar los iPhones más antiguos y convertirlos en el corazón de los iPhones más nuevos. Por lo tanto, el truco es tener un circuito cerrado entre la venta de productos nuevos y los mercados de jubilación y de segunda mano, y yo siento que hemos hecho un gran trabajo con eso ".

Escrito por Dan Grabham.